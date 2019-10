División de opiniones para exhumar a Franco: solo la mitad del PSOE lo apoya

La exhumación de los restos de Franco ha generado una nueva división de opiniones en la sociedad española, en la que solo un 51% de los ciudadanos está de acuerdo con el traslado de los restos desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio, frente a un 42% que no apoya esa idea, con un 9% que no sabe por qué opción decantarse. Esa es la principal conclusión de la encuesta realizadas por Ipsos para el Grupo Henneo / La Información la semana pasada, que demuestra que la balanza en esta cuestión no se decanta claramente por ninguna de las partes.

De hecho, apenas un 36% de los encuestados esta “totalmente de acuerdo” en sacar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos, frente a un 28% que no esta´”nada de acuerdo”. Si a esos dos núcleos se les añaden los que están “poco de acuerdo” o solo “de acuerdo”, por un lado y por otro, el resultado se decanta por quienes apoyan la medida, pero sin ninguna contundencia. Es evidente que no a toda la sociedad le preocupa el hecho de que Franco sea enterrado en un lugar u otro, o al menos, no se trata del mayor problema que está en la mente de todos los españoles en este momento.

Si todo sale como está previsto, los restos del dictados saldrán antes del día 25 de este mes en helicóptero para ser reinhumados, junto a su esposa y otros líderes del franquismo, en el cementerio de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo, tal y como ha establecido el Consejo de Ministros y ha avalado el Tribunal Supremo. Los últimos recursos presentados por la familia Franco ante las instancias judiciales no han dado resultados y desde Moncloa se piensa cerrar este capítulo a mediados o finales de esta misma semana. Todo está pendiente de saber cuando podrá asistir la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que estos lunes y martes tal vez vaya a una conferencia internacional de justicia en Marrakech.

Solo la mitad del PSOE de acuerdo

Aunque se trate de un tema polémico y mediático, la exhumación de los restos de Franco no se ve con la misma intensidad en cada uno de los partidos políticos en liza de cara al 10-N. La encuesta de Ipsos para La Información, realizada sobre 2.000 consultas online hechas en toda España entre los pasados 15 y 17 de octubre, demuestra que la preocupación por este tema es mucho mayor en las formaciones de izquierdas que en la derecha española, donde aunque sea un tema que les afecte, lo ven con cierta resignación.

En el análisis por intención de voto, resulta llamativo que solo el 50% de los votantes del PSOE están totalmente de acuerdo con la exhumación, a pesar de que se trate del partido del Gobierno y de que sea uno de los objetivos más importantes que se han marcado en la formación en el último año, desde que en junio de 2018 llegaron a formar gobierno tras la moción de censura.

Esa proporción de convencidos de que sacar a Franco del Valle de los Caídos es necesario se eleva al 57% en el caso de Más País, el partido que se estrena en estas elecciones generales con Íñigo Errejón al frente, mientras que si se trata de los seguidores de Unidas Podemos, el apoyo se dispara al 76%. Esa evolución confirma que, lejos de ser una acción dirigida a conseguir muchos votos, la iniciativa de Pedro Sánchez y su gobierno va a servir para mejorar la imagen del partido por la izquierda y evitar, en lo posible, el trasvase de votos hacia Pablo Iglesias de otras convocatorias.

Del lado de la derecha, tanto PP como Ciudadanos y Vox no han cargado nunca las tintas en sus programas con este tema, a sabiendas de que la rentabilidad política para sus partidos es poca y un error en este campo puede costarles votos en sus propias filas. No obstante, es evidente que no es algo que se vea con buenos ojos por sus bases electorales. Apenas un 17% de los votantes de Ciudadanos esta de acuerdo con la exhumación, por encima del 7% del PP y del 6% de Vox.