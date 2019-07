El dueño del camión con una mujer desnuda quiso poner a la Virgen del Pilar

"¿Si mi cliente pusiera la maja desnuda en el camión lo censurarían? Pregunta el abogado del empresario que ha sido obligado a retirar la imagen en la cabina de sus camiones de una mujer que en los años 70 fue portada de la revista PlayBoy. La idea inicial de su cliente era poner una imagen de la Virgen de Pilar, "pero como ella es pequeña cuando lo ampliaron quedó muy pixelada. Cuando llegaron los vinilos vieron que no se podía poner en los camiones y casualmente había una revista en la mesa y decidieron poner a la rubia de la portada", relata en Espejo Público.

Precisamente en el programa de Antena 3 fue donde un día antes Rafael Benavent aseguraba que iba a recurrir la sentencia. Explicó que la fotografía pudo ser hasta la de un bombero, pero que fue su mujer la que prefirió que todas las cabinas de los camiones fueran igual con "la rubia". Ahora un juzgado le obliga a quitarlas de toda la flota porque fomenta y alienta el estereotipo de la mujer objeto y es más propia de carteles anunciadores de páginas de contactos.

En palabras del abogado, Javier Fernández, "es una barbaridad porque estamos anteponiendo la moral a la libertad de expresión". Y se pregunta: "desde cuando el cuerpo desnudo de una mujer es vejatorio contra la mujer?, asegura. Y recalca que no se trata de un acto de publicidad de esta empresa dedicada a todo tipo de transportes, no solo de carne. "Hay gente que pone a su padre, otros a su perro, otros a la diosa Afrodita, y este hombre pone a una mujer", ha reiterado el abogado. "La decoración no tiene nada que ver con la publicidad de la empresa", ha señalado.

El juzgado de Ciudad Real ha obligado a la empresa Benavent Transportes Frigoríficos de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan a eliminar de las cabinas de su flota de camiones la imagen. Así se contempla en el fallo de la sentencia del Juzgado de Instrucción y de Primera Instancia número 4 de Ciudad Real, facilitada a Efe por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), en el que se ordena que no se utilice esta imagen en el futuro.

La sentencia es fruto de la denuncia que la Asociación de Usuarios de la Comunicación, con sede en Madrid, y miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), presentó en junio de 2016 contra la empresa de transportes por la utilización de la imagen de grandes dimensiones de una mujer rubia desnuda y sonriente.

Esta imagen, a juicio del titular del juzgado, Carlos Ordóñez, "fomenta y alienta el estereotipo de la mujer objeto", además de considerar que "no puede ser calificada nunca como exaltación de la belleza", sino más bien "una imagen denigrante propia de carteles anunciadores de páginas de contactos sexuales o evocadoras de clubs de carreteras rancios".

En los fundamentos de derecho, se recoge que en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad tipifica como "ilícita", entre otros supuestos, la que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

Entre estos supuestos se incluyen "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mejor objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar".

La parte demandante considera que si la actividad de la compañía, su oferta de bienes y servicios, tuviera alguna relación con las partes del cuerpo de la mujer que se muestran y representan podría ser entendible.

No obstante, subraya que el servicio que ofrece la empresa de transporte no tiene nada que ver con lo que insinúa y mantiene. "Nos encontramos ante una cosificación de la mujer a través de la utilización de la imagen de su cuerpo atendiendo a su significado simbólico como objeto de deseo", argumenta.

Además de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, en noviembre de 2016 tres colectivos feministas denunciaron a la empresa alcazareña por considerar este hecho como publicidad sexista y lamentaron "el uso denigrante que se hace del cuerpo femenino" como reclamo para un servicio que nada tiene que ver con su negocio.