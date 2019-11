'El Chicle': el 'runner' de Boiro en manos de la Justicia por la muerte de Diana Quer

Faltan pocas horas para que se conozca la condena de José Abuín Gey, mejor conocido como 'el Chicle', por la muerte de Diana Quer. El hombre de 42 años se enfrenta a una posible pena de prisión permanente revisable por el crimen, pero ya está acostumbrado a estos trámites. El jurado decidirá su suerte en la misma sala en la que compareció en abril del año pasado por el intento de rapto de una joven de Boiro en diciembre 2017. Su historial no acaba ahí. En 2007 fue arrestado por su papel en el clan de Os Fanchos, una red de narcotraficantes, y pasó dos años en prisión.

En su pueblo, Boiro, es conocido por su afición al running, pero tiene un gran historial criminal. La denuncia más grave que ha pesado contra él es la presunta violación a su cuñada, de la que fue sobreseído porque su mujer no ratificó los hechos ante la Justicia. El rol de su esposa se repitió en el caso de Diana. Al inicio de las investigaciones ella sostuvo que 'El Chile' pasó la noche del homicidio en casa, pero las presión de los agentes le obligaron a contar la verdad después. La lealtad de su mujer ha sido una pieza clave en todas las investigaciones.

No toda su familia lo ha apoyado. "Un montón de mierda". Así lo ve su hermana por las denuncias en su contra. Las autoridades se han dedicado a estudiar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defiende la Fiscalía, pero su hermana lo tiene claro: "La asesinó y violó porque como dijo el padre, no iba a tirarla desnuda para llevarla a misa".La mujer aseguró en una entrevista a 'Vive la vida' que no cree la versión del acusado, que insiste en que le quitó la ropa a la joven para que se hunda antes, porque "él se crió en la mar y sabe que alguien con ropa se hunde antes".

El 21 de agosto de 2016 'el Chicle' salió de su casa en torno a las 22:00 y le dijo a su mujer que salía a robar gasoil. Unas horas después se encontró con la joven de 18 años, que caminaba sola sobre las 2:20 de la madrugada. La siguió por unos metros, se abalanzó sobre ella de forma violenta, la metió en el maletero de su coche y la mató. Las autoridades encontraron su cuerpo más de 500 días después y el sistema judicial ha intentado esclarecer los hechos.

Las vistas han sido todo un reto para el jurado. Los ciudadanos han tenido que escuchar el testimonio del acusado de unos de los casos más mediáticos de España, y el de los padres de la joven, que han estado envueltos en varias polémicas las últimas semanas.