Directo | Gabilondo califica el programa de Díaz Ayuso de "continuista y desigual"

Isabel Díaz Ayuso escuchará las réplicas de los demás partidos y luego se espera que sea investida como la presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor de Vox y Ciudadanos.

16:53.- "Usted es una persona moderada en sus explicaciones, pero no en los resultados". "La inacción es profundamente radical a veces", critica la candidata a la presidencia autonómica. Sigue arremetiendo y dice que Gabilondo "nunca" le ha oído pedir nada para modificar la financiación autonómica.

16:48.-"Los españoles que vienen a Madrid huyen de lo que ustedes hacen en otras comunidades", señala Días Ayuso. "Lo que ocurre en Navarra aquí nos duele, lo mismo que en las demás comunidades".

16:46.-Díaz Ayuso toma el podio para responder a Gabilondo. "El problema no es del candidato socialista, que tiene un tono agradable y pedagógico, sino el proyecto y el partido al que pertenece". "La mayoría de la cámara ha dicho 'no' a las políticas de izquierda y a las personas con las que usted comparte".

16:45.-"Esta candidatura no merece ser apoyada. Crecer en libertad es crecer inclusivamente", finaliza así su intervención Ángel Gabilondo.

16:40.- Gabilondo confirma el 'no' del PSOE. "La actividad política exige ser honesto con uno mismo". "Lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso". "Sus planteamientos como candidata no son los preferidos por Madrid".

16:35.-Toca el tema del cambio climático y dice que "lo de Madrid Central es una necesidad, no un capricho ideológico".

16:32.-"Nosotros también defendemos a las familias, no solo ustedes". "Cuanto más se cuestiones la igualdad y la diversidad más comprometidos debemos estar, se echa en falta una ley que aborde este tema".

16:19.-"Nuestra economía tiene graves problemas e inestabilidad política", remarca. Gabilondo critica que el planteamiento propuesto por Díaz Ayuso "es continuista y consolida las desigualdades sociales". Advierte también que "bajar impuestos a costa de incrementar la deuda ha sido un error".

16:15.- "Su temor no es perder la libertad, es perder el poder", le dice el portavoz de los socialistas a Díaz Ayuso. "El Gobierno de Madrid no puede tener como prioridad ser un bastión en contra del Gobierno de España, cuando este no es de su gusto político".

16:13.-Para terminar agradece al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Tiene la palabra Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, tiene 30 minutos para hablar.

16:10.-Díaz Ayuso responde a su grupo parlamentario: "Es un honor haber sido portavoz y doy las gracias a nuestros votantes". "Va a ser una legislatura complicada, es la primera vez que gobierna en coalición y espero que en esta cámara los tres partidos nos entendamos".

16:07.-"Es un orgullo presentarla como candidata a presidenta porque es lo mejor que le puede pasar a Madrid". Y finalizó su intervención pidiendo el voto para Isabel Díaz Ayuso.

16:00.- Critica a Iñigo Errejón: "La izquierda no entiende de libertad, por eso no entiende Madrid. Porque Madrid es libertad". Serrano arremete contra la izquierda por sus "compañías etarras" y pide que no "critiquen" a las del Partido Popular. "Errejón no puede venir a dar lecciones cuando tiene en sus filas a diputadas condenadas".

15:50.-"Los derechos de los madrileños fueron conquistados por ellos junto a los del PP". "Los ciudadanos votaron cambio porque pidieron una renovación para que se sientan más identificados con sus instituciones y la candidata es la adecuada para ello". "Las elecciones no las ganó el partido pero sí sus ideales, un proyecto de futuro".

15:36.-Se reanuda la sesión de investidura. Toma la palabra Alfonso Serrano, secretario del PP en la Asamblea de Madrid: "Isabel Díaz Ayuso representa continuidad y cambio, lo que votaron los ciudadanos". "Es vergonzoso ver cómo la izquierda quiso pintar Madrid como si fuera Caracas".

14:13.- La intervención se reanudará a las 15:30h.

14:07.-Díaz Ayuso responde ahora a Aguado: "Sabremos gobernar para todos, incluso a los que no nos han votado". También afirma que cumplirá con el acuerdo, con las exigencias de Vox y de Ciudadanos. "Es un reto apasionante tener el honor de presidir el primer Gobierno en coalición de Madrid". Finaliza su intervención agradeciendo la confianza de Aguado y de Monasterio por "la confianza" otorgada.

