El 'asesino' silencioso del campo español no son los precios ni la despoblación

El viernes 14 de febrero, un hombre de 78 años fallecía cuando estaba en el campo de Alfaro (La Rioja) arrollado por su propio tractor. El 18 de febrero, un trabajador de 29 años de edad falleció tras sufrir un accidente con la rueda de un tractor en una fábrica de orujo de La Carolina (Jaén) cuando le explotó el neumático mientras lo manipulaba. El 23 de febrero, un hombre de 55 años fallecía mientras araba en su finca al volcar el tractor que conducía en la localidad granadina de Dehesas de Guadix. El 28 de febrero, Nemesio Ruiz Romero, vecino de Castuera (Badajoz), perdió la vida al sufrir un accidente con su tractor mientras realiza tareas agrícolas. El accidente mortal se produjo cuando el agricultor, en su finca, se bajó del tractor para recoger unas herramientas y en ese momento fue arrollado por el vehículo.

Ejemplos como estos se producen a menudo en el campo español. Normalmente se trata de tractores sin protección antivuelco, con más de 20 años de antigüedad, manejados por agricultores que sobrepasan los 60 años, que realizan trabajos en solitario, en parcelas alejadas de los núcleos de población.

Una combinación letal y la que produce más muertes en el campo español. Entre 2009 y 2019 han perdido la vida 1.172 personas, de ellas 117 en el último año, mientras manejaban maquinaria agrícola, de las que 880 eran tractores. Casi seiscientos de éstos accidentes con un tractor involucrado se han producido por el vuelco del vehículo y han provocando la muerte a 571 personas.

Galicia, con 184 fallecidos, Andalucía, con 124, y Castilla y León, con 107 son las tres comunidades autónomas que registran un mayor número de fallecidos entre 2010 y 2019. Por el contrario, Canarias, con 11, Madrid, con 12, y Cantabria, con 14, son las tres con menor cifra absoluta de siniestros mortales.

Son las conclusiones del informe 'Siniestralidad mortal agrícola, vuelco de tractores y riesgos de incendios en cosechadoras (2010-2019)', que presentó hace unos días la Fundación MAPFRE tras un estudio elaborado por esta organización en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Zaragoza (UZ). "Es uno de los grandes dramas que vivimos en el campo", explica la organización agraria UPA (Unión de Pequeños Agricultores), "que ocasiona un goteo de muertes constantes. Casi un muerto a la semana. Es la muerte silenciosa del campo español. Una de las principales causas de muerte en el campo español".

En España existen 1.130.000 tractores, de los que alrededor de 974.000 están funcionando. Entre 300.000 y 400.000 no cuenta con protección para vuelcos y cerca del 60% cuenta con una antigüedad entre 18 y 20 años, el doble que la media europea. "Si apenas saco cuatro perras con mi cultivo de cereal, ¿cómo voy a comprarme un tractor nuevo? El que llevo tiene 30 años y está ya viejo, pero es lo que hay", nos cuenta Pepe, un agricultor de 60 años de Tierra de Campos, en Palencia.

"Ya sé que es peligroso y que mueren muchos compañeros al año por accidentes con el tractor y la maquinaria. Yo me he llevado más de un susto..." Y es que, el precio medio de un tractor nuevo supera los 50.000 euros, factor que dificulta que el sector se decida a renovar su flota. Y los planes Renove para el sector, dotado con 5 millones de euros anuales en 2019, "son insuficientes porque las ayudas se acaban enseguida y no cubren toda la demana", aseguran desde UPA.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció hace unos días que para este año la dotación sería de 8 millones de euros, pero mientras no haya presupuestos... "No es que el agricultor no quiera cambiar su tractor viejo, es que no puede porque el campo no da para más con estos precios. Es la pescadilla que se muerde la cola", explican en UPA.

​La gran variedad de tareas que realizan los agricultores, unido al empleo que hacen de distintos tipos de maquinaria y la urgencia con la que deben realizar determinadas tareas, habitualmente en solitario y lejos de atención sanitaria, son algunos de los factores que incrementan el riesgo de siniestro en las tareas agrícolas. También destaca el informe la temporalidad propia del sector, con mano de obra contratada en los momentos de máxima carga de trabajo.

"No hay suficiente concienciación. Hablamos de una siniestralidad que, en su mayoría, ni siquiera entra a formar parte de las estadísticas oficiales consolidadas. Es una siniestralidad muda, que hasta la fecha no ha merecido planes o estrategias integrales. Es apenas un goteo semanal de trágicas noticias", asegura Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE.

​Según datos de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT), el 60% de los tractores que se comercializan actualmente en España tienen más de 20 años y el 20% tiene más de 40 años. A nivel regional, Galicia cuenta con el mayor movimiento de tractores antiguos (en torno al 75% de las máquinas vendidas superaban los 20 años), seguida de Cantabria (69%), Asturias (67%), Castilla La Mancha (62%) y la Comunidad de Madrid (61%).

