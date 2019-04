Directo | Empieza el debate económico de La Información en vísperas del 28-A

La Información organiza el primer debate económico de la campaña electoral. Es la primera ocasión en que representantes de los cuatro partidos políticos, que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados, puedan exponer y confrontar sus propuestas de cara a los comicios del próximo 28 de abril. Síguelo en directo:

13.07: Daniel Fuentes (PSOE). "España tiene recursos 38%, ocho puntos por debajo del estado de bienestar, de presión fiscal. Claro que hay solución".

13.06: Jorge Uxó (UP). Hay distintas formas de bajar las pensiones. "La Airef dice que en 2050, en el pico, el sistema será perfectamente manejable".

13.05: Victor Píriz (PP). "En ningún momento se van a bajar las pensiones".

13.04. Ramón Mateo (Cs). "Tenemos que garantizar el futuro, con un nuevo modelo laboral y mejorar la natalidad. Tenemos la menor tasa de natalidad de Europa. Tenemos que apostar por las familias. Si no lo hacemos nos va a pillar el toro".

13.00: Daniel Fuentes (PSOE). "La situación no es dramática. Tenemos una pensión media que es muy dispar"

12.59: Jorge Uxó (UP): "Podemos ha demostrado que está dispuesto a llegar a acuerdos. El Pacto de Toledo se rompió en 2013, cuando se aprobó el índice de revalorización. Nos levantamos por temas como la edad de jubilación". "Se estaba disolviendo la legislatura", añade. "El compromiso es recomponer el Pacto de Toledo".

12.58: Victor Píriz (PP). "Nosotros estuvimos en el pacto de Toledo hasta el último minuto. En revalorizar las pensiones según el IPC real".

12.57: Ramón Mateo (Cs) considera que hay que llevar reformas estructurales en el mercado de trabajo. "Si no, no habrá pensiones dignas. Hay que recuperar el consenso. No lo hay porque Podemos no quieso".

12.56: Jorge Uxó (UP). Revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC real, subir las pensiones mínimas no contributivas, no plantearlo como un conflicto entre generaciones, sino una alianza intergeneracional.

12.55. Daniel Fuentes (PSOE). "Las pensiones no están en riesgo. Hay que abordar los problemas en el marco del Pacto de Tolédo".

12.53: Victor Píriz (PP). En el terreno de las pensiones, el candidato Popular aboga por garantizar el sistema y su viabilidad. "La línea a seguir es el pacto de Toledo".

12.52: Victor Píriz (PP): "A Daniel Lacalle le defiende su currículum. Hemos demostrado que con Cs se puede gobernar, con acuerdos basados en la bajada de impuestos. Será mayor competitividad para la economía".

12.51: Daniel Fuentes (PSOE): "Cs está presentando una moderación que no existe".

12.50: Ramón Mateo (Cs) "La economía está en una situación delicada, no podemos poner palos en las ruedas. Necesitamos estabilidad. La población española estaría más tranquila con gente como Marcos de Quinto o Toni Roldan".

12.47: Jorge Uxó (UP) indica que la lucha contra el despilfarro está en el ADN de Podemos. "La recaudación crece porque la economía está creciendo". "Hablamos del impuesto de sucesiones. La primera decisión del PP y CS, con Vox, en Andalucía fue bajarlo. Nosotros proponemos una medida distinta: un impuesto sobre las grandes fortunas, a partir del millón de euros.

12.44: Daniel Fuentes (PSOE) considera que la solución a unas diputaciones que no funcionan bien no es eliminarlas. "Eso es populismo fiscal". Además, apunta que "las rebajas fiscales no se financian solas".

12.42: Ramón Mateo (Cs) asegura que hay que extender el concepto de familia numerosa. "En este contexto económico, donde se agotan los vientos de cola no parece sensato aumentar los impuestos".

12.40: Victor Píriz (PP): "A España hay que hacerla atractiva. Un sitio donde invertir".

12.39: Jorge Uxó (UP): Hay que abordar los desafíos, las anomalías de la economía española. Creemos que hay que acabar con los privilegios fiscales.

12.38: Daniel Fuentes (PSOE) afirma que, para la derecha, el programa consiste en rebajas y promesas fiscales incumplibles, que vienen de la mano de recortes. 16.000 o 18.000 millones de euros, suponen 16 o 18 veces mas que coste viernes sociales.

12.36: Victor Píriz (PP) El sistema tributario tiene que ser más justo y más equitativo. Bajar impuestos genera riqueza y atrae talento. La izquierda cree que con gasto público se puede atraer todo. Nosotros pensamos que el gasto público tiene que ser eficiente. No tenemos que pagar más sino garantizar que paguemos todos.

12.34: Ramón Mateo (Cs). En materia fiscal es necesario hacer esfuerzos para bajar los impuestos. En la anterior legislatura ya lo conseguimos, benefició a más de 3 millones de familias 'mileuristas'. Es muy fácil caer en la pendiente del populismo fiscal, que ya veremos si se pueden pagar. Hay que seguir bajar impuestos de manera sensata.

12.30: Todo preparado para el debate económico en La Información, con Victor Píriz (PP), Ramón Mateo (Cs), Daniel Fuentes (PSOE), Jorge Uxó (UP).