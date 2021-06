La 'legión' de la FP de Celaá: "Entrar en el mercado laboral a los 21 es un lujo"

"La Formación Profesional para mi tiene muchísima importancia. Me dio la opción de un futuro profesional". Damaris es estudiante del Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el Instituto Técnico de Profesionales (ITEP) y cree que, de aprobarse, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Formación Profesional (FP), propuesto por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, será beneficioso para los estudiantes porque habrá una mayor inserción laboral: "Las empresas no tendrán que preparar a un alumno desde cero". "No puede tener muchos efectos negativos" si se aplica como realmente proponen.

Asegura que las FP están subvaloradas, ya que en las escuelas "te hacen pensar que lo que realmente tienes que hacer para tu futuro es estudiar una carrera", reclama la estudiante de 19 años que acaba de terminar su primer año del grado. Damaris siguió los estándares sociales e ingresó en Bachillerato, pero finalmente decidió cambiar de rumbo y optar por un grado. Hoy, a pesar de no tener tan claras sus aspiraciones, dice que es "un lujo" tener la opción de entrar en el mercado laboral con tan solo 21 o 22 años, que es la edad promedio en la que finalizan.

La reforma de la ley pretende modernizar y renovar esta enseñanza, que sea más flexible, moderna, abierta y que deje de ser el 'plan b' de los estudiantes y las escuelas. Por lo mismo que se propone que todas las formaciones profesionales sean duales, es decir, que los alumnos realicen entre un 20 y un 50% de su formación en las empresas. Hasta el momento, los centros impartían este tipo de capacitación en un 18%-20%, equivalente a casi 400 horas de los 2.000 que contempla un ciclo de grado medio. "Estamos anticipando muchos cambios en lo que significa esa simbiosis entre la formación y la empresa", ha dicho en entrevista con RTV la ministra de Educación, quien afirmó que este era un giro legislativo "urgente": "Queremos dignificar las FP".

La Formación Profesional es para el Gobierno una estrategia de país. Queremos una Formación Profesional de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y a los intereses, expectativas y aspiraciones de los estudiantes y trabajadores. #LeyFP pic.twitter.com/fWmCRurHwR — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) June 15, 2021

El IES Clara del Rey (Instituto Estudios Superiores) lleva desde el ejercicio de 2011/12 ofertando ciclos formativos en modalidad dual. Hoy la mayoría de los cursos que imparten son con un modelo que está repartido en dos años: el primero consiste en módulos profesionales para las asignaturas y el siguiente en las prácticas profesionales en las compañías. "Pasan por un proceso de selección en las firmas, y en septiembre comienzan sus prácticas donde se insertan por completo en el trabajo real, se les da una remuneración mínima de 300 euros (depende de la empresa), y aproximadamente de media la mitad de los alumnos suelen quedarse con un trabajo fijo", comenta el Coordinador FP Dual del centro, Guillermo Lacalle.

Cristián, Florentin y Joana son estudiantes del instituto Clara del Rey y los tres agradecen la oportunidad de estar estudiando una FP que les permita ingresar al mundo laboral tan rápido como ocurre con la metodología dual. Cristian tiene 30 años, hoy cursa el grado superior en Administración y Finanzas y de Transporte y Logística y se ha formado con varios cursos de grado superior (todas relacionadas con el mundo de la iluminación, realización y producción). Siente que las FP lo prepararon desde un comienzo para desarrollarse en el mundo laboral, no solo en el ámbito técnico, sino que en lo práctico, tema que destaca de la propuesta de Celaá: "Me apasiona y seguir formándome para seguir creciendo día a día. Los cambios me parecen bastante buenos ya que se prepararía a los alumnos de mejor manera".

Florentín (18), no quiere seguir estudiando muchos años, por lo mismo eligió una FP para su futuro, ya que ve necesaria la parte práctica. Respecto al anteproyecto del Gobierno, piensa que puede llamar la atención para que más personas "se sumen" a este tipo de enseñanza: "En mi caso, siempre que se aumente la práctica, crecerán mis ganas de entrar a otros grados ya que mi punto fuerte no es la teoría". Joana tiene 22 años y es compañera de Florentín en los estudios, y anteriormente ya había hecho otro grado superior en Administración y Finanzas porque "espera nunca dejar de formarse". "Mi pensamiento es claro: falta una gran practicidad en los estudios, por lo que veo muy necesario aumentar su porcentaje para poder explotar al máximo estas salidas reales al mundo laboral", afirma.

No obstante, Lacalle cree que este cambio no podrá ser de un día para otro: "Aunque se aprobase en diciembre, necesitaría un desarrollo normativo y una reforma de título que se adapte al nuevo proyecto. En el momento que esto se haga operativo, lógicamente los centros que ya los ofrecemos, nos costará mucho menos adaptarnos". Asimismo, declara que será mucho más práctica de lo que es ahora y que servirá para que los docentes se actualicen y que el mundo empresarial tendrá "mucho más que decir". Por su parte, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han valorado positivamente el borrador del anteproyecto y espera que este sitúe a nuestro país como una referencia en materia de formación profesional, para generar más y "mejores empleos, salarios y que aumente la productividad y riqueza de nuestro modelo productivo".

El Ministerio de Educación reconoce que la actual Formación Profesional no está al nivel de los países de la UE, por lo que este tipo de medidas son clave para el futuro de los trabajadores del país. Por lo mismo, 2.075 millones fueron destinados al impulso de las FP, que se completarán con otros 1.500 destinados a digitalización educativa y otros 1.110 para luchar contra el abandono escolar y fomentar la equidad y la calidad del sistema educativo. En 2020, el alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP ascendió a 891.505 alumnos y se espera que con los años continúe en aumento: el fin de Celaá, es formar a la nueva era de trabajadores en España que tengan un carácter más práctico y joven. "A priori, tenemos una música de fondo, pero no sabemos cómo sonará con la letra", ha comentado al respecto el académico del IES Clara del Rey, quien finaliza diciendo que "la propuesta resulta interesante... pero habrá que esperar a ver cómo se concreta el desarrollo".