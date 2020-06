La exasesora de Podemos Dina Bousselham admitió ante el magistrado del caso Villarejo el pasado mes de mayo que ella "nunca" pudo acceder al contenido de la tarjeta que le habrían sustraído en noviembre de 2015. En su declaración en la Audiencia Nacional apuntó en varias ocasiones que no vio los documentos de la SD que le entregó Pablo Iglesias a mediados de 2016 porque estaba dañada, pero sí aclaró que los mismos eran los que se habían publicado en Ok Diario, lo que provocó la reprimenda del magistrado Manuel García Castellón: "Eso es contradictorio con lo que dice ahora. Si sabe usted en definitiva lo que tiene la tarjeta es porque se lo ha comunicado una persona. Ha contestado incorrectamente a lo que le ha preguntado el fiscal", le advirtió el instructor.

El testimonio que prestó la exasesora de Podemos el pasado 18 de mayo y al que ha tenido acceso La Información, provocó un giro de 180 grados en el caso puesto que dejó abierta la posibilidad de que Iglesias pudiera tener algo que ver con el borrado de la tarjeta, lo que derivó en la retirada de su condición de perjudicado en esta pieza décima del caso Tándem. Aunque Bousselham matizó sus palabras en un escrito enviado después al juzgado en el que descartó que el líder de Podemos estuviera detrás del destrozo, en su declaración de mayo insistió a preguntas del fiscal Miguel Serrano en que en ningún momento pudo acceder al contenido de su tarjeta y ello pese a que Iglesias sí la pudo visualizar cuando la recibió en enero de 2016 de parte del entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

"Cuando me entrega Pablo la tarjeta del contenido de mi móvil, él me dice: 'He mantenido la reunión, es confidencial'. Y no me da más detalles. Yo no lo he exigido nunca la reunión con el señor'", dijo Dina, la cual añadió que, prueba de que no podía ver lo que había en el dispositivo, es que contactó con una empresa en 2016. Al término de su declaración, el magistrado requirió los correos en cuestión y, tras su entrega a la causa, apuntó que no correspondían con lo manifestado puesto que las comunicaciones datan de septiembre de 2017, de acuerdo con un oficio de Asuntos Internos recogido por este diario. Los agentes plasmaron en su documento que la tarjeta llegó a enviarse a Londres porque la SD estaba tan deteriorada que no podían recuperarla "con técnicas normales", de acuerdo con las conclusiones aportadas por la empresa Recuperación Express.