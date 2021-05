El dueño que sacrificó 92.000 visones tras un brote aún espera indemnización. 

El propietario de la granja de visones Secapiel, ubicada en el municipio turolense de la Puebla de Valverde, que en julio del año pasado tuvo que sacrificar a 92.700 animales por la aparición de un brote de coronavirus, ha manifestado que todavía no ha cobrado la indemnización que le corresponde. El propietario de la granja, Joaquín Marco, ha explicado en una nota de prensa que se encuentran en una situación "desesperada" ya que si no llega la indemnización "no podemos continuar o iniciar una nueva actividad que permita volver a generar riqueza y trabajo en esta zona".

Ha recordado que a medianos de mayo se detectó un brote entre los trabajadores "y todos estuvimos asintomáticos, pero el Gobierno de Aragón el 16 de julio ordenó el sacrificio de los 92.700 visones y tuvimos que aceptarlo; en todo momento colaboramos con la administración, hicimos los trabajos de sacrificio, desinfección y todo lo que nos pidieron y en el menor tiempo posible". Ha añadido que para ellos fue un "drama en todos los aspectos", no solo por cuestiones económicas, sino también porque tener una granja de este tipo a pleno rendimiento requiere "muchos años de trabajo" en ámbitos como la selección genética y otros factores.

La granja solicitó la indemnización incluyendo en el cálculo los animales sacrificados, la limpieza y desinfección de las instalaciones, las materias primas que no se pudieron utilizar y el despido de los trabajadores.

Año perdido

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón aceptó en todo momento el derecho a percibir una indemnización y realizó su propia valoración, pero "todavía no hemos cobrado ni un solo euro y lo que es peor y más desespera, este año 2021 está perdido y en estos momentos con temor a que el próximo año se pierda también, ya que el ciclo del visón es anual".

Marco ha lamentado esta situación "de bloqueo", "sin poder planificar el futuro" y tampoco es posible iniciar una nueva actividad "puesto que el cierre de la explotación nos ha dejado totalmente descapitalizados". El propietario ha apuntado que la situación contrasta con lo acontecido en Holanda, donde en verano de 2020 se sacrificaron los visones de 640 granjas y en diciembre ya habían cobrado las indemnizaciones, o Dinamarca, donde las 1.600 granjas ya han recibido una cantidad próxima a los 2.500 millones de euros, correspondientes al 50% de la indemnización que les corresponde.

Marco se ha preguntado por qué en España no se procede de la misma manera y "cómo pretenden los responsables políticos reactivar la economía". Ha apostillado que la granja tenía 14 trabajadores y está ubicada en una zona rural despoblada de forma que 14 familias y una zona rural "que están sufriendo las consecuencias de este retraso injustificable". Ha advertido de que si la indemnización no llega pronto, "será demasiado tarde y no servirá para nada, se destruirá una pequeña empresa con 30 años de actividad, los puestos de trabajo y todo lo que esto supone en una zona rural de la España vaciada".