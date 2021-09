El Gobierno 'olvida' la posibilidad de cambiar el sistema tras renovar el CGPJ

Ni una sola mención a la posibilidad de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni siquiera una vez renovado. La ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció este jueves por primera vez en la Comisión del ramo para exponer su proyecto al frente del departamento que dirige desde mediados de julio. En ella, no solo defendió el actual sistema, sino que apeló directamente al PP para instarle a que "levante" el bloqueo en el que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces desde diciembre de 2018. No obstante, a diferencia de otras ocasiones en las que ha hablado de este asunto, la ministra en ningún momento expresó la posibilidad de buscar otros modelos una vez sea "cumpla con la Constitución" y se designen los nuevos miembros de la institución.

Este hecho ha llamado la atención a algunos portavoces parlamentarios consultados por La Información, que han subrayado que, pese a que ya se conoce sobradamente la postura tanto del PSOE como del PP en este asunto, les ha sorprendido que Llop no hiciera referencia a la posibilidad de abrir un debate para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y buscar un modelo alternativo para la elección de vocales del CGPJ, más aún cuando en la primera reunión de toma de contacto que mantuvo con los grupos parlamentarios el pasado 1 de septiembre sí se mostró abierta a ello, eso sí, una vez se haya logrado la renovación pendiente.

El bloqueo de la renovación del CGPJ ha cogido especial relevancia en las últimas semanas en las que tanto el PSOE como el PP han manifestado públicamente que la posibilidad de negociación son prácticamente nulas. Los primeros insisten en que la renovación tiene que hacerse cuanto antes para cumplir con el mandato constitucional y que "los jueces no pueden elegir a los jueces", ya que el sistema vigente establece que los vocales sean elegidos por las cámaras parlamentarias. Por su parte, los 'populares' mantienen que no van a entablar ninguna conversación si antes no se cambia la ley, tal y como reclaman las asociaciones de jueces y las instituciones europeas.

Además, el pasado lunes durante el acto de apertura del año judicial, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, centró parte de su discurso en la situación de interinidad en la que se encuentra la institución y dio un ultimátum a los partidos políticos para que abandonaran la "lucha partidista" y en las "próximas semanas" remataran la renovación, que se ha visto varias veces frustrada en los últimos dos años y medio. A la salida del acto, la ministra de Justicia afirmó ante los medios de comunicación que una vez superado esta situación habría posibilidad de estudiar con "transparencia" y en las Cortes Generales una posible reforma del sistema actual. Así lo expresó también unos días antes en Sevilla y tampoco lo descartaron otras ministras como la de Defensa, Margarita Robles, o la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al ser preguntadas al respecto.

"La única opción es cumplir la Constitución"

Por ello, el hecho de que la ministra de Justicia no se haya referido a esta posibilidad en ninguno de los momentos en los que ha hablado del CGPJ durante su intervención en la Comisión ha sorprendido a algunos diputados, que esperan que esto no signifique que se cierra la puerta a un futuro debate. "La única opción es cumplir con la Constitución", dijo Llop insistiendo en que el único sistema posible para elegir a los vocales del CGPJ es el contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que ésta "no se ha modificado y por tanto hay que seguir".

"Me apena ver como 1.010 días después de su mandato, el CGPJ continúa en funciones por este bloqueo incomprensible e injusto para la ciudadanía", señaló la ministra. Asimismo, abogó por que sigan siendo los representantes de los ciudadanos, es decir el Congreso y el Senado, los que elijan a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, ya que "es un sistema válido, constitucional, que validó el Tribunal Constitucional".

Con todo ello, la ministra de Justicia también cuestionó que el PP haya cambiado su postura sobre el nombramiento de vocales cuando siempre "respetó" y "entró" a negociar, incluso cuando "ha estado gobernando con mayoría en el Parlamento", sin que reformara la normativa en este sentido. De hecho, Llop achacó el nuevo criterio de los 'populares' a que aún no han "aceptado" la "derrota" en las urnas y reiteró que el actual sistema de elección del Consejo no afecta a la "independencia" de sus miembros, pues, según enfatizó, "no hay mayor politización del Poder Judicial que bloquear el Consejo General del Poder Judicial".