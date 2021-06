Dirigentes de Cs ven una "barbaridad" que Ayuso meta al Rey en los indultos

Varios dirigentes de Ciudadanos han calificado de "barbaridad" y de "populismo" que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso mencione al Rey en relación con los indultos que el Gobierno pretende conceder a los líderes del proceso independentista de 2017 en Cataluña. Le han recordado que al firmar esa medida de gracia Felipe VI simplemente estaría cumpliendo su función de sancionar y promulgar las leyes que se aprueban.

En la concentración que se ha celebrado este domingo en la plaza de Colón de Madrid para exigir que no se indulte a los presos del 'procés', Díaz Ayuso ha emplazado al Ejecutivo a aclarar si va a hacer firmar al monarca esa medida una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros: "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?".

Unas declaraciones que han sido criticadas por el secretario de Organización de Cs, Borja González, a través de un mensaje en Twitter: "No sé si es más grave que la presidenta de la Comunidad de Madrid desconozca las limitaciones que establece la Constitución al Rey o que prefiera, en un nuevo arrebato de populismo, poner el foco en la monarquía y descargar de responsabilidad a Sánchez. Vergonzoso".

También han expresado su desacuerdo Guillermo Díaz y María Muñoz, diputados en el Congreso y miembros igualmente de la Ejecutiva de Ciudadanos. "Ayuso, aparta tu populismo del Rey. Juega con lo tuyo, no con lo de todos", ha exigido Díaz, mientras que Muñoz se ha preguntado "qué hace Ayuso metiendo al rey en esto" si "no tiene poder de decisión y debe cumplir con la Constitución". "Qué error y qué barbaridad", ha añadido.

Otro dirigente de Cs, el eurodiputado José Ramón Bauzá, ha empleado el mismo término, "barbaridad", para describir la afirmación de Díaz Ayuso y ha señalado que, dado que el jefe del Estado "no tiene potestad para decidir si firma o no los indultos", "nadie que se diga defensor de la monarquía puede pretender un debate maniqueo así". A su juicio, "lo importante no es lo que haga el rey en obligado cumplimiento de sus funciones, sino la traición del Gobierno" al perdonar a los líderes independentistas catalanes las penas a las que fueron condenados por el Tribunal Supremo.