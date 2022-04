El Gobierno contacta con Cs para salvar el decreto tras la presión de sus socios.

La cuenta atrás para votar el decreto económico de Sánchez -que tratará de dar una respuesta a los efectos causados por la guerra- ya ha comenzado. Son horas difíciles para el Ejecutivo. Un hipotético rechazo de su plan podría, no solo perjudicar la hoja de ruta marcada para la recuperación, sino además demostrar ante la opinión pública la debilidad institucional que sufren. Pese a este frágil escenario, el presidente se ha mostrado hoy sereno e irónico en muchas de las preguntas o interpelaciones de los diputados de la oposición. Una apariencia que contrasta con los movimientos de última hora que está llevando a cabo el grupo parlamentario socialista, que trabaja sin cesar para cerrar un acuerdo in extremis.

Así, y según fuentes parlamentarias, el Gobierno habría contactado con el partido que dirige Inés Arrimadas para tratar de salvar su gran decreto económico, que fue aprobado hace varias semanas por el Consejo de Ministros. La intención del Ejecutivo es conseguir el 'sí' de Ciudadanos, de la misma forma que ya se logró hace pocos meses, cuando se aprobó la reforma laboral. Buscan explorar en las últimas horas esta vía, confiando en que Ciudadanos prime sus medidas -que consideran necesarias para la sociedad española- antes que unirse a un veto a ellas, junto con el PP y Vox. Una decisión que se tomaría a pocas semanas de una cita electoral clave para Cs, que es el último bastión del partido.

Hace un día la posición de Ciudadanos estaba en el 'no'. Entre sus escollos para votar a favor está una de las medidas que se encuentran dentro del plan de Feijóo: atrasar el cierre de las centrales nucleares. Un objetivo que se antoja difícil que puedan incoporar en el decreto ya que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se muestra reticente. Sin embargo, no se descartan otras medidas. Un escenario que permitiría al partido de Arrimadas conseguir cierto protagonismo y, al mismo tiempo, al Gobierno a deslucir el plan de Feijóo del que el PP lleva haciendo gala en los últimos días.

Los socios habituales del Ejecutivo asumen las fuertes presiones que están viviendo tras el espionaje de Pegasus. Consideran que sus bases y sus votantes no podrían entender una hipotética aprobación de esta medida tras el escándalo destapado por el diario norteamericano 'The New Yorker'. Las fuerzas independentistas aseguran que la neogociación está parada, y aunque no desvelan su voto, ven muy difícil apoyar la ley porque las propuestas son insuficientes. Por último, afirman que no aceptan el chantaje del Gobierno de utilizar sus medidas sociales como contrapartida para aprobar su decreto económico.

De momento, el Ejecutivo cuenta con 162 escaños confirmados para validar el plan de choque contra los efectos de la guerra. Serían los 120 del PSOE, los 33 de Unidas Podemos (que ha perdido dos diputados por diferentes razones), los 6 del PNV y los 3 de Más País y Compromís. El Gobierno todavía tiene margen para reagrupar un apoyo mayor, con otros partidos que ya consiguió convencer, sin ir más lejos, para tramitar la reforma laboral: PDeCAT(4), Partido Regionalista Cántabro (1), Nueva Canaria (1), Coalición Canaria (1) y Teruel Existe (1). En caso de que Ciudadanos (que cuenta con 9 diputados) se uniera, el Gobierno podría salvar su decreto ya que se alcanzarían 179 diputados.

El plan de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania, que pretende mover 16.000 millones, tendrá entre sus principales iniciativas el veto a los despidos en aquellas empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y la creación de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.