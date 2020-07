Echenique elude las preguntas sobre las críticas de Pablo Iglesias a los medios

Hasta en cinco ocasiones ha eludido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, responder a cualquier pregunta relacionada con las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a los medios de comunicación sobre el tratamiento del caso Dina. Echenique ha presentado una iniciativa de su grupo pidiendo la concesión de la nacionalidad por carta naturaleza a los inmigrantes que desempeñaron trabajos esenciales durante la crisis y el permiso de residencia y trabajo a todos los que ya estuvieran en España cuando fue declarado el estado de alarma. En el turno de preguntas se ha negado a responde a cualquier otro asuntos, pese a la insistencia de los periodistas, que le han preguntado sobre que es "tan legítimo criticar al poder mediático como al poder político".

Concretamente, no ha respondido si cree que hay que "naturalizar" el insulto a los periodistas en las redes sociales o que el señalamiento o ataque concreto a periodistas ha derivado en un error al haber desenfocado el fondo sobre el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, una de las piezas separadas del caso Villarejo. Tampoco ha respondido a qué haría si recibiera una tarjeta de móvil con material comprometedor de un colaborador ni a si ya han decidido cuándo van a registrar la petición de crear una comisión de investigación sobre espionaje y cloacas y a quién piensa llamar a comparecer.

"Estamos hablando de medidas hoy que afectan a la vida de cientos miles de personas que viven en España (...) No tengo problema en contestar con posterioridad, pero hoy voy a hablar de estas medidas, por respeto a la gente", se ha limitado a repetir. También cuando se le ha preguntado sobre si Podemos tiene pensado retomar o plantear alguna nueva iniciativa con otros partidos en el Congreso sobre el rey emérito y si su socio de Gobierno le ha recomendado que ahora no vaya por ese camino. "No estoy esquivando temas. Saben que no tenemos ningún problema a la hora de hablar de las actividades de Juan Carlos I. No es una pregunta que rehuiríamos, más bien lo contrario", ha señalado.