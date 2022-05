El abrazo del oso de Díaz a Podemos: la intrahistoria del primer frente amplio

Noche de infarto en Unidas Podemos. El acuerdo logrado este viernes in extremis para concurrir en una candidatura de unidad y ensayar así el primer frente amplio en Andalucía esconde meses de negociaciones, movimientos en la sombra y decisiones que dejan tocada la relación en el área morada del Gobierno. Ha habido un pulso entre ministros, entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el titular de Consumo, Alberto Garzón, con la de Derechos Sociales, Ione Belarra. A los primeros se les sumó Más País. Una especie de abrazo del oso que se pudo salvar a última hora con un serio inconveniente: Podemos está fuera de la coalición; o se subsana el error o no recibirá subvenciones.

La intrahistoria se remonta meses atrás. Yolanda Díaz llegó a hablar con Alberto Garzón para que se presentase a las elecciones de Andalucía como cabeza de cartel y dejara el Gobierno. Garzón se negó. Díaz le insistió durante varias semanas pero no consiguió nada. Ella se enfadó, según siempre fuentes de su entorno, y comunicó a los partidos que se desentendía, en teoría, de las elecciones andaluzas. Aún quedaban unos meses, ya que nadie sabía cuando Juanma Moreno iba a convocar.

Nadie ponía una solución. Y Juan Antonio Delgado, diputado de base de Podemos, habló con Díaz. Fue una conversación en el Congreso de los Diputados hace unos meses, aprovechando un pleno. El guardia civil le dijo que quería presentarse en su tierra, pero que no se presentaba si a ella no le parecía bien. La respuesta de Díaz sirvió a Delgado para presentarse. No le dijo que no.

Pasaron las semanas y la izquierda no alcanzaba ningún acuerdo para concurrir unidos. Entonces Más País e IU hablaron con Díaz. Negociaron apoyar a la candidata de IU, Inma Nieto, y que se reservara al partido de Errejón el puesto número uno por Sevilla. Más País e IU buscaban hacer la pinza a Podemos. Díaz puso a trabajar a sus equipos en Andalucía: Ramón Luque, Rodrigo Amirola y Josep Vendrell, juntos y por separado viajaron durante las últimas semanas varias veces a Andalucía. Se buscaba un acuerdo de unidad.

En una de las visitas del equipo de Díaz, Vendrell, jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, pidió que se reservase este puesto de salida, el de Sevilla, a Más País. Fue hace unas dos semanas en una reunión con los partidos. Se estaba ya construyendo el primer frente amplio con Yolanda Díaz.

Toda la jugada se destapó cuando Podemos anunció el resultado de las primarias y sonaron todas las alarmas en Más País, IU y el equipo de Díaz. Delgado arrasó. Sería muy difícil que un candidato elegido en primarias y apoyado por 6.000 personas fuera sustituido por una candidata impuesta desde Madrid en los despachos. Y, además, si el candidato era del partido más grande: Podemos.

Podemos se negó desde el inicio a que Inma Nieto fuera la candidata a la Junta. Se oponían porque, según fuentes internas, eso cerraba todas las vías con Teresa Rodríguez. Nieto había sido quien encabezó el conflicto interno en el grupo parlamentario con Teresa Rodríguez.

Esta semana ha sido decisiva. Yolanda Díaz desembarcó con Garzón en la Feria para sacarse una foto abrazada a Inma Nieto delante de toda la prensa, convocada ad hoc. Juan Antonio Delgado que estaba en la Feria por otra reunión se enteró, no había sido convocado, y decidió acercarse a saludar. No lo habían llamado, ni a él ni a nadie de Podemos.

Era el último día, pasaban las horas y el acuerdo no se desbloqueaba. Vendrell descolgó el teléfono y llamó a Lilit Vestrynge, secretaria general de Podemos. Era viernes por la tarde. Le transmitió que Podemos tenía que ceder y aceptar a la candidata de IU, Inma Nieto. Podemos aceptó finalmente la orden porque venía directamente de Díaz. Nobleza obliga. Entrada la noche, sobre las 22:00, Vendrell cerró un acuerdo con Podemos, con IU Andalucía y con Más País. El ensayo del frente amplio. Habrá que ver si las heridas se pueden cerrar o siguen supurando.