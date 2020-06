Dos reuniones en Moncloa para apoyar a Montero tras la filtración del 8-M

Apoyo cerrado del Gobierno a Irene Montero tras la publicación de su conversación informal con motivo de una entrevista en la televisión pública vasca horas después de la manifestación del 8-M. Es la conclusión que salió ayer de dos reuniones celebradas en el Palacio de la Moncloa y las que asistió el presidente junto a sus más estrecho núcleo de colaboradores. No hay fisuras en este momento y no hay intención de cesar a la ministra de Igualdad. Todo lo contrario, hay confianza en que el próximo proyecto, la Ley de Infancia, que va a presentar marque una diferencia. Es inminente.

Moncloa no quiere ningún incendio más. Tras superar dos semanas de lo más complicado y amarrar los apoyos a la sexta y última prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez convocó este lunes al 'core' del Gobierno y de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos a los tradicionales maitines en el complejo presidencial. Otros lo llaman "reuniones de coordinaciones semanales". Lideradas por el presidente y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se trata de una cita a la que ayer acudieron también Carmen Calvo, Adriana Lastra, José Luis Ábalos e Iván Redondo, según confirman fuentes gubernamantales. En otras se ha dado entrada a otros actores, como Nadia Calviño, Teresa Ribera o, incluso, Pablo Echenique.

Este lunes hablaron de estrategia, de planes futuros -especialmente de la Comisión de Reconstrucción del Congreso- y también de la polémica del día: la filtración de la conversación de Montero. Fue un encuentro largo, de más de dos horas y la conclusión fue unánime. El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, quiso cerrar filas en torno a la publicación en el diario ABC de unos comentarios que había realizado la ministra en un momento distendido previo a una entrevista. El Gobierno considera, además, que la ministra no realiza ninguna declaración comprometedora y, por tanto, no tomará decisión alguna, explican fuentes del entorno del jefe del Ejecutivo.

Es más, en el Gobierno consideran que se trata de una conversación que no debería haber salido a la luz en ningún momento, pues el Ministerio de Igualdad no autorizó a que se grabara ese momento. En Moncloa recuerdan que esto ya ha sucedido en alguna ocasión en la sala de prensa con alguna cámara que pretendía captar imágenes de algún compareciente, ante lo que la Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que tomar alguna medida.

Por la tarde, segundo encuentro. En esta ocasión, del comité técnico de la desescalada. En esta reunión no se habló directamente de la polémica con Montero, ya que se trata de una cita centrada en los datos sanitarios y en el avance de los diferentes territorios, pero sí se pudo sacar una conclusión: la unidad de la coalición sigue intacta. En la cita estuvieron presentes el propio Iglesias, que se sentó en el Salón de Columnas a la izquierda de Sánchez, y su jefe de gabinete, José Julio Rodríguez. La relación entre ambos partidos continúa gozando, por tanto, de buena salud alejada de algunos comentarios, concluyen en el Gobierno. En Moncloa, por tanto, dan superada la crisis de la Ley del 'sí es sí' y la polémica por la pulsera republicana que lució Montero en una reciente entrevista en TVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en videoconferencia con los presidentes autonómicos. / EP

El cierre de filas del Gobierno con Montero manifestado en privado en esos maitines fue aquilatado por José Luis Ábalos en una entrevista en TVE. Según fuentes del Ejecutivo, lo que dijo en la televisión pública es el sentir de todo el Gobierno. El ministro de Fomento dejó claro que las palabras de la titular de Igualdad eran parte de "una conversación" y considera que no es "correcto sacar cuestiones en las que uno no se presta a una entrevista". También dijo que "lo que hay que hacer es contextualizarlo" y añadió que "lo que no sabíamos era la dimensión del problema y solo teníamos unos pocos datos".

Ábalos reconoció que en aquella fecha, 8 de marzo, "pensábamos que los casos contagiados eran de fuera" y que no había "constancia" de una transmisión intracomunitaria dentro de España. "Los contagios tenían una trazabilidad muy clara con China y con Italia", ha continuado, dejando claro que "la responsabilidad ha estado siempre y el Gobierno la ha asumido en todo momento".

El PP, por su parte, ha pedido que Irene Montero ofrezca explicaciones tanto en el Congreso como ante la Justicia porque creen que conocía el "riesgo" de las manifestaciones del 8M para la expansión del Covid. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, han reclamado que la ministra de Igualdad clarifique "qué sabía el Gobierno" sobre este riesgo de las concentraciones.