El exjefe de Iberdrola que plantó cara a Galán pide archivar una de sus causas

José Antonio del Olmo, el exdirectivo de Iberdrola que ha puesto contra las cuerdas a Ignacio Sánchez Galán por las presuntas irregularidades en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, insiste en que la eléctrica no tiene pruebas para acreditar que cometió un delito de revelación de secretos con el supuesto filtrado de unas facturas para perjudicar a la eléctrica. Por ello, el que fuera responsable de Control Corporativo de la multinacional vasca ha solicitado al juez de Madrid que investiga estos hechos que dé carpetazo a este procedimiento iniciado en 2020, después de que la compañía se querellara contra él por sus declaraciones en la Audiencia Nacional, donde se investiga los encargos al polémico policía, contra la entonces cúpula directiva.

Se trata de una de los frentes judiciales que el equipo jurídico de Iberdrola ha abierto contra el que fuera su 'controller' con el fin de restarle credibilidad en el 'caso Villarejo'. El origen de las discusiones se sitúa a finales de 2019 cuando salió a la luz un informe que Del Olmo depositó ante notario en 2004 y que 15 años después entregó al juez del conocido 'caso Villarejo'. En él se indica que el primer grupo eléctrico a nivel nacional abonó los servicios contratados con las empresas del agente encubierto fuera del cauce legal. A ello se sumaría su declaración como investigado, en diciembre de 2020, en la que aseguró que el presidente de la compañía del Ibex 35, Ignacio Sánchez Galán, conocía la contratación de Villarejo y el motivo exacto por el que se requerían sus servicios. Todo ello sirvió de base al magistrado Manuel García Castellón para imputar, en junio de 2021, al máximo responsable de Iberdrola.

Así, además de intentar actuar como acusación en la Audiencia Nacional contra Del Olmo por la presunta falsedad de dicho informe; Iberdrola ha dirigido contra él varias acciones judiciales por la vía penal o civil. Por este motivo, con el objetivo de defenderse ante la ofensiva de la eléctrica, el exdirectivo investigado, pero considerado como 'testigo clave' para la Audiencia Nacional, ha pedido al juez que investiga el 'caso Villarejo' que aplique sobre él medidas de protección, conforme prevé la directiva europea de protección al denunciante de conductas irregulares, que acaba de ser transpuesta al ordenamiento jurídico español. No obstante, el magistrado García Castellón aún no ha resuelto nada al respecto.

En este contexto, una de las causas que Del Olmo tiene abierta es la que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga si 'sacó' de las oficinas de Iberdrola unas facturas para supuestamente filtrarlas a un medio de comunicación y comprometer así la reputación de la empresa. Por estos hechos, el que fuera encargado de verificar los pagos que hacía la eléctrica declaró en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid el pasado 18 de enero. Ese mismo día, el juez de la Audiencia Nacional interrogaba a Sánchez Galán. Ahora, cinco meses después de este acontecimiento, la defensa de Del Olmo reclama al juez de Madrid Arturo Zamarriego -conocido por instruir parte del caso sobre el 'pequeño Nicolás' y la 'guerra de comisarios', en el que se vio implicado Villarejo- que archive el procedimiento abierto en su contra al advertir que "no existe indicio alguno de la comisión de los delitos que se le pretenden imputar".

Pago de cheques

Así lo solicita en un escrito presentado el pasado 23 de mayo, al que ha tenido acceso La Información, en el que asegura que estos documentos "no pasaron por las manos" del ex 'controller'. En concreto, se trata de unas facturas relacionadas con la realización de Consejos Consultivos, en el que se fijaría el importe a recibir por cada miembro presente en los mismos. El escrito explica el procedimiento que se siguió para la emisión y contabilización de unos cheques que, el mismo día de la reunión, el propio Sánchez Galán "entrega a cada uno de los asistentes", quienes además firman un recibí. Del Olmo hace especial hincapié en que "estas facturas no eran confidenciales y por lo tanto seguían el proceso normal", marcado por la normativa de Compras, es decir, iban firmadas por el director de Relaciones Institucionales y la Dirección de Control.

Tras ello, la defensa de Del Olmo expone que ya explicó ante la Audiencia Nacional y ante el Juzgado de Madrid que él no fue el responsable que dio el visto bueno a dichas facturas. En este sentido, recuerda que lo único que le llegó sobre los Consejos Consultivos celebrados en 2004 y 2005 fue la petición hecha por el departamento de Relaciones Institucionales para que preparara los cheques correspondientes. En esta línea, el exjefe de Control asegura que Iberdrola ha confundido facturas, ya que en la querella hace alusión a unas cuantas que son "diferentes" a las que supuestamente fueron filtradas. A ello añade que "los documentos aportados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional", que eran los que estaban depositados ante notario, "no revelan absolutamente nada en relación a estos hechos".

Por otro lado, el abogado de José Antonio del Olmo repasa las declaraciones de testigos que han comparecido ante el juez Zamarriego para enfatizar que no hay pruebas que acrediten los hechos relacionados con la revelación de secretos por los que se querelló Iberdrola. Asimismo, hace referencia al procedimiento analizado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao -otra de las derivadas judiciales emprendida por Iberdrola-, que condenó al exjefe de Funciones Corporativas de la eléctrica por sustraer facturas "confidenciales" sin autorización y recalca que este hecho tampoco sirve como indicio, ya que entiende que se ha aclarado la escasa contribución del ex 'controller' en la elaboración de cheques correspondientes a los Consejos Consultivos.

Con todo ello, Del Olmo insiste en que, en contra de lo que manifiesta la compañía eléctrica, él no ha participado en la verificación de determinados cheques relacionados con los Consejos Consultivos, mientras que asegura que los mismos sí que han pasado "por otras muchas manos". En este sentido, reprocha a Iberdrola que sólo se haya querellado contra él y no contra todos los empleados que trabajaron en este cometido. En cualquier caso, el exdirectivo señala que aunque él hubiera tenido algo que ver con esos documentos, no supone un indicio concreto de que haya sido quien las filtró a un medio de comunicación. Por todo ello, concluye que "es evidente que nada ha podido probar Iberdrola, porque nada de lo que dice en su querella es cierto". "No es suficiente partir de un silogismo falso para concluir la existencia de un delito, es necesaria la existencia de pruebas, pruebas que en este caso no existen", remacha.