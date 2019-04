"Quiero votar y no puedo", dificultades de los españoles dentro y fuera del país

Más de 2,5 millones de españoles residen en el extranjero y estas próximas elecciones generales algunos de ellos finalmente no ejercerán su derecho al voto desanimados por los esfuerzos que hay que realizar para lograrlo. Sin embargo, no son los únicos afectados. Dentro de España, quienes viven en una provincia diferente a la que están empadronados o quienes no podrán acudir a la mesa electoral para depositar su voto se están encontrando trabas para ejercer su derecho por correo.

Si resides fuera de España hay dos situaciones diferentes: quienes residen en el extranjero y las de aquellos que residen temporalmente fuera del país. Entre quienes están registrados de manera oficial, este años ha habido más solicitudes de voto desde el extranjero que nunca, según señalan desde Marea Granate, un colectivo que ha recogido numerosas quejas por las dificultades para el voto. Pero, al mismo tiempo, "el número de ruegos finales se ha mantenido en cifras similares a las de 2016, incluso ha habido menos". El procedimiento para que tu voto llegue y, sobre todo, llegue a tiempo, es complicado, "tienes que tener muchísimo interés para tener la capacidad fuera", señala una española que vive fuera de España.

"Hay unos 10 españoles en mi universidad y solo yo voy a votar", explica una española desde China, quien además se queja de que para realizar los trámites no se dan facilidades y ha perdido "más de 15 horas". Quienes están registrados como residentes en otros países tienen que tener un "certificado electrónico ", o contactar por fax, esto último supone un coste bastante alto comparado con el nivel de vida en China, "es el presupuesto de mi día", indica. En su caso, ha recibido las papeletas, pero no ha tiempo para enviarlas por correo por lo que tendrá que acudir al Consulado, a partir de este miércoles, para depositar el voto.

En Sidney, también este miércoles han comenzado a votar los españoles residentes en Australia en medio de quejas, ya que algunos de ellos no han podido votar finalmente. "He querido ejercer mi voto y no he podido hacerlo, lo cual es muy vergonzoso. Realmente me siento muy decepcionado con el sistema de mi país", ha manifestado un madrileño a Efe.

Otros españoles que viven en el extranjero aprovecharon las vacaciones de Semana Santa para solicitar el voto por correo, pero la tardanza del envío ha hecho que algunos se hayan tenido que volver de vacaciones sin enviar su voto. Una pareja que vive en Francia, en una ciudad a 2 horas de París, ante las dificultades de solicitar el voto en el consulado, decidieron enviarlo por correo durante las vacaciones. "El viernes 12 por la tarde fuimos a solicitarlo y nos dijeron que nos tenían que mandar la papeleta antes del día 21 porque teníamos que entregarla como tarde el 23", explican.

Sin embargo, el lunes 22 todavía no habían recibido nada. Tras acudir a sus respectivas oficinas, se quejan de que a uno de ellos "no le atendieron" y en la otra oficina le indicaron que su voto no había salido de la junta electoral, llegó el mismo día 23, "cuando ya estaba en el aeropuerto". Finalmente ninguno de los dos han podido votar.

Problemas con los envíos y colas

Quienes viven en España y han solicitado el voto por correo tienen más disponibilidad para recoger las papeletas y enviar el voto, aún así están teniendo dificultades y muchos de ellos todavía no han recibido la documentación cuando el plazo termina este jueves 25.

Una de esas personas explica que solicitó el voto por correo a mediados de marzo y tras pasar Semana Santa no había recibido la documentación en su buzón. Este martes llegó el cartero a su casa, pero al no estar ella no lo dejaron, "dijeron que lo volverían a intentar".

Este miércoles está a la espera de recibir las papeletas, pero igualmente se queja de que "ya me obliga a ir mañana, hacer la cola que será eterna y llegaré tarde a trabajar". Además, lamenta que ellos sufren la mala gestión de otros, "si van tarde porque han hecho las cosas mal que lo dejen en el buzón", concluye.

Con todo, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ampliar el plazo para poder ejercer el voto por correo. Así, Correos abrirá y cerrará media hora antes y media hora después. También se ha ampliado en 24 horas el plazo para votar, y en lugar de acabar el día 24 de abril se alarga hasta el día 25 y atenderán a todos los ciudadanos que estén en las oficinas para gestionar el voto por correspondencia.

Todas las oficinas tienen cubiertos al 100% sus puestos de atención a los ciudadanos y se han creado 500 puntos adicionales de admisión de voto mediante el uso de PDAs en el vestíbulo de las oficinas. La espera en las de Madrid no supera la hora y son uno de los puntos más complicados ya que precisamente hoy es el día en el que se convierte obligatorio poner la pegatina medioambiental en el coche.