En términos absolutos, se realizaron casi 33.000 compraventas de tractores usados en España en 2019 (datos de noviembre a noviembre), realizándose el 18% de dichas transacciones en Andalucía (5.907), el 13% en Castilla La Mancha (4.377) y el 12% en Castilla y León (3.812). En total, se vendieron casi 20.000 tractores con una antigüedad superior a los 20 años, 13.365 entre los 20 y los 40 años y 6.378 por encima de los 40. Además, la venta de tractores nuevos, que alcanzó las 691 unidades, cayó el 18,32% en febrero pasado respecto al mismo mes de 2019, según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El trabajo antes citado de Mapfre y las dos universidades pone de manifiesto que las víctimas de los vuelcos del tractor en las parcelas (49%) son algo más frecuentes que las de vuelcos de tractor en caminos y carreteras (42%); que el tipo de tarea que se asocia a un mayor número de vuelcos de tractor es el transporte con remolque (35%); que un 26% de los vuelcos se produce cuando el tractor está labrando y que uno de cada cinco vuelcos se produce 'in itinere'.

También llama la atención que en el 86% de los siniestros por vuelco con fallecidos, el vehículo no tenía ROPS (estructura de protección al vuelco), que el arco estaba abatido (5%) y que en el 7,5% de los casos, aun contando con sistema de protección antivuelco, el conductor no llevaba abrochado el cinturón de seguridad o intentó saltar en marcha. La edad media de los fallecidos en siniestros en los que estuvo implicada maquinaria es de 59,4 años. La mayoría de los afectados fueron hombres y el 43,2 %, mayores de 65 años.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en el periodo 2010-2019, se contabilizaron un total de 178 fallecidos, principalmente en tractores como consecuencia de siniestros ocurridos en las vías de circulación públicas, de los cuales: 164 eran conductores y 14 pasajeros y 157 fallecieron en las vías interurbanas y 21, en el entorno urbano.

En este sentido reseñar el brutal accidente ocurrido pasado 21 de febrero en Caspe (Zaragoza), cuando una furgoneta con ocho ocupantes, todos trabajadores del campo paquistaníes, que se dirigía a la finca agrícola donde trabajaban podando árboles frutales, impactó contra un tractor. Murieron cinco ocupantes de la furgoneta. "No he podido hacer nada. Los he visto venir directos hacia mí", decía el tractorista, que resultó herido y que iba con el cinturón puesto y las luces encendidas pese a ser ya de día, " y solo me ha dado tiempo a agarrarme fuerte al volante".

El informe de la Fundación Mapfre pone de manifiesto, además, la necesidad de que los agricultores presten mayor atención a los desplazamientos con el tractor por caminos y carreteras; moderen la velocidad, especialmente en las curvas y si van con remolque o con aperos enganchados; y utilicen el cinturón de seguridad y señalización luminosa en vías públicas. En este sentido, Fundación MAPFRE también hace hincapié en la necesidad de mejorar la formación para obtener la licencia de maquinaria agrícola y la de los conductores con permiso de conducción B que vayan a utilizar maquinaria agrícola.

Ante esta situación, todas las organizaciones agrarias han puesto en marcha campañas de concienciación y prevención de la seguridad en el campo. Por ejemplo la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) puso en marcha a finales de diciembre una campaña divulgativa de ámbito estatal para reducir los riesgos en el uso del tractor, que pretendía llegar a más 50.000 agricultores y ganaderos de las diferentes autonomías.

"Un tractor vuelca en 1,5 segundos. No es tiempo suficiente para reaccionar y menos para saltar. Si el tractor no dispone de una estructura de protección homologada y cinturón de seguridad probablemente la persona que conduce muera aplastada", explica Eduardo López, responsable del Área de Prevención de Riesgos Laborales de COAG. "De ahí, que con el lema de la campaña, 'Tractor Seguro, Póntelo, Pónselo', queramos hacer referencia de una forma muy directa al uso del arco de protección antivuelco y el cinturón de seguridad cuando alguien conduce un tractor, vitales para salvar la vida ante un posible accidente. El 99% de las muertes en caso de vuelco podrían evitarse con el instalación de ROPS (arco de protección antivuelco) y el uso del cinturón de seguridad".

Se va a cumplir ahora un año, el 19 de marzo, de una tragedia que ilustra perfectamente el drama de los accidentes con tractores y maquinaria que asola el campo español y que "mata más" que los bajos precios o el tristemente famoso famoso ahora COVID-19. Un hombre moría atropellado por un tractor. El mismo tractor que mató a su padre hacía 25 años mientras trabajaba en el mismo olivar y en la misma finca. Ocurrió en Puente de Génave, en Jaén. La muerte silenciosa del campo español.