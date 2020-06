Dolset acusa a BBVA de filtrar datos de su negocio en la época de FG y Villarejo

El empresario Javier Pérez Dolset trata de esclarecer quien colaboró en el encargo que recibió José Manuel Villarejo para espiarle. Aunque el caso Tándem ya cuenta con dos líneas de investigación por estos hechos concretos, el dueño del Grupo Zed ha abierto una nueva vía al apuntar que parte de las filtraciones de "información privada y confidencial" suya salió desde BBVA, entidad que está siendo investigada en otra de las patas de la macrocausa por sus trabajos con el comisario retirado. Tanto es así que sostiene que mientras fue miembro del Consejo Asesor del banco, se difundió información de sus negocios a sus "enemigos" a través del policía.

Estas conjeturas las ha plasmado en dos correos electrónicos remitidos al actual presidente Carlos Torres y que todavía no cuentan con respuesta. En el primero de ellos, fechado el 14 de abril, Pérez Dolset le relata que en 2019 salió a la luz que uno de los socios del Grupo Zed contrató los servicios del Grupo Cenyt para seguir de cerca todos sus movimientos y propiciar un cambio en la toma de control de la compañía intentando llevarla a concurso y liquidación. Los hechos, que se investigan en la pieza décimo octava del caso Tándem, se remontan al año 2013, periodo en que todavía seguía vigente la relación entre Villarejo y el banco que entonces presidía Francisco González.

En esa época Pérez Dolset integraba uno de los órganos del banco y compartía con él los asuntos relacionados con la multinacional, según explica en la comunicación recogida por este diario. "Para mi sorpresa hemos descubierto que una de las fuentes principales de información privada y confidencial sobre mí y mis compañías ha sido el propio banco BBVA. Por hacerte la historia corta, mientras yo era miembro del Consejo Asesor y compartía con él nuestros problemas en Zed, nuestra estrategia y avances, algunos desalmados del banco facilitaban esta información a nuestros enemigos vía Villarejo", le dice al presidente de la entidad.

Irrupción en el caso BBVA

En su correo, Pérez Dolset destaca la "magnífica relación" que ha mantenido en la última década con empleados de la entidad y alude a ella para tender puentes con su presidente y ofrecerle aclarar el asunto. No obstante, amaga con personarse en la investigación abierta a la entidad si no esclarecen lo ocurrido. Se refiere a la pieza de la misma macrocausa en la que se indaga la relación laboral que tuvo el banco con el entramado de Villarejo entre 2004 y 2017, año este último en que se detuvo al agente encubierto por todos los trabajos que gestionó desde Cenyt apoyándose para ello en medios de la Policía Nacional, de acuerdo con la tesis de los investigadores.

La falta de respuesta a este correo propició el envío de una nueva comunicación hace apenas unos días en la que el presidente del Grupo Zed endurece el tono y muestra su enfado por no haber recibido contestación. "Al menos alguien del banco se podía haber molestado en negarlo o disculparse por las acciones realizadas por algunos de sus empleados o exempleados. Desde luego, el silencio hermético no augura nada bueno", responde, al tiempo que añade que "no queda más remedio" que dirigirse a KPMG -auditora de la entidad- "como último intento antes de acudir al juez".

La misiva enviada a Carlos Torres ha coincidido con la reanudación de la investigación del caso tras el parón al que se vio sometido por la crisis sanitaria. El magistrado retomó las citaciones y llamó a declarar al perito de PwC responsable del forensic que encargó la entidad para depurar responsabilidades por el encargo de Villarejo. El cargo de la auditora siguió desgranando la metodología de trabajo empleada para hacer la investigación privada aunque acabó protagonizando una testifical especialmente dura al ser requerido por el magistrado para colaborar con las pesquisas. Los investigadores terminaron instándole a que entregue con urgencia todo el material que recopiló para hacer la investigación después de conocer que muchos de los primeros custodios analizados quedaron fuera de las pesquisas por orden del banco.

Entre los asuntos que se apartaron se encuentran algunos encargos de espionaje como el relativo a la constructora Sacyr, con la que el banco mantenía una pugna para evitar su irrupción en el capital, o el relacionado con Ausbanc, aunque también se evitó poner el foco en otras figuras claves de la entidad como el presidente Carlos Torres. A ello hay que sumarle la lista elaborada por los agentes de Asuntos Internos sobre todas las víctimas del comisario jubilado repartidas en las 25 piezas que integran la causa de corrupción. De acuerdo con su oficio, adelantado por Vozpópuli y recogido por este diario, a fecha de 11 de febrero la causa sumaba más de 160 personas (físicas y jurídicas) de las que se habrían obtenido datos bancarios y practicado seguimientos al margen del cauce legal.

Así, la pieza que a día de hoy cuenta con más perjudicados por los negocios del agente encubierto es precisamente la relativa a BBVA, la cual suma por sí misma cerca de medio centenar de personas. El nombre de Javier Pérez Dolset aparece en la décimo octava junto con el de su hermano Ignacio aunque el empresario también se presentó como damnificado por presuntos seguimientos que se enmarcarían dentro de un encargo efectuado por el Grupo Planeta. Este nuevo capítulo del caso Villarejo se abrió el pasado verano en la pieza décimosegunda que tiene por objeto indagar si el grupo pidió vigilar de cerca al propietario de la cadena de radio Kiss FM, Blas Herrero, en el marco del litigio abierto entre ambos. De hecho, los agentes le incluyen como perjudicado en esta pata concreta de las pesquisas junto con un total de 5 personas más.