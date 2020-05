El camaleón ahora juega por la izquierda

Se llama Irene Lozano. Aunque hace tiempo que no coincidimos, los dos somos amigos (y espero que lo sigamos siendo después de la publicación de este artículo). Durante muchos años, también fuimos colegas en el ámbito profesional, al estampar, cada uno por su cuenta, nuestra firma en diversos periódicos. Como era de esperar, ambos hemos seguido caminos distintos en persecución de nuestros respectivos intereses. Irene ha sentido la llamada de la política. No le preocupa (ni es obligatorio ni lo necesitaba hasta ahora) el mundo de las normas jurídicas.

Irene Lozano es una mujer inteligente, culta y afable, aunque en ocasiones demuestra cierta aspereza de carácter. Y también una ambición legítima que no oculta a nadie. Irene, sin embargo, es una mujer camaleónica en política. En 2011 fue una militante activa del movimiento 15-M, del que posteriormente se apropió la organización de Pablo Iglesias. Poco después cambió el color morado por el rosa fucsia. Escribió una biografía de Rosa Díaz e ingresó en Unidad, Progreso y Democracia (UPyD). Luego figuró en la lista electoral del partido magenta por Madrid y consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados. En el año 2014 puso a parir al profesor Francisco Sosa Wagner, partidario de una coalición entre UPyD y Ciudadanos (aunque después se retractó en público, algo infrecuente en nuestro país).

Cuando UPyD se iba a pique, Irene -después de su derrota en las primarias del partido fundado por la exsocialista Rosa Díaz- figuró, como independiente, en la lista electoral del PSOE por Madrid, sacando un escaño en la Cámara Baja. En 2016, consciente de la animadversión de la mayoría de sus compañeros socialistas, renunció a la candidatura en las siguientes elecciones generales. Lo que no impidió su designación en 2018 como Secretaria de Estado de "España Global" en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Borrell. Cuando el catalán asumió una alta magistratura en la Unión Europea, Lozano se trasladó (año 2020) al Ministerio de Cultura y Deportes, ocupando la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD). Personalmente, desconozco cualquier interés gimnástico o afición deportiva por parte de Irene. Pero el que vale, vale, y el que no, como yo, a Derecho.

Apenas instalada en su nuevo despacho, le pilla el virus de China, un país que conoce bien. Irene no pierde el tiempo, se remanga y se pone el mono de faena. Hace unos pocos días dictó una Resolución y publicó un Protocolo con el objetivo de que los deportistas profesionales vuelvan, con toda la seguridad posible, a los entrenamientos y, si la suerte acompaña, puedan participar en las competiciones deportivas. Sería estupendo porque, según mi humilde opinión, la liga de fútbol es el eje exclusivo que vertebra la unidad de España.

En ese preciso momento, con la primera metida en busca de una "nueva normalidad", florece un rasgo moral de Irene Lozano que yo no conocía: su autoritarismo. El Protocolo establece un marco mínimo de obligado cumplimiento para garantizar la salud de los deportistas, cosa que me parece muy bien. Sin embargo, Irene debe haber practicado el patinaje artístico, porque acto seguido ensaya un doble tirabuzón y se la pega (a costa de los deportistas). Su Resolución (en la que se integra el Protocolo) es una norma administrativa con efectos jurídicos plenos. Sin embargo, el Protocolo mencionado es un bien intangible que, según la titular del CSD, no admite ninguna interpretación. Un escándalo más a añadir a la larga lista del 'cesarismo alarmista' que ha cogido el timón de la nave del Estado. Lozano se da una vuelta de tuerca adicional a sí misma y desciende del Sinaí como un nuevo Moisés, con las Tablas de la Ley convenientemente remozadas para enfrentarse a la pandemia.

Bueno, bueno, no hay que prestar mucha atención al delirio de Lozano. La ignorancia jurídica de la militante podemita-centrista-socialista le lleva a confundir y mezclar conceptos básicos. Por ejemplo, en dos ocasiones dice que el Estado de Alarma (con mayúsculas, como si fuera una comunidad estatal miembro de la ONU) se ha declarado, no por real decreto, sino por Real Decreto-Ley, por lo que el Congreso habría "convalidado" (y no "autorizado") la decisión del Gobierno (con unas consecuencias que van mucho más allá de la semántica). Pero, claro, es un pequeño desliz que no admite interpretación o corrección.

Pero Lozano no se conforma con esa minucia. Gran conocedora de la técnica jurídica, ha tenido la audacia de no descartar "la posibilidad de introducir en una revisión [de las sanciones] un tipo agravado como consecuencia del alto perfil público del deporte profesional y de alto nivel".

Increíble pero cierto. De una sola tacada, la Presidenta del CSD comete tres errores de 'bajo nivel' profesional.

1.- Viola el principio de legalidad. La tipificación de las infracciones administrativas y la determinación de las sanciones correspondientes son materias reservadas a la decisión del legislador ordinario.

2.- Es inadmisible el establecimiento de un sistema sancionatorio de autor. Los "tipos agravados" pierden de vista en este caso la objetividad de los hechos y son de naturaleza subjetiva de acuerdo con "el perfil personal" del presunto infractor.

3.- No cabe, en contra de la Resolución de Lozano, ningún abuso sancionador por una razón instrumental, como el prestigio simbólico del protagonista de la infracción (su "alto perfil público"). Salvo, claro está, que se vuelva a "la representación del valor superior de la nación" a través del deporte. ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? ¿Las desaparecidas Unión Soviética o la República Democrática de Alemania? Por favor, dejemos a los deportistas en paz y libertad. No son instituciones del Estado. No los manipulemos.