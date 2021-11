Militares contra el retiro a los 45 años: "Se han ido a la calle, no tienen nada"

Muchos militares del Ejército de España se ven obligados a abandonar el cuerpo una vez cumplen los 45 años. Según se detalla en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, se garantiza a los soldados y marineros "la posibilidad de completar su trayectoria profesional [...] hasta los 45 años de edad, durante cuya vigencia podrán acceder a la condición de soldados permanentes". Una vez han alcanzado esta edad, en caso de que no se haya adquirido el puesto de soldado permanente "cesa la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas".

A pesar de ver abandonada su actividad profesional, el texto legislativo detalla que se adquiere el "derecho a percibir mensualmente una asignación económica". Según recoge Europa Press, el Estado destina mensualmente casi 3 millones de euros al pago de una prestación a 4.199 militares que tuvieron que abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años y que tienen derecho a esta 'paga' durante dos décadas, siempre que no perciban otro sueldo público.

La figura del Reservista de Especial Disponibilidad (RED) fue creada en el año 2006 como solución a la profesionalización de los Ejércitos. Desde entonces, el número de militares que han llegado a los 45 años ha ido aumentando poco a poco y lo hará exponencialmente durante los próximos años. Según un informe del Ministerio de Defensa más de 50.000 soldados se sumarán a esta situación de aquí al año 2036. Esta paga, de unos 677,60 euros mensuales, se puede complementar con la prestación de desempleo (la opción que eligen un 60 % de los soldados) o por una nómina a través de la empresa privada (elegida por el 36 % restante).

Un 'shock' tras años de servicio

David Morena, de 45 años, se considera una excepción dentro los casos que suelen dominar el panorama dentro de las tropas. "Hay compañeros con dos grados superiores que llevan parados en casa por tres años, cuando hablas con la gente resulta un poco deprimente", detalla Morena. Como especialista en telecomunicaciones del Ejército de Tierra y con conocimientos en ciberseguridad, no pasó los exámenes de permanencia, ya que su perfil no computaba de la misma manera que los realizados por otros puestos tácticos. En este sentido, solicitó una excedencia para comenzar a trabajar en una empresa privada interesada en su perfil y acelerar así su inserción laboral.

"Hay personas que pasan de controlar radares militares o servicios informáticos y se han ido a la calle, no tienen nada"

El presidente de la Asociación para Discapacitados militares y Reservistas de Especial Disponibilidad (UMTRed), Jorge Sábada, recalca el 'shock' que supone dentro de las tropas reinsertarse una vez se ven obligados a abandonar el cuerpo. "Es un trastorno anímico y psicológico muy grave. Me lo encuentro diariamente en compañeros que nos llaman porque no se hacen a la vida laboral, no se dan soluciones reales", detalla. "Hay personas que pasan de controlar radares militares o servicios informáticos y se han ido a la calle. No tienen nada".

A pesar de los convenios que existen con la seguridad privada, las facilidades para obtener el carnet de conducir de camión o el acceso la Guardia Civil para dar salida a ciertos efectivos, se está desaprovechando la formación con la que cuentan muchos militares. "Habría que hacer una reestructuración completa del Ministerio de Defensa. Hay gente que ha estado sirviendo por 20 años y ahora los dejan en la calle", subraya. Jorge Sábada también destaca que dentro del Ejército, al margen de los conocimientos más estrictamente militares, se realizan multitud de tareas en los cuarteles dentro de los muros como hostelería, limpieza, servicios auxiliares, jardinería o retirada de residuos entre otras licitaciones.

Además, una vez se abandona el cuerpo a los 45 años, muchos ven dificultada su reinserción por lo que cuesta homologar su formación. Desde su punto de vista, una posible solución sería "hacer cumplir" el Artículo 20 de la Ley 8/2006 para "establecer una reserva no inferior al 15 por ciento para los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos 10 años de compromiso" en su acceso al empleo público de la Administración.

Una nueva ley

Desde la Asociación Unidad Militar de Tropa (UMT), recalcan que es un problema que se viene arrastrando respecto a las anteriores leyes del ejército como la del año 1982 o la del pasado 1999. "Todo lo hecho hasta ahora son parches y no se termina por coger la sartén con el mango con una nueva ley", detalla su secretario general, Marco Mazón. Según sus propias palabras, hay "muchas posibilidades de readaptar las Fuerzas Armadas" y dentro de los cuerpos se presentan "algunas incongruencias". "En los puestos operativos que ocupan personas de mayor edad podrían ser sustituidos por los más jóvenes", asevera Mazón.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. Europa Press

El año 2019 la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, impulsaron la Formación Profesional a distancia en los centros docentes militares. Esta medida se realizó con el objetivo de reforzar el desarrollo profesional e impulsar la incorporación del personal de Tropa y Marinería al ámbito laboral cuando abandonen las Fuerzas Armadas. Desde su punto de vista, el secretario general de la UMT, Marco Mazón, es un aprendizaje "demasiado lento", ya que se obtiene un título tras 5 o 6 años al cursar muy pocas asignaturas por curso. "Sería más eficaz si fuese en 2 o 3 años según el nivel de estudios".

Este pasado mes de enero de 2021 desde la UMT redactaron un Modelo de Ley de Carrera Militar para aplicar a toda la escala de Tropa y Marinería. En el borrador se recoge que el cambio en un hipotético nuevo texto legislativo debería de eliminar la temporalidad y recolocar al personal tanto como en empresas privadas o la propia Administración. Además, según sus reclamaciones, se debería de "garantizar una estabilidad laboral" permitiendo el acceso al curso de acceso a la escala de Suboficiales o a la de Oficiales, entre otras muchas propuestas y medidas recogidas.

Reconocer puertas afuera la formación

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), apuestan por una ley que "subsane estas deficiencias" y que se definan las posibilidades que tienen los militares una vez ingresan en las Fuerzas Armadas. El Secretario General de AUME, Iñaky Unibaso, explica que al igual que existen ciertos convenios para acceder a puestos en algunos cuerpos de policía municipal de determinadas ciudades, que se apliquen a otros sectores de la administración. "Estamos desaprovechando unos recursos humanos muy cualificados", recalca Unibaso. Por el contrario, dentro de este abanico de casos también hay personas que una vez llegan a los 45 años se encuentran sin una titulación adecuada para incorporarse al mercado laboral.

"Estamos desaprovechando unos recursos humanos muy cualificados"

En último lugar, desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), aseguran que "no se puede tener un Ejército con personal de 50 y 60 años". Sin embargo, su presidente, Miquel Peñarroya, subraya la importancia de reconocer puertas afuera la formación que a muchos militares y marineros se les brinda durante su trayectoria laboral. "Hay que cambiar esta mentalidad que se tiene en España. Las Fuerzas Armadas pueden ser un buen lugar para aprender y desarrollar una experiencia laboral y salir formado para luego buscar otras vías", explica Peñarroya.