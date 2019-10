El Gobierno sacará a Franco antes del día 25 de octubre del Valle de los Caídos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo tomará decisión de exhumar a Franco antes del 25 de octubre. El acuerdo que ha llevado en mano el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para que desde este viernes y hasta esa fecha se adopten todas las medidas técnicas necesarias para llevarla a cabo, según recoge Europa Press.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que este jueves el Tribunal Supremo levantara el último obstáculo para poder proceder a la apertura de la tumba en el Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio.

Mira también El Supremo autoriza al Gobierno a entrar al Valle de los Caídos y exhumar a Franco

El Tribunal Supremo respondió a la petición de autorización por parte de la Abogacía del Estado para que el Gobierno pueda acceder "ya" a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos del dictador pese a la negativa del prior de la Abadía a autorizar dicha entrada.

Calvo ha explicado que aún no se ha fijado la fecha concreta porque el Ejecutivo necesita unos días para tener el Valle de los Caídos "cerrado" y en condiciones de seguridad. "No hay más", ha garantizado. Tal y como ya había adelantado, los medios de comunicación no tendrán acceso al interior de la basílica para garantizar la intimidad y el respeto de la familia y la debida discreción. No obstante sí se habilitarán espacios para los medios en aquellos espacio que garantice el derecho a la información pero no en espacio "estricto y cercano" reservado a la familia.

"Artífice de un pasado negro"

El objetivo final, ha recordado, es no tener al dictador, "artífice de un pasado negro en la historia de nuestro país", en una tumba de Estado, sino que deben estar en un lugar privado, el madrileño cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde ya reposan otros miembros de su familia.

Calvo ha expresado su satisfacción por cerrar con "dignidad" lo que, a su juicio, no era digno, que un dictador ocupara una "tumba de Estado" y lo ha dicho con el pronunciamiento y el aval de los tres poderes del Estado, el Gobierno, las Cortes y finalmente el Tribunal Supremo.

"Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz al perdón y a la justicia de las víctimas de la contienda", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, que considera que se trata de un "logro de todos".