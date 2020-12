El directivo díscolo de Iberdrola, al juez: "Espiaron a Florentino y no hubo nada"

El exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo apuntó en su cita ante el juez que la eléctrica podría haber espiado a Florentino Pérez. El presidente de ACS figura como perjudicado por uno de los encargos que habría llevado a cabo José Manuel Villarejo pese a que desde la compañía desmienten completamente esta tesis y aseguran que nunca se cerró ningún trabajo que tuviera por objetivo al también presidente del Real Madrid. Ahora, el exdirectivo de Control que denunció un circuito de facturas falsas para pagar a Cenyt, sostiene que sí se pudo haberse cerrado este cometido.

En su comparecencia en calidad de imputado el pasado 2 de diciembre, Del Olmo no solo habló de su documento en el que denunciaba este sistema irregular de pagos a Villarejo sino que también hizo mención al capítulo que afecta al empresario madrileño. De acuerdo con los audios de su interrogatorio a los que ha tenido acceso La Información, recordó que los hechos se produjeron entre los años 2009 y 2011. En aquel momento, según dijo, se produjo un intento de asalto de ACS a Iberdrola en un movimiento que puso en alerta a la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán. Iberdrola, por su parte, entregó a la Audiencia Nacional un total de 17 facturas entre las que no incluyó ninguna sobre este supuesto proyecto.

Coincidiendo con ese espacio temporal, dijo que la Dirección de Comunicación pidió un presupuesto extraordinario de seis millones de los cuáles "cuatro o cinco" fueron para contratar a Kroll, otra agencia de espionaje con la que muchos clientes de Villarejo han trabajado. "Querían contratar también a otras empresas para compartir el tema de Florentino. Lo que me comentó Luis Gómez -entonces directivo del área de Comunicación- es que se había estado investigando a Florentino, no sé si a través de Kroll, y que no le habían encontrado nada", expuso a preguntas del fiscal Anticorrupción Miguel Serrano. De hecho, éste le respondió cuestionándole si la finalidad de esta contratación era buscarle "debilidades" para poder presionarle y frenar su intento de entrar en el capital de Iberdrola, a lo que éste respondió que lo desconocía.

"Es una suposición mía"

Sin embargo, y pese a no ofrecer detalles en concretos acerca de esta supuesta contratación, el fiscal del caso Villarejo siguió insistiendo en aras a esclarecer por qué conocía él este asunto si se gestionó al margen del circuito habitual de la autorización de facturas. Además, también le preguntó por qué hizo referencia al caso de Florentino Pérez ya en su primera declaración como testigo a mediados de diciembre del año pasado. "Yo creí que lo de Florentino estaba relacionado con el tema de Cenyt de acuerdo con los audios que aparecieron en 2019", añadió. Se refirió el exdirectivo a las grabaciones de Villarejo con el exjefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, que se filtraron en prensa y en la que ambos despachaban acerca de espiar a Florentino. De hecho, tras la aparición de estos audios se personó como víctima del agente encubierto.

El fiscal insistió en que cuando se le tomó declaración por estos hechos, esta pieza decimoséptima del caso Tándem estaba bajo secreto de sumario y le preguntó si le constaba que pudo haber una triangulación de pagos del mismo modo que habría ocurrido para costear los servicios de Villarejo. "Yo no lo sé. En ese momento creía que sí, pero lo desconozco. Es una suposición mía", respondió Del Olmo. Cabe recordar que en ese mismo interrogatorio aportó al caso una serie de facturas relacionadas con Kroll y que el magistrado Manuel García Castellón ha adherido a la causa. Y ello pese a la reticencia mostrada por Antonio Asenjo el cual recuerda que Del Olmo está siendo investigando también en otro procedimiento incoado en los juzgados de Madrid a tenor de una denuncia de Iberdrola por revelación de secretos.

Asenjo pide apartar las facturas

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Asenjo alega que esta entrega de material se produce en el marco de un pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y Del Olmo, el cual ha pasado a figurar de testigo estrella a imputado por su informe en el que alertó de un sistema de facturas falsas. El exdirector de Seguridad de la eléctrica pide que se investigue cómo ha obtenido el material que ha ido aportado a la causa ante la sospecha de que lo habría sustraído de manera ilícita desde la multinacional. Además también reclama que se aparten de este procedimiento penal todos los documentos que no guarden una conexión directa con el epicentro del caso, relativo a los encargos de espionaje de José Manuel Villarejo.

De este modo, recuerda el procedimiento penal abierto en los juzgados de Plaza Castilla y sostiene que si se demuestra que recabó los papeles de manera ilegítima, podría anularse esta fuente de prueba. En su informe de fecha de diciembre de 2004, el exdirectivo de Funciones Corporativas denunció anomalías en el pago de unas facturas que venían de la Dirección de Seguridad y que él mismo tenía que supervisar en calidad de 'controller'. Además expuso que este sistema, en el que participó la proveedora Casesa, contó con la supervisión de la cúpula, incluido el presidente Ignacio Sánchez Galán. Con todo, y en lo que a Florentino Pérez se refiere, los agentes han encontrado en el registro efectuado en el domicilio de Villarejo documental suya y de sus actividades empresariales. En concreto, información personal y familiar que incluyó en unas ofertas de trabajo desde Cenyt. Iberdrola, por su parte, niega pago alguno para este cometido.