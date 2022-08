El Gobierno diluye el 'efecto capital' y saca 8 entes públicos fuera de Madrid

El primer Consejo de Ministros del nuevo curso político vuelve a abrir el debate de la descentralización de instituciones y entes públicos. El plan del Gobierno pasa por sacar los organismos públicos de Madrid y tratar de cubrir así una de las exigencias de la España vaciada, representada por Teruel Existe, que trata de exprimir su condición de socio necesario e imprescindible para los intereses de Pedro Sánchez. Siguiendo la hoja de ruta iniciada con organismos como la Agencia Espacial Española, los titulares de las distintas carteras ministeriales aprobarán mañana la creación de un Centro Nacional de Salud Pública, área que ha cobrado especial importancia tras la pandemia de coronavirus y que tiene como objetivo ampliar los recursos existentes y cubrir las deficiencias en materia de coordinación sanitaria que se han visto durante los últimos 30 meses.

Este nuevo organismo tendrá autonomía funcional para coordinar futuras emergencias sanitarias y para ello se le dotará de un estatus de agencia estatal. Su aprobación se realizará por la vía de urgencia, aunque todavía tendrá que pasar por la habitual tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva. Estará dotado de 9,4 millones de euros ya presupuestados en las cuentas estatales para este año y dispondrá de personal "de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias" con el fin de conseguir situarlo como "centro de excelencia". El nombre más sonado para su dirección es el de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y cara visible de la gestión gubernamental de la pandemia.

Apunta a Aragón

La creación de este organismo es el primer paso a dar para, posteriormente, decidir dónde se ubicará, tal y como fija el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, que regula la ubicación de las sedes físicas de todos aquellos entes vinculados al sector público. Aunque los rumores sitúan la sede de este nuevo centro en Aragón, esta norma vio la luz para, precisamente, tratar de regular el proceso de determinación de las nuevas sedes estatales, garantizando el principio de desconcentración del Estado y aplicando criterios de cohesión social, territorial, despoblación o desempleo. "Responde a la convicción del Gobierno de compartir Estado y acercar la Administración a la ciudadanía", aseguró la Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, departamento responsable de todo este procedimiento.

Aunque la decisión final corresponderá a los Ministros, el proceso tiene una fase de consulta previa para que las entidades locales y autonomías presenten sus candidaturas e incluso ofrezcan espacios para albergar estos nuevos organismos, ahorrando costes al Gobierno. Será una comisión consultiva formada por altos cargos de varios ministerios quien elaborará un informe sobre los requisitos a tener en cuenta y, una vez conocidas las localizaciones, emitirá un dictamen sobre sus ventajas e inconvenientes, que será público y se expondrá en el Boletín Oficial del Estado.

Ocho localidades para la Agencia Espacial Española

El primer gran caballo de batalla de este Gobierno, y otro de los motivos de enfrentamiento con la oposición, ha sido la ubicación de la Agencia Espacial Española, un organismo de nueva creación dependiente del Ejército del Aire, y desde hace poco, también del Espacio para cuya dirección suena el nombre del exministro Pedro Duque. La localización de la sede se regirá, como en el caso del resto de sedes, por el Real Decreto ya señalado, y aunque no se ha abierto el plazo oficial para presentar candidaturas -el Ministerio de Ciencia espera que sea antes de otoño-, ya se han postulado ocho localidades, todas ellas con algún vinculo con la industria aeroespacial. Son Sevilla, Teruel, León, Puertollano (Ciudad Real), Cebreros (Ávila), Canarias, Tres Cantos y Robledo de Chavela, estas dos últimas situadas en Madrid y descartadas por el Gobierno, lo que ha dado lugar a otra bronca con el gobierno madrileño.

Nuevos entes repartidos por el interior

Uno de los organismos más punteros será la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA), destinada a garantizar que se cumple la estrategia nacional en este campo o minimizar los riesgos que se puedan generar sobre la seguridad o la salud de las personas. España ha avanzado sustancialmente en este campo durante los últimos años, para lo cual constituyó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) o acoge, desde hace unos meses, un centro de la red europea ELLIS en Alicante. La candidatura más destacada hasta el momento es la de Granada, cuya Universidad ha sumado los apoyos de Google e Indra.

Sin embargo, si hay una provincia beneficiada en este proceso de descentralización, esa ha sido Soria. La capital numantina, la más afectada por la despoblación de la España interior acogerá el nuevo Centro Nacional de Fotografía, dependiente del Ministerio de Cultura y que ocupará una antigua sede del Banco de España. También por su condición de la provincia más fría de España ha sido el lugar idóneo para albergar el nuevo Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, que no necesitará de mayor refrigeración que la temperatura soriana.

También en Castilla y León se situará un nuevo acuartelamiento permanente del Ejército de Tierra. Será en los terrenos del antiguo campamento de Monte la Reina, en Toro (Zamora), que acogerá un regimiento de Artillería y un batallón de Zapadores con más de 1.100 militares que esperan como agua de lluvia los 4.000 habitantes del entorno, gravemente afectado por el descenso demográfico. Hasta el momento, el proyecto no ha pasado de los estudios previos para resolver sus problemas de inundabilidad. En Canarias, por su condición de principal zona sísmica de España, se ubicará el futuro Centro Vulcanológico Nacional, una apuesta de Sánchez anunciada tras la erupción del volcán de La Palma. Su ubicación tampoco está decidida, pero tanto la Isla Bonita como Tenerife se han postulado, a falta de que decidan los técnicos y el procedimiento regulado.

Sin embargo, no todo son malas noticias para un Madrid cuyo "efecto capitalidad" se ha convertido en el concepto clave para políticos de la periferia a la hora de reclamar más competencias o presupuestos. La capital acogerá el Centro Nacional de Neurotecnología (Spain Neurotech), que estará situado en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid y que tendrá un presupuesto inicial de 40 millones de euros procedentes de los fondos 'Next Generation'. Barcelona, por su parte, no acumula más que fracasos en su intento por posicionarse como sede de organismos europeos: en 2017 no superó el proceso para ser candidata a albergar la sede del Agencia Europea del Medicamento, hecho que se repitió en 2020 con la subsede de la Agencia Europea de Meteorología y en 2021 con la Agencia Europea de Emergencias Sanitarias.