El Ayuntamiento de Elche cancela el show de David Suárez por sus tuits ofensivos

"Los Javis son la prueba de que por mucho que lo intentes, por mucho que pongas de tu parte, es imposible morirte de sida a día de hoy", escribía el pasado jueves el humorista David Suárez, un duro y repugnante tuit que ha llevado al Ayuntamiento de Elche a cancelar de forma inmediata su actuación, que estaba programada para hoy -sábado- en la sala cultural municipal La Llotja.

Según informa Onda Cero, tras tener conocimiento de ese mensaje en la redes, el ayuntamiento del municipio ilicitano comunicó públicamente la decisión de cancelar la actuación calificando el alcalde de Elche, Carlos González (PSOE) de "nauseabundas" y "repugnantes" las manifestaciones del artista.

El de ayer no es el primer tuit ofensivo que le crea problemas a David Suárez. De hecho, en abril de este año, creó una gran polémica con un mensaje en el que decía: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".

Los Javis son la prueba de que por mucho que lo intentes, por mucho que pongas de tu parte, es imposible morirte de sida a día de hoy. — David Suárez (@DavidSuarez_V) October 3, 2019

El alcalde de Elche ha excusado la programación de la actuación de David Suárez apuntando que el ayuntamiento “no era conocedor de la polémica que ha rodeado las repugnantes manifestaciones del humorista”.