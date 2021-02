Echenique dice que condenó la violencia y rechaza "criminalizar" las protestas

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que se está generando un "debate falso" sobre su postura y la de su formación ante los disturbios producidos en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, dado que condenan, como "todo el mundo", los actos de violencia. Sin embargo también ha destacado que no va a formar parte del "coro" que trata de "criminalizar" la protesta social y a la juventud.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Echenique ha indicado que es "evidente" que, como el resto de la sociedad, salvo posiblemente una minoría, le parece mal que se queme contenedores o se produzcan daños en comercios. De hecho, ha subrayado que le parece "ridículo" que durante varios días se haya criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decir que estaba tardando en condenar los disturbios cuando es manifiesto que la posición, como la de su partido, es contraria a estos actos.

Preguntado sobre su polémico tuit de la semana pasada apoyando las manifestaciones y si condenaba la violencia, Echenique ha respondido que "no solamente él" sino que "todo el mundo" lo hace y ha insistido en que es "obvio" que "no se está de acuerdo" con estos incidentes. Por tanto, ha insistido en que se ha instalado un "falso debate" de cara a "dedicar todo el tiempo a hablar" de los altercados pero no de las causas que han motivado estas movilizaciones, como los niveles de paro juvenil (del 40%), la temporalidad del trabajo al que acceden los jóvenes o los problemas acaecidos con la libertad de expresión a raíz del ingreso en la cárcel de Hasél.

Es más, el portavoz de Unidas Podemos ha reiterado que existe una serie de "anomalías democráticas" que han "empujado" a muchos jóvenes a manifestarse, aunque luego ha especificado que a casi todos los partidos, dejando abierta la duda en el caso de Vox, no les gustan este tipo de expresiones violentas y apoyan las movilizaciones pacíficas. Cuestionado sobre si su tuit de respaldo a las movilizaciones se hizo en el mejor momento o en términos adecuados, Echenique ha dicho que su comentario en redes "no fue un arrebato" sino un pensamiento meditado, por parte de un representante público, para apoyar el derecho a la manifestación y a los jóvenes que defendían "una democracia mejor y una vida de futuro".

De esta forma y frente a las críticas de PP, Ciudadanos o Vox que le acusaban de alentar estas protestas, el parlamentario de la formación morada ha dejado claro que no se va a sumar a la "criminalización" de la protesta social ni de la juventud. "No voy a llamar niñatos ni terroristas a los jóvenes que se manifiestan en la calle", ha ahondado. En cuanto a la denuncia que ha interpuesto el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por su comentario en Twitter, al entender que incitaba a la violencia, Echenique le ha restado importancia al decir que en Unidas Podemos "están acostumbrados a que se presenten denuncias falsas en los juzgados", que ya saben "dónde acaban", en alusión al archivo por parte de la Justicia.