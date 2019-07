Los diputados cobran tres nóminas por trabajar apenas cuatro días desde el 28-A

Los días que habrán trabajado los recién estrenados diputados de la XIII legislatura antes de irse de vacaciones este verano se pueden contar con los dedos de una mano, y sobra uno. Son cuatro: la sesión constitutiva de la cámara del pasado 21 de mayo y las próximas jornadas del 22, 23 y 25 de julio en las que Pedro Sánchez acude para intentar ser investido presidente del Gobierno. Es el tiempo de trabajo efectivo por el que sus señorías habrán cobrado tres nóminas completas antes de que el Congreso cuelgue el cartel de 'cerrado por vacaciones' en agosto, mes habitualmente inhábil en esta institución.

La Constitución señala en su artículo 73 que los periodos ordinarios de sesiones de las cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, son dos: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de esas fechas las convocatorias tienen carácter extraordinario. Es el caso de dichas sesiones que se celebrarán en la penúltima semana de julio: la sesión de investidura comenzará el lunes, día 22, proseguirá el martes 23 con la segunda votación y previsiblemente –no se espera que Sánchez obtenga mayoría absoluta– habrá una segunda votación 48 horas después, el día 25, en la que el líder de los socialistas debería lograr más 'síes' que 'noes'.

Aparte de esos tres días de trabajo, a los que ni siquiera estarán obligados a asistir íntegramente los 350 diputados, pues durante la primera jornada de intervenciones del candidato y los partidos no se produce ninguna votación, sus señorías han trabajado en el pleno durante esta XIII legislatura otras pocas horas. Fue el pasado 21 de mayo, durante la sesión parlamentaria en la que se constituyó la Cámara con el nombramiento de los miembros de la Mesa y el acatamiento de la Constitución por parte de los diputados elegidos el 28 de abril.

Por estos cuatro días de actividad oficial en la Carrera de San Jerónimo los diputados habrán cobrado el salario del mes de mayo, más la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días 29 y 30 de abril, así como el de junio. A finales de este mes, una vez concluido el debate y la votación de investidura, cobrarán la nómina de julio.

¿Cuánto cobra un diputado?

Hay que recordar que el salario mínimo que cobra de base un diputado asciende a 2.982 euros brutos mensuales, a los que hay que añadir lo que en el artículo 8.2 del Reglamento del Congreso se denominan "ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Aquí se incluyen, por ejemplo, los gastos que les origine la actividad de la Cámara, como el alquiler de un piso. Se pagan 1.921,20 euros a los diputados provenientes de otras provincias y 917,03 euros a los electos por Madrid.

También existen complementos para determinados diputados, en función del cargo de responsabilidad que ostenten. Los máximos los perciben los portavoces de los grupos parlamentarios (2.8130 euros al mes entre gastos de representación y de libre disposición) y los cuatro vicepresidentes de la Cámara (3.106,02 euros), hasta llegar a los 9.694,47 euros extra que se reservan a la Presidencia de la Cámara, que en estos momentos ostenta la socialista Meritxell Batet.

Asimismo, cuentan con gastos de transporte (avión, tren, automóvil o barco) y aparcamiento en estaciones de tren o aeropuertos. En caso de utilizar su coche en sus desplazamientos a la Cámara se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como peajes de autopistas. Los que no tienen coche oficial tienen a su disposición una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales.

A todas estas cantidades hay que añadir el extra de perciben los diputados elegidos para formar parte de las diferentes comisiones. Así, los presidentes de Comisión cobran un plus de 1.516,76 euros por gastos de representación; los vicepresidentes, 1.108,95 euros; los secretarios, 739,30 euros; por portavoces, 1.108,95 euros; y los portavoces adjuntos, 739,30 euros. Sin embargo, como las comisiones aún no se han constituido no pueden comenzar a percibir estas 'dietas'.

Diferentes diputados de distintos grupos parlamentarios reconocen a La Información que están viviendo unos meses de inactividad como consecuencia del bloque político. Algunos los están aprovechando para viajar al extranjero, otros formulan preguntas parlamentarias por escrito al Gobierno, otros se están dedicando a labores de partido... y todos ellos están cobrando.

Fuentes del PP culpan a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de toda esta situación. También lo hizo el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la semana pasada. Piden que se convoque a la Diputación Permanente para que el Gobierno, aunque se encuentre en funciones, pueda someterse a sesiones de control. Recuerdan una sentencia del Tribunal Constitucional que abre esta posibilidad y que precisamente fue dictada tras un conflicto de atribuciones promovido por PSOE y Cs cuando Rajoy era presidente en funciones.