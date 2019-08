Directo | Díaz Ayuso acusa a UP de lanzar "una campaña machista" contra ella

Isabel Díaz Ayuso escuchará las réplicas de los demás partidos y luego se espera que sea investida como la presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor de Vox y Ciudadanos.

11:13.- Soledad Sánchez Maroto responde a Díaz Ayuso y empieza por recordarle que "no ha ganado las elecciones".

11:09.- Para terminar, Isabel Serra le dice que ellos van a estar "enfrente de la ciudadanía", llama a que Díaz Ayuso "atienda a las personas y no solo a unos pocos".

11:07.-"En la Comunidad de Madrid la Sanidad está degradada". Afirma que es necesario un incremento del presupuesto para afrontar las largas filas de espera y mejorar la situación". "Mientras privatizan la Sanidad la degradan", añade.

11:05.- "Con respecto a que estoy imputada, todavía no lo estoy". Estoy realmente orgullosa de haberme manifestado ese día en defensa de un desahucio".

11:02.- Vuelve a hablar Isabel Serra. "No ha respondido ni una de las preguntas que le he formulado, algo que los madrileños quieren saber". Agrega que respecto al "acoso mediático" del que habla Díaz Ayuso, añade que hace falta agradecer a la prensa por sacar a la luz "todos los casos de corrupción en los que se ve involucrado el PP".

10:57.- "La izquierda necesita que la unidad de España se caiga", agrega. "A parte de una ruina, la izquierda es confrontación y división.

10:51.- "Aquí no hay ninguna imputada, por parte de Podemos sí que hay una imputada por desordenes públicos", critica Díaz Ayuso. "Me hablan de que hay desigualdades pero ustedes nacieron de una de las dictaduras más crueles, la venezolana". Después agrega que "no han creado nunca empleo y que necesitan que haya pobreza y desigualdades para llevar a cabo su discurso". "Ustedes no representan a las mujeres de esta comunidad".

10:48.- "Me hablan de Abascal pero su familia vino a Madrid huyendo de ETA", "pero los ultras somos nosotros". A esto agrega que las afirmaciones anteriores vienen de "una izquierda resentida" por no lograr los votos suficientes para gobernar. "Son la oposición de siempre que no logra entrar en Madrid".

Arremata contra Podemos e IU porque en los municipios en los que están presentes en las instituciones es en donde se ha "disparado el alquiler" y pone en cuestión las medidas propuestas.

10:45.-"Me hablan de feminismo pero lanzan campañas contra todas las mujeres y periodistas que no concuerdan con su ideología". "Para ustedes hay dos tipos de mujeres: las buenas y las malas". "Las que no somos como de izquierdas y las que sí".

10:43.- Toma la palabra Isabel Díaz Ayuso. "A los madrileños les gusta sufrir y por eso han votado por nosotros". "Son idiotas y por eso la izquierda tiene que venir la izquierda a explicarles que es lo correcto".

Añade también que Podemos "ha lanzado una campaña machista" contra ella.

10:41.- "Somos la comunidad más rica, pero no deja de sorprender que no estemos a la altura del resto de comunidades que tienen nuestro nivel económico", agrega. Así termina su intervención la diputada de UP.

10:40.- "De aumentar la deuda sí que saben los del PP", algo de lo que "saben " los de Ciudadanos, "que le acompañan en esta legislatura". Continúa arrematando "usted sacó a pecho con el impuesto al patrimonio que afecta a más del 99% de los madrileños".

10:36.- "Su idea de la unidad de España es para defender a los ricos y a las élites de nuestro país". "La bajada indiscriminada de impuestos es contradictoria con la efectividad de los servicios públicos".

10:34.- Soledad Sánchez Maroto, diputada de UP en la Asamblea de Madrid, empieza a hablar.

10:33.- "Para finalizar permítame decirles que van a aplicar las mismas medidas que llevan implementando hasta ahora con recortes a lo público". Tras esta afirmación le obligan a terminar su intervención por falta de tiempo. Serra ha terminado su discurso, marcado por las críticas a "la falta de propuestas" y a "los casos de corrupción del PP".

10:28.- "Lo que vienen a decirle a los madrileños es que los enemigos son las personas que viven en circunstancias terribles". "Están intercambiando votos por xenofobia".

10:25.- "Ayer dijo que va a cerrar Avalmadrid porque estaba salpicado de corrupción pero, ¿qué casos?", dice. A lo que agrega que la candidata "admitió que está salpicada con estos casos".

Saca a la luz lo último que se sabe de la relación de la candidata con la trama Púnica y Avalmadrid. "¿Cuando aceptó la donación de los bienes inmuebles era consciente de que garantizaban una deuda con Avalmadrid?"

10:22.- Serra continúa y arremete contra las medidas para afrontar la desigualdad y la segregación que planteó Ayuso. "Las mujeres trabajan 80 horas más para cobrar lo mismo que los hombres".

10:20.- También critica que el Gobierno en funciones haya echado atrás la iniciativa de Madrid Central, y añade que la candidata no ha planteado medidas contundentes para afrontar los retos del medio ambiente para la capital.

10:16.- Añade también que los tres partidos "de derecha" que harán posible la gobernabilidad de Díaz Ayuso provienen del Partido Popular.

10:13.- Serra arranca con un mensaje de esperanza para las personas a bordo del Open Arms. Después continúa mencionando los casos de corrupción en los que está involucrado el PP, y afirma que estos salpican a la cantidata para ser investida. "Usted es la hija política de Aguirre", dice.

10:10.- Comienza la sesión de investidura de Díaz Ayuso con la intervención de Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos.