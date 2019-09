Directo | Más Madrid decide si concurre a las generales y si Errejón es su candidato

La asamblea de Más Madrid, compuesta de cargos públicos y militantes de base, decide si la plataforma regional creada por la ex alcaldesa de Madrid da el salto a la política nacional y si es el dirigente de Podemos Iñigo Errejón quien encabece la lista que buscará la votante de la izquierda en dura pugna con el PSOE y Unidas Podemos. Errejón ya anunció que no acudiría a la asamblea para no influir en la decisión final.

17:00 Inés Sabanés, concejala del Ayuntamiento de Madrid e integrante de Equo, ha asegurado a su llegada a la asamblea que Más Madrid no puede mirar a otro lado y dejar que la derecha gobierne. Sabanés, que fue tanteada para liderar la lista, apuesta por ir a las generales.

16:30 En Marea ha descartado una alianza progresista con Unidas Podemos y se ha marcado el objetivo de colocar a Galicia en la agenda política estatal a través de una alianza de partidos que ofrece a todas las fuerzas progresistas gallegas con las que comparta programa. Las únicas agrupaciones que no contempla dentro de esta alianza son PSOE y Podemos, por "ser los responsables de la repetición electoral", aseguró el portavoz de En Marea, Luís Villares.

15:19 La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha afirmado este domingo sobre la posible candidatura a las elecciones generales del portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que este "es libre de presentarse si considera que eso es bueno para el país".

15:10 Más Madrid ha llamado a sus bases a acudir a la asamblea y decidir sobre la conveniencia de participar en los comicios del 10 de noviembre.