La doctora Pinto actúa contra el gurú de Púnica por su relación con López Madrid

La doctora Elisa Pinto ha movido ficha tras la testifical que protagonizó el gurú de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, en la investigación abierta en Plaza Castilla por las denuncias cruzadas de acoso y amenazas entre ella y Javier López Madrid. La declaración que prestó el informático en sede judicial el pasado 18 de febrero no convenció ni a la instructora del caso ni a la abogada de la doctora, la cual ha pedido ahora que se le imponga una multa por contradecirse en su versión de los hechos. Además, ha solicitado que se remita este testimonio al caso Villarejo, en concreto a la pieza número 24 que indaga este asunto concreto.

Así lo confirman fuentes jurídicas a La Información que precisan que la petición de multa se hace en base al artículo 460 del Código Penal toda vez que los testigos, por su condición, están obligados a decir verdad. En este caso el informático, que está imputado en el procedimiento Púnica por hacer trabajos de mejora online para exmiembros del Gobierno de Esperanza Aguirre costeados con dinero público, estaba llamado a declarar en esta causa por su relación con Javier López Madrid, a quien la doctora acusa de haber contratado al comisario Villarejo para hostigarla y hasta apuñalarla.

En su testifical en el marco de esta causa que arrancó a raíz de una denuncia interpuesta por Javier López Madrid en el 2014, De Pedro fue preguntado por la conversación que mantuvo vía whatsapp en noviembre de 2013 con el yerno de Juan Miguel Villar Mir, la cual obra en el sumario de caso Púnica. En la misma, el reconocido empresario vinculado con la élite del país le comunicó que ya había conseguido la dirección de residencia de la doctora Pinto y le facilitó de esta forma el número de la calle, del portal y de la vivienda, siendo correctos los datos, tal y como adelantó 'El diario'.

Los 'hackers' y el comisario

El informático, por su parte, le aconsejó que destruyera el teléfono móvil (no se sabe si en referencia al suyo propio u a otro) toda vez había hablado con 'hackers' que llevan temas de la Policía y le habían recomendado esa opción como la más segura. Esta conversación se enmarca en una época en la que López Madrid estaba recibiendo amenazas telefónicas contra él y su familia que achaca a la dermatóloga de la 'jet' si bien ella lo niega. De hecho, la doctora mantiene que ha sido ella la que fue víctima de un acoso continuado por parte el empresario y que tocó su punto más alto un año después de conocerse, en 2013.

En aras a que arrojara luz sobre los pormenores de estos mensajes, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, llamó a declarar a De Pedro, el cual indicó que no recordaba quienes eran los 'hackers' a los que alude en la conversación y que no hizo ningún encargo concreto para López Madrid, pero sí para OHL, empresa de la que dijo estuvo trabajando un año, pero sin ofrecer más detalles de los servicios prestados. Cabe recordar que estos hechos se produjeron apenas unas semanas antes de que López Madrid advirtiera a la dermatóloga que la policía iría a visitarla si no retiraba las denuncias interpuestas en la comisaría de Chamartín.

Tampoco se pronunció sobre el comisario al que se refiere López Madrid en uno de los mensajes intercambiados y que vendrían a demostrar que el empresario amigo íntimo de los Reyes de España estuvo en contacto continuo con la cúpula policial del país y, en concreto, con el propio Villarejo. A todo ello hay que sumarle que la dermatóloga denunció en la Comisaría de Chamartín (distrito en el que reside), que un día, al llegar a casa acompañada de su marido, se encontró a dos hombres en la terraza de su domicilio, por lo que procedió a bajar las persianas y avisar a los agentes. Estos hechos se produjeron apenas unas semanas después de los mensajes intercambiados entre López Madrid y De Pedro por los que fue preguntado este último.

Amenazas cruzadas

Fue en estas fechas en las que López Madrid, siempre según su versión, comenzó a recibir mensajes en los que se le amenazaba con destapar una presunta relación extramatrimonial con la doctora. Aunque en principio quiso gestionar el asunto de la manera más discreta posible para evitar revuelo mediático, acabó presentando una denuncia en el Juzgado número 26 aduciendo que las amenazas eran cada vez más frecuentes y salpicaban a otros miembros de su familia, como su mujer Silvia Villar Mir. Pinto, por su parte, también recurrió a los juzgados de Madrid. En concreto el Juzgado de Instrucción número 39 investigó su denuncia pero la acabó archivando. En la actualidad está pendiente de pronunciarse sobre este asunto la Audiencia Provincial de Madrid después de que su defensa recurriera el cierre provisional de esta diligencias

Con todo, la investigación sobre este cruce de denuncias tuvo su punto álgido en el año 2014 cuando se produjo uno de los episodios clave en esta causa: el apuñalamiento de la doctora que ella misma achacó al comisario José Manuel Villarejo. El policía, en prisión provisional desde noviembre de 2017 por su implicación en el caso Tándem niega estos hechos, pero el magistrado al frente de este macroproceso, Manuel García Castellón, abrió a instancias de Anticorrupción, una nueva pieza tras el hallazgo en los registros de casa de Villarejo de material relacionado con Javier López Madrid y las presuntas amenazas que habría vertido contra la doctora Pinto. Es por ello que ahora la defensa de la dermatóloga pide que la declaración de De Pedro se sume a esta pieza número 24 del caso Tándem.