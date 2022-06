El flanco de Ceuta y Melilla: economía local ahogada con asaltos más violentos.

La valla fronteriza de Melilla se despierta hoy con una "calma tensa", o así es como lo describen los guardias civiles de la zona. El pasado viernes se vivió un episodio inédito en años: unos 2.000 inmigantes trataron de entrar en el territorio español. Unos 130 lo consiguieron, pero una veintena -según los datos oficiales del gobierno marroquí- murió tras la brutal carga policial de las fuerzas de Mohamed VI. Un escenario frágil en el flanco sur que coincide con la llegada hoy de las distintas delegaciones de los miembros de la OTAN, que se reunirán en la cumbre de Madrid para fijar los objetivos futuros de defensa. No obstante, el secretario general, Jens Stoltenberg, enfrió ayer la posibilidad de que ambas ciudades fueran a estar bajo el amparo de la organización.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla aseguran a La Información que "el fenómeno migratorio en la cumbre va evolucionando. Ellos están cambiando su 'modus operandi': ahora llegan a la valla en grupos más pequeños, por diferentes puntos estratégicos y armados. Desde España también se cambiaron las condiciones de entrada, con la retirada de elementos lesivos de la frontera -como las concertinas-, pero añadiendo componentes que dificultaran más la superación de la valla".

Fuentes de la Guardia Civil de Melilla afirman que "estamos prevenidos por si volviera a ocurrir un episodio como este, pero, de momento, no hay aproximamientos. Ese número tan elevado no nos lo esperábamos, ni tampoco el lugar donde se produjeron los hechos. No fue una sorpresa porque no es la primera vez que pasa, ni será la última. La verdad que las imágenes que se vieron fueron impactantes. No recuerdo en años un número de asaltantes tan numeroso, ni un dispositivo policial marroquí tan elevado".

Por otro lado, Marruecos continúa ahogando el comercio de Ceuta y Melilla. Primero, suprimió el comercio atípico -que consistía en una venta alegal de mercancías de lunes a jueves procedente del reino aluí- y, más tarde, mantuvo la incógnita sobre si reabrir la aduana comercial. Un escenario que sufre en primera persona el tejido empresarial de las ciudades autónomas. Así, desde la Confederación de Empresarios de Ceuta aseguran a este periódico que "la percepción que tenemos es de incertidumbre porque las posibilidades de la llegada de una aduana comercial están en el limbo. Las informaciones que tenemos son contradictorias. La inexistencia de ese acuerdo entre Marruecos y España dejan al empresariado incapaz de aprovechar cualquier posibilidad de actividad económica".

Desde la confederación creen que la aduana comercial "reactivaría a los empresarios". Además, también apuntan al turismo. "Se ha visto reducido con Marruecos porque desde allí han restringido los visados. Antes había permisividad en el visado, sobre todo con los ciudadanos de la provincia marroquí de Tetúan, pero eso se acabó. Nuestra situación es de expectativa por ver cuál es el fruto de la negociación... esperamos que sea ventajosa".

Inmigrantes amontonados tras los enfrentamientos con la Policía de Marruecos. AMDH-NADOR

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice del comercio al por menor (a precios actuales) del último mes que se tienen datos (abril de 2022) fue de 79,7 en Melilla y de 82,2 en Ceuta. Unas cifras que distan mucho del índice previo a la pandemia (2019), que llegó -en ese mismo mes- a ser de 95,9 en Ceuta y de 100, 3 en Melilla. Pese al fin de la pandemia, los datos no han mejorado y la caída de casi 20 puntos, en el caso de Melilla, y de casi 15 en el de Ceuta se mantiene. Aunque un primer análisis apuntaría al Covid como el causante de esta situación, la realidad es más compleja: en verano de 2018 se cerró la aduana comercial y a finales de 2019 se prohibió el comercio atípico.

La frontera entre España y Marruecos preocupa. Ayer, la Unión Africana (UA) mostró su preocupación por el "tratamiento violento y degradante" a los inmigrantes y reclamó una investigación "inmediata" para esclarecer el suceso. El medio argelino Elkhabar recogía las declaraciones del presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki, que apuntaba a Mohamed VI. "Es una masacre. Reveló una verdadera violación de los derechos humanos. Pido una transparente investigación internacional sobre lo ocurrido".

Pese a la polémica actuación de las fuerzas policiales de Marruecos, el Ejecutivo continua defendiendo a su nuevo socio. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "extraordinario trabajo" el llevado a cabo por la gendarmería. Una afirmación que solo matizó dos días después para lamentar las muertes que se habían producido. Sin embargo, Sánchez remarcó que la matanza solo tuvo un culpable: las mafias. Una línea que también defendió ayer el PSOE y la Delegación del Gobierno de Melilla.