El caso Villarejo revela las 'intrigas' en el Ibex 35 para ocultar sus servicios

La imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de algunas grandes empresas del Ibex 35, unido a los casos y las operaciones reveladas en el resto de las 30 piezas del caso ‘Tándem’, ha dejado al descubierto algunas de las artimañas y los manejos a los que se pudo llegar para dar cobertura a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el fin de obtener, en muchos de los casos, información sobre potenciales rivales. A lo largo de más de tres años de investigación en la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades de los negocios del agente encubierto, se han desvelado partes del patrón de funcionamiento del comisario jubilado (vigilancias, interceptación de llamadas telefónicas, etc...) que obligaban a las empresas a tener el máximo cuidado a la hora de reflejar esos servicios en su contabilidad, a veces hasta llegar al límite de lo permisible tanto a nivel interno, como externo. Ello ha provocado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, haya puesto bajo lupa a algunas cotizadas del Ibex 35 por presuntamente saltarse sus propios controles para esconder los verdaderos trabajos de espionaje del expolicía.

Por el caso ‘Tándem están imputados el expresidente de BBVA Francisco González; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, así como a los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura; o los promotores de la urbanización de lujo madrileña La Finca, Susana Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, estos dos últimos pendientes ya de juicio. A esta lista recientemente se han sumado Sánchez Galán, su ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles, el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker o el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía eléctrica Rafael Obergozo. También han salido a la luz operaciones sospechosas con supuestos intermediarios, como Adrián de la Joya o el naviero Ángel Pérez-Maura.

Hasta que fue detenido en noviembre de 2017, Villarejo actuaba desde la Torre Picasso de Madrid, donde se encontraba la sede de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt. Hasta el verano de 2016 seguía siendo policía en activo, lo que ha provocado que el juez García Castellón, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ponga en duda la mayoría de sus contrataciones como detective privado. Por ello, investiga la posible comisión de múltiples delitos de cohecho, a los que se añaden, entre otros, presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por las diferentes tácticas para conseguir información confidencial con las que después elaboraba informes sobre las personas investigadas; o de falsedad en documento mercantil por la manipulación de las facturas para tapar los espionajes.

Los investigadores han descifrado el ‘modus operandi’ de Villarejo gracias a las notas que el comisario jubilado escribió en sus agendas y a la documentación, como facturas, que acredita la realización de decenas de ‘proyectos’ de investigación. Todo ello incautado en su domicilio, junto a las grabaciones de sus propias conversaciones, muchas de las cuales se mantuvieron con los exjefes de los departamentos de Seguridad de las distintas empresas contratantes, con los que le unía una cercana relación por sus anteriores etapas como policías y con los que negociaba sus servicios.

“Voluntad para ocultar los trabajos”

En juez acordó el pasado martes imputar a la cúpula directiva de Iberdrola en un auto en el que señaló que había una “voluntad por parte de la compañía de ocultar los trabajos” realizados por Villarejo entre 2004 y 2017. Estos encargos estaban destinados a eliminar obstáculos a la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz) -lo que se denominó ‘proyecto Arrow’- o a espiar a otros empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez -‘proyecto Posy’-, o el expresidente de Endesa Manuel Pizarro -‘proyecto Black Board’-.

En dicha resolución, el magistrado afirma que hay indicios de que las relaciones comerciales entre Villarejo y la multinacional “no fueron esporádicas, sino que tuvieron continuidad en el tiempo”. También apuntó que las 15 facturas por las que se abonaron más de un millón de euros entre 2004 y 2012 al espía podrían ser irregulares, ya que sus conceptos habrían sido manipulados, según confesaron el que fuera el responsable del departamento de Seguridad Antonio Asenjo o el ex director de Control Corporativo José Antonio del Olmo -ambos también investigados-, y "no se encontraban amparadas en ninguno de los cuatro supuestos que hasta el año 2013 justificaban las denominadas facturas sin pedido".

Cabe señalar que Iberdrola no está imputada como persona jurídica por contravenir la normativa interna del grupo, aunque el juez recientemente haya pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre si debe proceder a ello. Tampoco lo están Repsol y Caixabank por contratar al agente encubierto en 2011 para desarrollar el bautizado como ‘proyecto Wine’, que supondría espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y a su entorno más cercano, así como obtener información de la petrolera mexicana Pemex ante la alianza de ambas para hacerse con el control de la empresa energética. Después de que Brufau y Fainé desfilaran por la Audiencia Nacional, el magistrado instructor estudia si ambas empresas deben estar investigadas como personas jurídicas por eludir los controles internos.

Para ello, esta pasada semana ha escuchado como testigos a sus jefes de auditoría interna, que, ante la insistencia de Anticorrupción en saber si se trocearon facturas, aseguraron que no se cometió ninguna irregularidad, pues se siguieron todas las normas para el abono de las mismas y para la adjudicación directa de un servicio al proveedor, que en este caso era Villarejo, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración a La información. La Fiscalía sostiene la tesis de que se fraccionaron los pagos, ya que es el método que habría permitido al entonces jefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo -otro de los imputados- su autorización directa. Según consta en las diligencias, Villarejo y su socio Rafael Redondo se habrían hecho con información por medio de "la obtención y análisis de su tráfico de llamadas telefónicas" de los espiados sin autorización judicial para ello.

BBVA, imputada como persona jurídica

La imputación como persona jurídica de una empresa está regulada por el artículo 31 bis del Código Penal, que establece que las empresas están exentas de responder penalmente si "han adoptado y han ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito", modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En el caso de BBVA, el juez sí acordó la imputación en julio de 2019. El Ministerio Público subrayó en un informe entregado en febrero del año siguiente que el 63% de las facturas fueron emitidas como “facturas financieras”, por lo que no existía un pedido previo, obviando por tanto “los cauces normados y automatizados en los sistemas”.

A lo largo de 13 años, Villarejo recibió del BBVA 10,2 millones de euros por llevar a cabo, entre otros, el ‘Proyecto FG' -en alusión al entonces presidente del banco Francisco González-, también denominada ‘Operación Trampa’, por la que habría espiado a políticos, periodistas y colaboradores con el objetivo de boicotear el intento de Sacyr de entrar en el consejo de administración de la entidad financiera.

Estas no son las únicas entidades salpicadas por ‘Tándem’, ya que el juez García Castellón también investiga si el grupo editorial Planeta, la empresa de detergentes Persán o la extinta Seguribérica, entre otras, contrataron los servicios del agente encubierto. En definitiva, una macrocausa en la que también están imputados ex altos mandos policiales por colaborar con Villarejo en la obtención de datos confidenciales accediendo a bases de datos policiales.

Además, se han visto implicados empresarios de la ‘jet set’, como Adrián de la Joya, con el que Villarejo tenía una estrecha relación, y que está imputado en la pieza cuarta del caso -conocida como 'Pit'-, relacionada con la contratación del comisario jubilado por parte los hermanos Pérez-Maura para frenar la extradición de uno de ellos a Guatemala. Unos servicios que también requirió el bufete de abogados Herrero & Asociados y que el juez ya ha mandado a juicio por espiar a un despacho de la competencia utilizando “medios poco ortodoxos”.