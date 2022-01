El careo de los peritos de Plus Ultra aclarará la malversación en el rescate.

El caso 'Plus Ultra' se reactiva con el inicio de año nuevo. La juez de Madrid Esperanza Collazos tiene previsto enfrentar este martes a un careo a los peritos que han analizado las cuentas de la aerolínea para acabar de esclarecer si el rescate de 53 millones de euros que concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) supuso un delito de malversación de caudales públicos. Así, del resultado que obtenga la magistrada instructora, decidirá si sigue adelante con la imputación de la cúpula de la entidad pública -quienes aún no han declarado-, o bien procede al archivo de la causa, como han solicitado la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

El pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó someter a un cara a cara a los expertos que sacaron distintas conclusiones sobre si la compañía aérea realmente necesitaba una ayuda pública para evitar su quiebra y si cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la misma. Todo ello después de que el Gobierno diera en marzo de 2021 luz verde al apoyo financiero para facilitar su recuperación tras el parón de la actividad provocada por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, el colectivo Manos Limpias, y después el PP y VOX, acudieron a los tribunales para denunciar las presuntas irregularidades de esta actuación.

La investigación se inició en abril de 2021 con la admisión de la querella interpuesta contra Bartolomé Lora -actual vicepresidente de la SEPI- y todo el Consejo de Administración que avaló el rescate, pero fue el pasado mes de julio cuando la causa cogió un gran impulso. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por el organismo público, pidió a la juez instructora autorización para abonar a Plus Ultra la segunda parte del rescate, que consistía en 34 millones de euros -los primeros 19 millones los había recibido en marzo-. Así, para descartar que esta ayuda pudiera provocar "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior", la magistrada bloqueó la transferencia y pidió a la compañía que acreditara que su viabilidad dependía de la entrega de dicha cantidad.

Una vez resuelto este asunto y finalmente desbloqueada la ayuda, la magistrada se ha centrado en los informes periciales que obran en la causa y que han alcanzado conclusiones dispares. Por un lado, se encuentra el informe que la aerolínea aportó a la SEPI para defender la necesidad de recibir el rescate; y por otro lado, el documento elaborado por el experto designado por el juzgado para analizar la situación financiera de la compañía antes de recibir el préstamo.

Los peritos de parte, pertenecientes a Deloitte y DC Adversory, examinaron el estado en el que se encontraba Plus Ultra tras la pandemia y acreditaron la "solvencia técnica" de la empresa para poder recibir la ayuda. De hecho, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid no ven ninguna irregularidad en este informe y respaldan que la SEPI se apoyara en la opinión de estos peritos independientes para evaluar la solicitud apoyo financiero y dictaminar en favor de la compañía aérea.

Repaso del expediente

Sin embargo, la juez Collazos quiso una segunda opinión y designó a otro experto a repasar el expediente de la concesión del préstamo. Una prueba que Plus Ultra, así como los servicios jurídicos del Estado, consideró innecesaria, alegando que no existe "razón alguna de duda o tacha" para volver a repasar la documentación. Cabe destacar que todo esto ocurrió durante el debate jurídico sobre la pertinencia o no de transferir los 34 millones de euros que quedaban pendientes de la ayuda pública, por lo que la compañía también presentó otro informe pericial para incidir en la necesidad de recibir dicha cantidad, asegurando que de no contar con ella, se originaría un agujero de 41 millones de euros, y que la primera parte del rescate le ayudó a empezar a sanear sus cuentas.

La magistrada instructora recibió finalmente el pasado mes de octubre el informe que había encargado. El perito adscrito al Juzgado de Instrucción número 15 remitió un extenso documento de casi 500 páginas en el que concluyó que existían "dudas más que razonables" de que la aerolínea reuniera todas las condiciones para ser rescatada por el Gobierno a través de la SEPI. En concreto, indicaba que cumplía la "práctica totalidad" de los requisitos, salvo uno de los esenciales: si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a la fecha de 31 de diciembre de 2019.

A juicio de la Abogacía del Estado -que defiende a la cúpula de la SEPI- y de la Fiscalía, estas conclusiones no son de tal relevancia como para mantener la investigación judicial abierta. El Ministerio Público resta importancia a las dudas que sostiene el perito judicial y señala que la incertidumbre sobre la situación patrimonial de la compañía a finales de 2019 se debe a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, a la cancelación de la deuda de los bonistas y una posible situación de insolvencia. En el mismo sentido se manifestaron los servicios jurídicos del Estado, que afirma que esta "discrepancia técnica" ni siquiera es suficiente para apreciar un exceso por parte del ente público a la hora de conceder el préstamo. Por todo ello, ambas partes piden el archivo de la causa.