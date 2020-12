¿Y la PCR definitiva? Ir a trabajar tras la cuarentena sin saber si eres positivo

Lourdes estuvo encerrada casi un mes. Contrajo la Covid-19 después de comer con un compañero de trabajo. Fue instantáneo. Empezó a encontrarse mal al día siguiente. Lo peor para ella no fue la sintomatología, sino la eterna espera para hacer vida normal. Su trabajo la obliga a estar en contacto con personas, por lo que, tras guardar cuarentena, se veía con el deber de hacerse una prueba, aunque el protocolo no lo exigiera. Cuando acabó su cuarentena se hizo la prueba. Resultado: positivo. Sanidad no obliga a realizar un test 'de cierre', a excepción de casos específicos como personal sanitario, porque estima que el coronavirus es contagioso solo si hay sintomatología.

Esto es debido a que el PCR detecta el ARN del virus, pero puede no estar activo. Como explica Fernando Baquero, Coordinador Enfermedades Infecciosas Pediátricas de La Paz en su cuenta de Twitter, la SARS-CoV-2 “puede persistir positiva durante semanas después de la infección, el virus solo es viable por cultivo un máximo de 10 días en Covid-19 leves y moderados y 15 días (máximo 20) en pacientes graves e inmunodeprimidos”. Por lo que, saber si se es negativo al acabar el aislamiento depende de uno mismo. La clave del protocolo son los síntomas, sin síntomas se puede salir.

¿Pero se pueden no tener síntomas y seguir contagiando? nadie puede asegurarlo. Un estudio publicado en agosto en Journal of the American Medical Association (JAMA) estimó que alrededor del 30% de los positivos eran asintomáticos. Desde la sanidad pública gestionan un seguimiento telefónico y estiman, según el caso y las complicaciones, si es pertinente seguir guardando cuarentena o no. Pero no sugieren hacer un test al acabar el confinamiento porque se sabe que seguir dando positivo no tiene porqué significar ser contagioso. Por lo que, al final, esa responsabilidad acaba recayendo sobre la persona afectada por el virus.

Los casos excepcionales son los de personal sanitario. Como el caso de Íñigo. Es oncólogo en el Hospital Universitario Cruces de Barakaldo, y contrajo el virus junto su pareja, también médico. Estuvo 14 días en cuarentena, y la segunda prueba también le dio positiva. En esta última también le realizaron la de anticuerpos, donde se vio que tenía IgG, una Inmunoglobulina clave. "Lo importante es que te salgan IgG, y sale en el caso de que se haya superado la enfermedad porque el cuerpo ha generado las defensas especiales. Si sale IgM es que el virus está activo", explica. Recalca que es una prueba que solo se suele hacer a personal sanitario, porque supone poner en muy alto riesgo a los pacientes.

Desde las aseguradoras se han llegado a acuerdos con laboratorios para que los infectados puedan hacerse el test a menor coste. Un ejemplo es el de Agrupació Mutua, que ha disminuido el coste del PCR hasta 48 euros según el convenio. Otras como Sanitas ofrecen, según la póliza, dos PCRs rápidas de antígeno al mes. Aunque los test siguen siendo de elevado coste: la PCR ronda los 150 euros, la serológica los 80 y la prueba de antígenos los 75. La sanidad pública solo realiza test si ha habido un contacto estrecho y el afectado está con sintomatología.