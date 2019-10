La guerra comercial de Trump salpica a Cepsa: habrá tasa del 171,8% a la acetona

Los tentáculos de la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China se alargan cada vez más y tocan ahora a la petrolera Cepsa y a otro puñado de exportadores españoles a cuenta de las ventas de acetona al país. El presidente norteamericano, Donald Trump, les acusa de prácticas de 'dumping' (de vender el producto por debajo de su precio normal o de su coste de producción) y ha decidido imponerles unas tasas del 171,81% en el caso de la petrolera y del 137,39% para el resto de empresas españolas que venden acetona al país.

España es el principal exportador de este derivado del petróleo a EEUU donde vendió 4.065 toneladas métricas en 2017 por valor de 7,3 millones de dólares (6,55 millones de euros) y 24.885 toneladas métricas el año pasado valoradas en 17,4 millones de dólares (15,61 millones de euros). Este producto que se emplea como disolvente de aceites, tanto naturales como sintéticos, así como de resinas, gomas o ceras. Se usa particularmente en la extracción y purificación de muchos compuestos orgánicos y se incluye, además, como diluyente en pinturas, adhesivos o en tintas.

La decisión de Trump tiene carácter provisional, pero ha sido publicada ya en el Registro Federal, el boletín oficial del Estado en el país. Se produce apenas unos días después de los últimos cambios en el accionariado de la petrolera. Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, ha vendido un 37% de la compañía al fondo estadounidense Carlyle, pero se mantiene como accionista mayoritario con el 63% del capital restante.

Fuentes de la compañía consultadas por La Información inciden en que el expediente en cuestión se refiere solo a la importación de acetona y afecta a varios países entre los que está España; y que hasta el mes de noviembre no habrá una resolución definitiva. "Dado el volumen de dicho producto y a la existencia de mercados de exportación alternativos, consideramos un impacto mínimo en nuestras operaciones", apuntan. "Por nuestra parte, consideramos que no existe un dumping en las exportaciones españolas de acetona al mercado de EEUU, no obstante respetaremos la decisión del regulador americano", añaden. También explican que han estado en contacto con el Gobierno de España, a quien agradecen su colaboración.

Decisión final en 45 días

La decisión final sobre la tasa a la acetona se comunicará en un plazo de 45 días y será emitida por la Comisión de Comercio Internacional de EEUU, una agencia federal que tiene la última palabra en disputas comerciales. Ésta deberá determinar si los productores estadounidenses han sufrido "perjuicios materiales" por la venta en EEUU de acetona española.

Si la Comisión de Comercio Internacional de EEUU determina que la industria de la acetona estadounidense no ha sufrido daños, devolverá a Cepsa y al resto de compañías españolas el dinero que, a partir de hoy, comenzará a recaudar a través de esas penalizaciones. No obstante, si la Comisión de Comercio Internacional comprueba que hubo "daños" para la parte estadounidense, entonces podría tomar medidas adicionales contra las compañías españolas.

El proceso contra los exportadores españoles de acetona se inició en febrero de 2019 a petición de la llamada Coalición para el comercio justo de acetona, que incluye a las empresas petroquímicas norteamericanas, como la multinacional Olin Corporation, con sede en Clayton (Misuri). Su denuncia afecta también a Bélgica, Corea del Sur, Arabia Saudí, Singapur y Sudáfrica. La Administración Trump decidió cerrar en abril de este año la investigación contra Riad pero mantuvo las abiertas contra el resto.