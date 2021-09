El Gobierno pasó de largo en el Consejo de Ministros sobre el problema de la luz

El Consejo de Ministros de este martes no abordó el problema de la luz. Ni los ministros del PSOE ni los de Unidas Podemos introdujeron el gran asunto político y económico que está tensionando la coalición en los últimos días, según explican diferentes fuentes gubernamentales. De esta forma, toda discusión se está quedando en los medios de comunicación y en las redes sociales. El debate político interno, por tanto, no existe en el Ejecutivo. En Moncloa sí admiten cierto desgaste en la estrategia comunicativa.

El "complejo" problema de la luz, como lo definió Sánchez, ha provocado un fuego cruzado entre los dos socios de coalición. Unidas Podemos ha registrado su propia ley para crear una empresa pública de energía y el PSOE ha respondido que los morados mantienen una actitud "activista" para ganar el debate comunicativo. Todo eso, como decimos, en público porque en privado las vías de interlocución no están fluyendo.

En el Consejo de Ministros de este martes, como decimos, no hubo debate alguno. Y tampoco lo hubo en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves, que se reunió por primera vez de forma presencial en Moncloa bajo la presidencia de Félix Bolaños, ni en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), que preside Nadia Calviño, según indican las fuentses consultadas.

La política energética y las soluciones al problema que no cesa de la luz son materia exclusiva del PSOE. Sánchez ha dado orden a Teresa Ribera de explorar más medidas urgentes y la vicepresidenta tercera ya ha anunciado que llevará a un próximo Consejo de Ministros un paquete especial. El objetivo prioritario fijado por Moncloa es cumplir con el compromiso adquirido por Sánchez: que a finales de 2021 el precio de la luz no supere al de 2018. Pero negociación como tal con sus socios de Unidas Podemos no existe.

La política energética, y así quedó pactado en el acuerdo de coalición, es responsabilidad económica de los socialistas, de forma que las propuestas de los morados, tanto a través de su responsable económico, Nacho Álvarez, que, por cierto, de renovar a su jefe de gabinete -Ricardo Molero sustituye a Jorge Uxo-, como a través del grupo parlamentario, con Pablo Echenique y Juan López de Uralde al frente de la estrategia, caen en saco roto en la mayoría de las ocasiones.

En el Gobierno reconocen problemas de comunicación a la hora de abordar la crisis del recibo de la luz. Transición Ecológica ejerce de ariete, con la ayuda de Moncloa. Es objetivo es explicar, de una forma más sencilla, qué está ocurriendo y qué decisiones van a tomarse, según explican las fuentes consultadas. Ribera seguirá multiplicándose en los medios de comunicación. Moncloa, por su parte, blinda a Sánchez de una situación que, admiten, provoca un desgaste evidente al presidente.

Las soluciones al problema que viene preocupando al Gobierno durante todo el verano ya las ha anunciado la propia Ribera. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en la creación de nuevos mecanismos de subasta para obligar a las grandes eléctricas a vender una parte de su producción a pequeñas comercializadoras o clientes industriales "a un precio fijado". También ha señalado una modificación en la tarifa regulada y ha puesto sobre la mesa el vaciado de embalses que el Ejecutivo está investigando.

Sobre la empresa pública de energía, la propuesta de Unidas Podemos va a tener escaso recorrido. Sánchez y Calviño la han descartado y los socios principales de la coalición, ERC y PNV, han hecho los propio. El Gobierno está intentando acelear el trámite parlamentario de los dos proyectos de ley que podrían ayudar a rebajar la factura en un 12% aproximadamente: el de 'beneficios caídos del cielo' y el del Fondo Nacional de Sostenibilidad Eléctrica. Sobre la bajada del IVA del 21 al 10%, Hacienda concluye que se van a dejar de ingresar unos 1.500 millones de euros menos al año. El Gobierno no descarta que esa rebaja del impuesto se convierta en permanente.