14:04.- "No me puedo comprometer a que nuestro gobierno vaya a acabar con todos los problemas pero sí me puedo comprometer a trabajar sin parar". "Espero que a lo largo de la legislatura podamos encontrarnos para sacar adelante este Gobierno", así termina de hablar Ignacio Aguado.

14:02.-"Yo sí que sé para qué quieren gobernar ustedes, lo quieren hacer para regar de subvenciones las asociaciones afines para después aferrarse de ellas". "Critican este pacto pero callan cuando se forma un Gobierno infame en Navarra".

13:58.-"Si a ustedes les gustan los puntos del acuerdo pero no lo reconocen, es su ego el que les importa más".

13:52.-"El señor Sánchez se ha ido de vacaciones sin hacer sus deberes". "Nosotros no vamos a dejar pasar la oportunidad y por eso decidimos pactar con el PP". "Esa sí es la mayoría social, queremos poner en marcha esa comunidad, no la suya". "Cuando sea su oportunidad para hablar, por favor digan cuáles son los puntos específicos del plan de Gobierno que no les gustan", y se dirige directamente a Gabilondo.

13:51.-Aguado sigue con sus críticas a Errejón y critica su apoyo a los peronistas. Menciona la caída de la bolsa que sufrió el país sudamericano y dice que "sus ideas dan miedo".

13:45.- Díaz Ayuso termina su intervención y ahora es el turno de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Empieza arrematando contra Podemos: "Tienen siete escaños, no tienen la mayoría social que vamos a intentar poner en marcha". A Errejón le dice que "empezó apoyando al régimen de Castro en Cuba y al de Maduro en Venezuela". "Es defensor de un régimen fracasado".

13:43.-"Los madrileños también son españoles", pero esto no le importa porque ha dedicado toda su carrera política a "las dictaduras" y a la "división". "Hay muchas cosas que podría contarle pero no le importan". "Como no logra tener un partido que gane en las elecciones se dedica a la difamación".

13:37.-"Madrid ha de seguir progresando pero no bajo su dictado, señor Errejón". Vuelve a mencionar la Sanidad, la importancia de la familia y de la natalidad en la Comunidad de Madrid. "Sin embargo esto no le importa a usted", critica. "Hemos propuesto soluciones pero no le ha importado porque quería desprestigiarme". "Si lo dice alguien del PP hay que desprestigiarlo", dice.

13:30.-Díaz Ayuso responde a Errejón, sin límite de tiempo: "Usted es tan intelectual y tan listo que me tiene que hablar despacio". "Defiende a las mujeres pero me tiene que venir a decir qué hacer y como tengo que expresarme". "Ha venido a tratarme con desprecio y con altivez a decirme lo que necesita el pueblo de Madrid".

13:29.-"A los jóvenes nos gustaría tener más hijos de los que tenemos", dice. Añade que el problema está en el sistema. "Empiece a comportarse como si de verdad quisiera ser la presidenta" y termina así su intervención.

13:26.- "Yo quiero una administración regional que guíe el crecimiento económico y que tenga un plan". "El desarrollo de una sociedad se mide por la capacidad de las familias de llegar a fin de mes". "Mi visión de la familia es de todos, hay que emancipar a la juventud".

13:25.-Errejón sigue criticando el discurso de Días Ayuso: "lo tenía preparado porque no ha respondido a nada de lo que yo he cuestionado". "He intentado discutir de política y contrastar con datos sus argumentos pero no hay manera de que me responda". "Ustedes necesitan este clima de fango para que no se discuta de ideas". "Me he quedado con miedo de su réplica, me da desconfianza que la presidenta no pueda mantener un debate".

13:16.- "El problema es que no me presento yo, se presenta usted a presidir la Comunidad de Madrid". "Le agradezco la atención a mi persona, pero no soy candidato a presidir y no puede enfadarse porque la oposición no esté de acuerdo". "No estoy de acuerdo con sus políticas y ni lo están los madrileños que me apoyan". "Dedíquele un minuto y diríjase a todos los madrileños para convencerlos de que esta legislatura será diferente a las otras".

13:15.- Iñigo Errejón tiene ahora 15 minutos para responder.

13:15.-"La principal razón por la que usted no gobierna es porque plantean políticas de las que huyen los madrileños". "Las mujeres lo que queremos es libertad y empleo". Y agrega que los hombres y las mujeres "buscan lo mismo".

