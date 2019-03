El Gobierno 'se salta' al TS y enterrará a Franco en El Pardo el próximo 10 de junio

Sin esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Ejecutivo reinhumará los restos de Francisco Franco el próximo 10 de junio en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. "Estamos ejecutando una ley de nuestro Parlamento, propia de una democracia que atiende los informes de Naciones Unidas, para que el dictador no esté en un lugar público, de exaltamiento", ha asegurado Calvo.

"Este es el último acuerdo al que estábamos abocados en todo el camino que se ha ido conociendo", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha añadido que el Ejecutivo contempla que, "si la familia quiere estar", puede participar "en la ceremonia". Además, ha afirmado que "no habrá ni comunicación ni imágenes ni convocatoria pública" en el momento que se produzca la exhumación y el posterior traslado desde el Valle de los Caídos.

Mira también El Supremo admite el recurso de los Franco y da diez días al Estado para que se pronuncie

Sobre la elección de la fecha, la vicepresidenta ha asegurado que se ha marcado por dos razones. En primer lugar, para que "no esté en los dos procedimientos electorales que afrontamos, el 28 de abril y el 26 de mayo". Y por otro, el Gobierno "tiene que decidir una vez que la familia dice que no se hace cargo y después de que el Ejecutivo diga que no a la Almudena por razones de seguridad, porque es el centro de la capital de España". Calvo ha aprovechado para lanzar un dardo a la familia sobre la decisión del Supremo: "Han ejercido todas aquellas posibilidades de discrepancia". "Si la familia se hubiese hecho cargo de los restos, hubiera sido muy rápido... No ha sido así y han hecho uso de los instrumentos legales a su alcance, lo que ha obligado a extender los plazos", ha apostillado.

Además, ha recordado que Moncloa "no hace valoraciones de las situaciones procesales. Cualquiera que se plantee en tiempo y forma se resolverá. Tampoco corresponde pronunciarnos sobre los instrumentos procesales o los recursos que correspondan a la familia Franco", ha recordado. "Respondemos a una Ley aprobada en el Congreso", ha sentenciado.

Calvo ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la Iglesia "no se opone" a la exhumación. "Un Estado como el nuestro tiene instrumentos para ejecutar una resolución y la Iglesia dice que acatará la decisión de la autoridad competente, que es el Consejo de Ministros".

"Allí solo tienen que estar las víctimas"

En relación al porqué de la rapidez de los trabajos, Calvo ha argumentado que "lo urgente es exhumar los restos del dictador, porque allí solo tienen que estar las personas de uno u otro bando que fueron víctimas de la contienda", y ha agregado que el Valle de los Caídos "tiene que ser un lugar de memoria y de recuerdo, un recordatorio y un lugar de reposo y respeto de la contienda. Ese es el objetivo fundamental. A ser posible con la identificación de las casi 30.000 víctimas que están allí".

Sobre una posible resolución del Supremo en contra, Calvo ha asegurado que el Ejecutivo ha llevado a cabo todos los pasos y ahora es el Alto Tribunal el que debe tomar medidas. Sin embargo, ha señalado que el Gobierno "acata las resoluciones judiciales... Los tribunales serán los que decidan". "Estamos en un Estado de derecho y solo cabe la modificación o la ejecución", ha recalcado.