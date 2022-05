El asesor de Carlos Torres se desvincula ante el juez de los contratos a Villarejo

Juan Asúa, actual asesor del presidente de BBVA, Carlos Torres, ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado en el caso 'Tándem'. El que fuera director general de la entidad para España y Portugal en la época de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha desvinculado por completo de todo lo relacionado con los encargos realizados a Cenyt -el entramado empresarial liderado por el agente encubierto- para realizar investigaciones patrimoniales a clientes que tenían deudas con la entidad bancaria.

El testimonio de Juan Asúa era uno de los más esperados en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', la centrada en la contratación que hizo BBVA del comisario jubilado durante más de una década. La Fiscalía Anticorrupción apuntó en uno de sus escritos incorporados al sumario que el directivo del banco -que ahora es una de los asesores de cabecera del actual presidente de la entidad- tuvo cierta relevancia en la contratación de las empresas de Villarejo, ya que habría estado al tanto de "las ilícitas contrataciones de BBVA relacionadas con las investigaciones patrimoniales efectuadas por Cenyt a Fernando Martín, Luis Portillo y Prasa".

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración a La Información, Asúa ha indicado al juez instructor Joaquín Gadea -que ha sustituido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón- que no tenía ningún tipo de conocimiento de dichas contrataciones. En este sentido, ha alegado que el banco manejaba gran cantidad de presupuestos y que sus subordinados no le informaban de todos los que se analizaban, ni de todas las operaciones, ya que él se encargaba de la estrategia que debía seguir BBVA en esta materia y no de las herramientas a utilizar. En este punto, ha precisado que cada departamento tenía autonomía para decidir a qué proveedor contrataba para realizar un servicio.

Uno de los directivos que estaban en el escalón inferior de Asúa, y que se encuentra investigado en esta causa, era el entonces jefe de Riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar. El 'forensic' encargado por BBVA apuntó que el exdirector del área inmobiliaria de BBVA fue el responsable de autorizar los pagos a Villarejo para investigar a los dueños de las constructoras Martinsa, Colonial, así como a Prasa. Una tesis que su defensa intenta desmontar con el fin de acreditar que siempre siguió órdenes de sus superiores. De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, Asúa ha insistido en no tener ningún tipo de conocimiento sobre dichas contrataciones que se atribuyen a Béjar.

Así, preguntado sobre porqué el 'forensic' no le incluye entre las personas investigadas de manera interna por su presunta relación con los pagos al Grupo Cenyt, Asúa ha indicado que también lo desconoce; al igual que la batería de documentación que BBVA ha aportado a la causa, ya que no ha participado en dicha tarea, pese a ocupar el cargo de asesor directo del actual presidente del banco.