13:06.-"El equipo de Carmena se ha visto implicado en 18 procesos judiciales". "Llevan en sus filas a imputados por tráfico de droga y violencia". Díaz Ayuso prosigue nombrando a distintas personas que han "ponen en alto" al PP, porque "corrupción hay en todos lados", afirma. Dice que en su partido hay personas de referencia, en la que sería la primera vez que aborda los casos de corrupción en la sesión de investidura.

13:00.- "Usted ha estado cobrando del los gobiernos de Venezuela". "A mi me habla de sus compañías pues vamos a hablar de las suyas". Ayuso critica la vinculación de Iñigo Errejón con los gobiernos de Chávez y de Maduro. "¿Hay mayor corrupción moral que haber construido una dictadura?". "Esa es la trayectoria de los que me han venido a criticar, aunque se haya quitado a Iglesias de las manos su pasado sigue ahí".

12:50.- Comienza su réplica Díaz Ayuso. "En España los ciudadanos van a las urnas y los partidos que han sido elegidos forman gobierno, no como en Venezuela". "Hablemos de quién es usted", agrega. "Me habla el personaje más traidor de la política del país, que le debe todo al señor Iglesias". "Si tanto le preocupa Madrid se hubiera lanzado hace tiempo".

12:48.- "Creemos que la libertad se ejerce en común y tendremos más capacidad de ser libres". Así termina su intervención Errejón, marcada por las críticas a la evasión por parte de Díaz Ayuso de dar declaraciones sobre la trama Púnica y Avalmadrid.

12:40.- "El currículum de su partido no nos da la confianza necesaria". "Aprovecha la sesión de investidura para dar explicaciones". "Tienen el tiempo ilimitado para responder a esto".

12:37.- "La mitad de los sueldos de los madrileños se va en el alquiler", critica. Errejón además dice que esto no es "un problema solo en el centro de la capital", sino que de toda la comunidad.

12:33.- Aborda el tema de Sanidad y dice que cada vez hay "menos camas y profesionales". También se toma el tiempo para criticar que las políticas de la educación: "libertad es que todos tengan la oportunidad de recibir educación pública de calidad".

12:31.- Errejón aborda el tema del cambio climático y lo califica de "urgente". "El problema no es que este verano ha sido el más caluroso, sino que será el menos caluroso de los próximos 15 años". Acusa a la candidata de propuestas flojas en el tema.

12:23.- "En su discurso ha hecho referencia a cosas ya prometidas pero que no han sido cumplidas", añade Errejón.

12:20.- "El día que usted reciba algún ataque por ser mujer recibirá nuestro apoyo parlamentario, sin embargo no se ha dado porque no ha dado las explicaciones necesarias". Se refiere así a que Díaz Ayuso no ha dado declaraciones sobre lo publicado de la trama Púnica.

12:18.- Termina su intervención Díaz Ayuso y ahora interviene Iñigo Errejón, que dispondrá de 30 minutos.

12:18.-En cuanto a los menores no acompañados dice que "hay que darles recursos y el amparo" y que mientras estén en el país "se les deben dar las mejores herramientas". "Necesitamos más recursos para poder integrarlos, añade".

12:15.- "Nos une el reto de la natalidad, la defensa de la familia y la bajada de impuestos", agrega la candidata a ser investida en la Comunidad de Madrid.

12:12.- En materia de la juventud, Díaz Ayuso dice que "buscan más empleo y más calidad para que los jóvenes elijan la vida que quieren, no como lo que plantea la izquierda".

"Sé que el apoyo de Vox no es un cheque en blanco pero creo que hoy tengo que valorar aquello que nos une, que creo es muchísimo más". "Les pido su confianza tanto a los de Ciudadanos y como a los de Vox", añade.

12:10.- "Se hace más España desde las autonomías y ese ha de ser nuestro compromiso". Díaz Ayuso dice que existe lugar para mejorar las trabas burocráticas para que los empresarios puedan llevar a cabo sus negocios en la comunidad.

12:08.- "Defiendo también que las familias decidan qué vida quieren llevar".

12:02.- Isabel Díaz Ayuso responde ahora a Vox: "es importante que, a pesar de las diferencias, nos hemos puesto de acuerdo en aquellas cosas sustanciales". "Un proceso transparente, por cierto".

