El Govern dice que la fuga de empresas no perjudicará a la economía catalana

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha comparecido tras el Consell Executiu del Govern de la Generalitat y ha rechazado a referirse a la intervención esta tarde de Puigdemont en el Parlament. "La atención mediática se encuentra en el Parlament y no voy a hacer referencia", ha zanjado, aunque ha reconocido que existe una cohesión absoluta en su partido sobre el mensaje que lanzará esta tarde el President.



Turull se ha referido, no obstante, a la fuga de empresas en Cataluña y ha criticado las presiones del Gobierno central a las compañías. "Por un lado, quiero denunciar las presiones del Estado español y, por otro, destacar que la economía catalana es muy sólida, no nos gusta esta situación, pero tenemos plena confianza en lo que hace que Cataluña sea un líder en el mundo. La realidad económica catalana se basa en la pequeña y mediana empresa. Este cambio de sede social de estas empresas emblemáticas afecta a algunos municipios y nosotros estamos intentado que estos efectos sean los mínimos. Además, la inversión extranjera en Cataluña ha crecido. Somos un referente europeo en inversión extranjera", ha detallado.



"Es muy grave que haya presiones del Gobierno central para que las empresas cambien de sede, pero que sepan que perjudicando la economía catalana también están perjudicando la del Estado. Los que quieren generar una sensación de alarma se están equivocando porque la economía catalana no se dejará amedrentar", ha insistido.



En cuanto al 155, ha sostenido que la mayoría de los catalanes rechaza mayoritariamente su aplicación. "Es el diálogo basado en la amenaza", ha dicho, tras lo que ha aprovechado para arremeter contra las declaraciones del popular Pablo Casado de ayer. "Se contestan por ellas mismas. Lo que es más inquietante es que no haya habido ningún cuestionamiento ni ninguna reacción por parte de su partido", ha sostenido.



Además, ha aprovechado para arremeter contra Rajoy por la investigación a Trapero. "Tenemos toda la confianza en los Mossos d'Esquadra y en sus mandos, empezando por el señor Trapero. Quien no puede dar lecciones de politizar a la policía es el Estado. Los que utilizan a la Policía en beneficio propio no nos pueden dar lecciones", ha remachado.



La rueda de prensa se produce cinco horas antes de la comparecencia de esta tarde de Carles Puigdemont en el Parlament, donde se espera que declare una DUI en diferido tras los resultados del 1-O, mientras hay múltiples contactos durante las últimas horas entre los soberanistas sobre cómo articular el camino a una república.