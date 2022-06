La economía de C-LM crecería un 3% si se embotellara todo el vino que produce. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado esta tarde en Tomelloso (Ciudad Real) que si se consiguiera embotellar todo el vino que se produce en la Comunidad Autónoma, el Producto Interior Bruto (PIB) crecería un 3%. García-Page hacía estas declaraciones en el acto de entrega de la Medalla de Oro de Tomelloso a la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, ha informado la Junta en nota de prensa. El Teatro municipal 'Marcelo Grande' de la localidad ha sido el lugar elegido para entregar el reconocimiento a "esta gran empresa" que ha recogido su presidente, Rafael Torres, para quien el jefe del Ejecutivo autonómico regional ha tenido palabras de agradecimiento, al tiempo que ha elogiado el trabajo que desempeñan en la viña los hombres y mujeres, socios y socias de esta cooperativa.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, los dos grandes iconos de esta localidad son su patrona, la Virgen de las Viñas, y la cooperativa hoy galardonada. A su juicio, el concepto de cooperativa "es hermoso y eso se nota especialmente en las épocas de crisis en las que se acumula el esfuerzo", ha apuntado. Del mismo modo, ha reconocido en la Virgen de las Viñas "la cooperativa madre de la región, una cooperativa que usamos como referente, porque es nuestro buque insignia", ha confesado. El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la ocasión para desterrar la idea de que la producción en cantidad está reñida con la calidad, y se ha mostrado convencido de que esta cooperativa es un fiel ejemplo de que la cantidad y la calidad es perfectamente compatible. "No podemos, ni queremos renunciar a ser los que más producimos y tampoco podemos plantearnos ir a menos", ha considerado.

"He pasado de respetarlo a admirarlo y a quererlo", ha apuntado García-Page en alusión al presidente de la cooperativa, del que ha destacado su talante, su capacidad de trabajo y su constancia. "Necesitamos más gente como tú", le ha dicho a él en particular, un reconocimiento que ha hecho extenso a todos los socios y socias de esta emblemática cooperativa. "Os habéis ganado el respeto del conjunto de la región porque compartís un gran proyecto", ha apuntado, indicando que "esta medalla es un certificado de que debéis seguir siendo líderes". "Ese gran proyecto" es la viña, un "negocio que no se puede deslocalizar", ha recordado, al tiempo que ha señalado que el 18% de la riqueza de la región está vinculada al sector agroalimentario. La cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara cumple más de seis décadas de trayectoria y arropa a 3.000 socios, que cultivan más de 20.000 hectáreas de viñedo y 2.400 hectáreas de olivar.

Avances en los centros de salud

El presidente ha aprovechado la ocasión para avanzar que en agosto se retomarán las obras del Centro de Salud de Tomelloso y se licitará también la obra del laboratorio. Asimismo, se ha mostrado esperanzado en que en el mes de noviembre llegue la nueva resonancia, que "será tres veces mejor que la actual". El acto ha contado, además de con la presencia del presidente de la cooperativa, Rafael Torres, con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, con el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero y con la anfitriona, la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez.

Precisamente, Martínez Arroyo se ha referido a la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas, que embotella ya 25 millones de botellas de vino, un "logro increíble" en una cooperativa vitivinícola en la región y ha pedido que siga en esta línea y logre hacerse más grande. Y es que "cada vez que metemos el vino de nuestra tierra en una botella generamos entre cinco y seis veces más valor añadido que cuando lo vendemos en forma de granel" y así, lleva el nombre de vuestro pueblo y nuestra tierra a todos los rincones del mundo". Hoy Castilla-La Mancha vende vino en 150 países y "no hay ningún producto que nos represente mejor que el vino".