Sigue su réplica diciendo que "no comparte los datos que ha dado de la deuda" porque la de Madrid "es la segunda más baja de España". Sin embargo dice que el PP "está de acuerdo con que las personas estén en el centro de las decisiones políticas" y también con el valor de la familia "algo por lo que el PP ha sido criticado", pero que ellos defienden "todos los tipos de familia".

12:01.- "Nuestro apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos termina cuando se deje de esuchar a Vox", así termina su intervención Díaz Ayuso.

11:54.- Monasterio se dirige a Gabilondo: "es usted muy inteligente pero está en el partido equivocado".

11:51.- "Hoy no hay nada más moderno que defender a las familias", dice Monasterio. "La familia es el único espacio en el que ustedes no pueden entrar. Es la primera institución social", añade. En la misma línea defiende la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos.

11:41.- "Hay que cambiar las políticas que amenazan la libertad", y con esto se dirige a Iñigo Errejón "de esto sabe usted mucho".

11:36.-"Nos debemos al español común que han abandonado". "Somos determinantes para facilitar la investidura y sacar adelante los presupuestos, no vamos a regalar los votos". "Prosperidad, libertad y legalidad son nuestros principios, no nos pueden ningunear". "Con nuestras medidas se rebajan impuestos pero se reduce la deuda".

11:32.-"Hace falta diálogo", afirma y dice que "son muchas cosas las que les separan de Ciudadanos y del PP". "Preferíamos facilitar la investidura de Díaz Ayuso antes de que entraran las fuerzas políticas de izquierda". "No se puede tratar a nuestros votantes como si fueran apestados, no retrocederemos en la defensa de nuestras ideas, no vamos a acceder a ningún chantaje".

11:30.- Rocío Monasterio toma la palabra y agradece a los 300.000 votantes que "depositaron su confianza en Vox".

11:30.-"Lo que ofrecemos es libertad para elegir", termina así Díaz Ayuso la segunda ronda de réplicas.

11:21.- "En cuanto a la Sanidad somos una comunidad líder, es de las mejores del mundo a pesar de seguir bajando impuestos". "Es una Sanidad a la que todos los españoles acuden cuando tienen la necesidad". "Esto no es gracias a la labor del PP pero de los excelentes profesionales que hay".

"No pienso entrar en las falsedades", dice sobre las preguntas planteadas por Sánchez Maroto. Acusa otras dos hablantes de "no escuchar" porque han hecho "acusaciones infundadas". Y agrega que "no espera que estén de acuerdo con su programa".

"Hablan demonizando la educación concertada como si fuera una idea del PP, pero no lo fue", a lo que añade que "al PSOE se le fue de las manos". "La educación está de la mano de lo que piden las familias". "Los madrileños tendrán la oportunidad de elegir".

11:19.-"Podemos habla de la prensa pero no sé de ningún partido que ataque más a los periodistas que este". UP "hace listas negras de periodistas", continúa y remarca que "ella misma es periodista".

"No escude su desorden público", dice a Serra. "Las autoridades están para asegurar una estabilidad política".

11:16.- Díaz Ayuso empieza a hablar y dice que la izquierda habla "de su feminismo". "Una sociedad que aspira a caminar unida tiene que afrontar los problemas de ambos sexos, ¿o a caso los hombres no tienen problemas?". "Ciudadanos libres e iguales".

11:13.- Soledad Sánchez Maroto responde a Díaz Ayuso y empieza por recordarle que "no ha ganado las elecciones".

11:09.- Para terminar, Isabel Serra le dice que ellos van a estar "enfrente de la ciudadanía", llama a que Díaz Ayuso "atienda a las personas y no solo a unos pocos".

11:07.-"En la Comunidad de Madrid la Sanidad está degradada". Afirma que es necesario un incremento del presupuesto para afrontar las largas filas de espera y mejorar la situación". "Mientras privatizan la Sanidad la degradan", añade.

11:05.- "Con respecto a que estoy imputada, todavía no lo estoy". Estoy realmente orgullosa de haberme manifestado ese día en defensa de un desahucio".

11:02.- Vuelve a hablar Isabel Serra. "No ha respondido ni una de las preguntas que le he formulado, algo que los madrileños quieren saber". Agrega que respecto al "acoso mediático" del que habla Díaz Ayuso, añade que hace falta agradecer a la prensa por sacar a la luz "todos los casos de corrupción en los que se ve involucrado el PP".

