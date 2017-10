El gasto público en Educación sigue igual mientras en la Concertada marca récord

El gasto público en educación en relación al PIB se situó en 2015 en el 4,3%, el mismo porcentaje que el año anterior y que se tenía en 2006, pero el dinero dedicado a la educación concertada ha ido creciendo hasta situarse casi en los seis mil millones de euros, la cifra más alta de su serie histórica.



Son datos definitivos sobre 2015 de la reciente "Estadística del gasto público en educación" del Ministerio de Educación, donde se señala que el gasto público para conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada ascendió a 5.915,9 millones de euros, un 2,6% más que en 2014.



Hasta ahora, la mayor cifra dedicada a la educación concertada se había registrado en 2009, cuando se invirtió para dicho fin 5.891,02 millones de euros.



Se da la circunstancia de que 2009 es también el año en que más dinero público se invirtió en educación, llegándose al 4,9% del PIB.



En 2015, el gasto público total en educación llegó a los 46.624,3 millones de euros y creció tanto en la educación no universitaria (5,1%) como en la educación universitaria (2,8%).



Si se excluyen los capítulos financieros (como se considera en la metodología internacional), el gasto público asciende a 46.285,3 millones de euros, también un 4,3 % más que en 2014; este aumento aparece asimismo tanto en el gasto en educación no universitaria (4,8%) como en la universitaria (3,6%).



Solo tres comunidades han bajado su aportación a los conciertos y subvenciones entre 2015 y 2014: Andalucía, Cantabria y Castilla y León.



La Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial, supone el 34,6 % del total de gasto público en educación en España, y Secundaria y Formación Profesional el 29 %. Después vendría la Educación Universitaria, con el 20,7 %, mientras que las becas y ayudas al estudio alcanzan el 4,2 %.



Respecto al reparto del gasto público en educación, el capítulo de personal representa el 59,9 % del total.



El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el gasto público en conciertos y subvenciones (miles de euros) en 2015 y 2014:



CCAA 2015 2014

===================================================

M. de Educación 16.068 18.046

Admon. de CC.AA. 5.899.855 5.750.498

Andalucía 746.910 748.088

Aragón 152.907 149.820

Asturias 90.467 86.680

Baleares 174.370 159.122

Canarias 127.982 125.875

Cantabria 82.046 83.814

Castilla y León 284.118 298.916

Castilla-La Mancha 147.834 142.790

Cataluña 1.121.766 1.029.721

C. Valenciana 673.062 661.529

Extremadura 83.071 82.703

Galicia 237.034 232.131

Madrid 956.155 943.022

Murcia 210.158 200.468

Navarra 126.991 126.345

País Vasco 637.668 634.719

La Rioja 47.318 44.755

TOTAL 5.915.923 5.768.544.