El Gobierno creará una empresa pública energética y regulará la tarifa de la luz.

El Gobierno tiene previsto crear una empresa pública para aglutinar los activos de la producción energética hidroeléctrica cuando termine la concesión que tienen las eléctricas, como una forma de tener más capacidad de influencia en el sistema de formación de los precios de la electricidad cada día. Junto a esa medida, desde el Departamento de Teresa Ribera pretenden modificar la tarifa regulada que ahora tienen unos diez millones de hogares y paliar en lo posible la escalada del recibo de la luz, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. La idea de crear una empresa pública viene sugerida por los socios de Gobierno de Unidas Podemos, si bien no es tanto aglutinar en ella más activos de generación eléctrica que los de las concesiones que vayan cumpliendo, para que la medida no perjudique al funcionamiento del sector, explican fuentes técnicas consultadas, que advierten que esta medida no se plantea a corto plazo.

La ministra de Transición Ecológica ha apuntado la posibilidad de crear esa empresa pública con activos amortizados y concesiones de generación eléctrica cumplidas como uno de los caminos que el Ejecutivo está manejando sobre la mesa a la vista de que las medidas fiscales que hasta ahora ha aplicado para contener el precio de la luz no han frenado su avance. El mercado ha establecido para mañana el quinto máximo histórico consecutivo, en 115,88 euros el megavatio hora para este viernes, en una semana "negra" del precio de la luz en España, que ha estado siempre entre un 20% y un 30% por encima del resto de los socios europeos.

La ministra culpa al sistema marginal de formación de precios que opta por el más caro dentro del 'pool' que se negocia cada día como el causante de las "turbulencias" que se están viviendo en España, con un sistema en el que, dentro de toda la legalidad, las grandes eléctricas pueden marcar la tendencia al alza o a la baja. Ante la imposibilidad de frenar ese sistema, Ribera llegó a enviar una carta a la Comisión Europea para modificar el sistema de forma conjunta, pero este mismo jueves admitió que la respuesta fue totalmente negativa: la UE se resiste a modificar un sistema que cree que sirve para todos y da eficacia y seguridad de abastecimiento al mercado, con la 'coletilla' de que los países miembros tienen opciones para modificar e intervenir en esos precios a nivel interno.

El propio vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha transmitido a España su convicción de que un mercado energético integrado a nivel europeo es "la forma más efectiva en coste para asegurar un suministro asequible y seguro" para los ciudadanos europeos, según confirmó este jueves una portavoz comunitaria preguntada por la interlocución con Madrid acerca de los elevados precios de la energía en las últimas semanas en España. Vivian Loonela explicó que la Comisión Europea está al tanto de la situación y el debate en España, así como de las medidas que se están tomando desde el Gobierno para reducir los costes de la factura de la electricidad, y dijo que vigilan la situación.

Revisar la tarifa regulada

La otra gran medida a la que se ha referido Teresa Ribera en una entrevista radiofónica desde sus vacaciones esta mañana pasaría por apurar los cambios que se pueden hacer en la tarfia regulada que pagan los consumidores más vulnerables. El Gobierno está buscando la manera de reducir la parte fija que se paga en el recibo de la luz -casi un 60% del coste total-, a través de la revisión del coste de los peajes que se pagan a Red Eléctrica o con la modificación de otras partes fijas del recibo que se puedan bonificar, pero no es previsible que todo ello pueda dar resultados a corto plazo, según ha admitido Ribera. A su entender, lo que hay que fortaleces es el impacto en los consumidores mediante fórmulas que revisen costes que hay en la factura que son de hace casi 25 años y aún se pagan, que tal vez tengan que pasar al Presupuesto y no al recibo.

Junto a ello, la política del ministerio va a ser la misma que ahora: dedicar una parte de los recursos a promociones el desarrollo de energías renovables, de acuerdo las pautas marcadas en la lucha contra el cambio climático, y que apuestan por la fotovoltaica y el autoconsumo eléctrico de forma clara. "Podemos intentar convencer a Putin para que genera más gas natural o intervenir los mercados, pero no es realista", ha advertido Ribera.