10:57.- "La izquierda necesita que la unidad de España se caiga", agrega. "A parte de una ruina, la izquierda es confrontación y división.

10:51.- "Aquí no hay ninguna imputada, por parte de Podemos sí que hay una imputada por desordenes públicos", critica Díaz Ayuso. "Me hablan de que hay desigualdades pero ustedes nacieron de una de las dictaduras más crueles, la venezolana". Después agrega que "no han creado nunca empleo y que necesitan que haya pobreza y desigualdades para llevar a cabo su discurso". "Ustedes no representan a las mujeres de esta comunidad".

10:48.- "Me hablan de Abascal pero su familia vino a Madrid huyendo de ETA", "pero los ultras somos nosotros". A esto agrega que las afirmaciones anteriores vienen de "una izquierda resentida" por no lograr los votos suficientes para gobernar. "Son la oposición de siempre que no logra entrar en Madrid".

Arremata contra Podemos e IU porque en los municipios en los que están presentes en las instituciones es en donde se ha "disparado el alquiler" y pone en cuestión las medidas propuestas.

10:45.-"Me hablan de feminismo pero lanzan campañas contra todas las mujeres y periodistas que no concuerdan con su ideología". "Para ustedes hay dos tipos de mujeres: las buenas y las malas". "Las que no somos como de izquierdas y las que sí".

10:43.- Toma la palabra Isabel Díaz Ayuso. "A los madrileños les gusta sufrir y por eso han votado por nosotros". "Son idiotas y por eso la izquierda tiene que venir la izquierda a explicarles que es lo correcto".

Añade también que Podemos "ha lanzado una campaña machista" contra ella.

10:41.- "Somos la comunidad más rica, pero no deja de sorprender que no estemos a la altura del resto de comunidades que tienen nuestro nivel económico", agrega. Así termina su intervención la diputada de UP.

10:40.- "De aumentar la deuda sí que saben los del PP", algo de lo que "saben " los de Ciudadanos, "que le acompañan en esta legislatura". Continúa arrematando "usted sacó a pecho con el impuesto al patrimonio que afecta a más del 99% de los madrileños".

10:36.- "Su idea de la unidad de España es para defender a los ricos y a las élites de nuestro país". "La bajada indiscriminada de impuestos es contradictoria con la efectividad de los servicios públicos".

10:34.- Soledad Sánchez Maroto, diputada de UP en la Asamblea de Madrid, empieza a hablar.

10:33.- "Para finalizar permítame decirles que van a aplicar las mismas medidas que llevan implementando hasta ahora con recortes a lo público". Tras esta afirmación le obligan a terminar su intervención por falta de tiempo. Serra ha terminado su discurso, marcado por las críticas a "la falta de propuestas" y a "los casos de corrupción del PP".

10:28.- "Lo que vienen a decirle a los madrileños es que los enemigos son las personas que viven en circunstancias terribles". "Están intercambiando votos por xenofobia".

10:25.- "Ayer dijo que va a cerrar Avalmadrid porque estaba salpicado de corrupción pero, ¿qué casos?", dice. A lo que agrega que la candidata "admitió que está salpicada con estos casos".

Saca a la luz lo último que se sabe de la relación de la candidata con la trama Púnica y Avalmadrid. "¿Cuando aceptó la donación de los bienes inmuebles era consciente de que garantizaban una deuda con Avalmadrid?"

10:22.- Serra continúa y arremete contra las medidas para afrontar la desigualdad y la segregación que planteó Ayuso. "Las mujeres trabajan 80 horas más para cobrar lo mismo que los hombres".

10:20.- También critica que el Gobierno en funciones haya echado atrás la iniciativa de Madrid Central, y añade que la candidata no ha planteado medidas contundentes para afrontar los retos del medio ambiente para la capital.

10:16.- Añade también que los tres partidos "de derecha" que harán posible la gobernabilidad de Díaz Ayuso provienen del Partido Popular.

10:13.- Serra arranca con un mensaje de esperanza para las personas a bordo del Open Arms. Después continúa mencionando los casos de corrupción en los que está involucrado el PP, y afirma que estos salpican a la cantidata para ser investida. "Usted es la hija política de Aguirre", dice.

10:10.- Comienza la sesión de investidura de Díaz Ayuso con la intervención de Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos.