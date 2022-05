Diez CEO de grandes empresas apoyaron el plan fiscal que Feijóo envió a Sánchez.

El Valencia CF en 2009 acumulaba una deuda de 500 millones de euros y su presidente Manuel Llorente -como gesto- decidió no utilizar el ascensor de las oficinas del club. En su lugar, optó por subir y bajar por las escaleras. Este ejemplo es el que usó el nuevo jefe de mandos de la economía de Génova 13, Juan Bravo, para pedirle al Gobierno que actúe como hacen los empresarios cuando se sufre una crisis. Así, y ante el empresariado aragonés, Bravo expuso ayer el plan fiscal que el líder gallego presentó en La Moncloa al presidente Sánchez. Una propuesta de 41 páginas que Feijóo le encomendó para que lo desarrollara como si fuera el plan para gobernar al día siguiente.

"Hay que ser eficientes", repetía en voz alta este pulcro funcionario de la Agencia Tributaria. "¿Cómo es posible que haya aumentado en 400.000 el número de funcionarios?; o que en 2018 Alemania usase 5.000 folios para legislar frente a los 800.000 de España?". Su entorno cercano cuenta que el cerebro económico del plan fiscal de Feijóo es un trabajador empedernido. Tanto es así, que dicen que solía salir ya entrada la noche de la consejería de Hacienda de Andalucía. Sin embargo, su propuesta -en la que participaron unas 25 personas- la despachó Sánchez en 10 minutos y su ministra de Economía, Calviño, alegó que no tenía tiempo para estudiarla. Desde La Moncloa la calificaron de improvisada y que, además, llegaba tarde.

Los que sí mostraron interés, como así lo reconoció el consejero en el día de ayer, fueron unos 10 CEO de grandes empresas del país, que le enviaron mensajes de apoyo durante los tres días de después del anuncio. "Me dijeron que creían en nuestro plan, esto te anima a pensar que puede salir adelante". Fuentes internas del PP no han desvelado qué compañías fueron las que dieron su visto bueno al plan, pero sí confirman que tuvo el reconocimiento de diferentes actores. Bravo desvela lo que él considera como las claves de ese éxito. "Feijóo me dijo que no planteara nada que él no pudiera cumplir si fuera presidente porque era necesario ser creíble y, además, que escuchásemos a todo el mundo para tener todo preparado para el cambio en un año".

Diez CEO de grandes empresas apoyaron el plan fiscal que Feijóo envió a Sánchez. Carlos Lujan

El plan de Feijóo contiene cuatro grandes líneas: racionalización del gasto burocrático, bajada de impuestos temporal y selectiva, rediseño de los fondos europeos y reformas estructurales a medio plazo. Entre estas, se encuentra deflactar hasta tres tramos el IRPF (porque considera que no se ajustan con la inflación actual), ayudas directas de 300 euros a las rentas que no declaran (una medida que afirman que ahora le ha copiado el presidente italiano Draghi), reducir el IVA de la electricidad y el gas (según argumentan, existe una directiva que les permite bajarlo aún más) o destinar el 7% de los fondos (4.900 millones) a incentivos fiscales, como método para canalizar esa ingente cantidad procedente de Europa.

Sobre esto último, Bravo cree que estos no están llegando y añade que se han devaluado debido a la tardanza del Gobierno en ejecutarlos y a la creciente inflación. Por otro lado, desde las filas populares no se resignan a que su plan quede en vano. Para ello, ya han comenzado a augurar un otoño negro para el Ejecutivo tras los efectos negativos por la subida de tipos de interés. El consejero de Moreno no quiso desaprovechar la oportunidad para recordar a los socialistas sobre este complejo contexto al que se enfrentan y volvió a poner sobre la mesa el plan fiscal del líder gallego como vehículo para sortearlo de una forma más suave.

Es la primera salida a otro territorio que el jefe de las cuentas de San Telmo, y ahora hombre fuerte de Génova, sale de Madrid para mostrar en público el plan económico del PP. Fuentes del partido no descartan más viajes a otros territorios para extender estas propuestas. Bravo, que no dejó de apuntar aquellas propuestas que le transmitían los empresarios aragoneses, aseguró que quiere armar un documento con el que llevar a cabo un verdadero cambio para evitar crear uno sobre la marcha cuando se llegue al gobierno. "Lo que no se hace en los primeros seis meses, luego ya es muy difícil que se haga", sentencia.