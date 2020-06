¿Ha corrido demasiado Euskadi en una desescalada del confinamiento para la que no estaba preparada? El Gobierno vasco lo niega pero, de momento, ya se han detectado dos focos de infección en el hospital de Basurto (Bizkaia) -33 nuevos contagios y tres fallecidos-, en el de Txagorrixu (Vitoria) -donde este viernes ya no se han producido nuevos contagios- y un caso sospechoso en el colegio Jesuitas de San Sebastián, que finalmente ha resultado negativo en las pruebas de PCR, pero que ha extendido el temor entre profesores, alumnos y familias después de que el centro hubiera decidido retomar las clases presenciales de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Pese a resultar negativo el test realizado al alumno con síntomas compatibles con coronavirus, se ha puesto "en cuarentena durante 14 días a las familias de los jóvenes que habían estado en contacto con el alumno" y la dirección del centro ha decidido "mantener la suspensión de las clases presenciales de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y finalizar el curso desde casa con la metodología online empleada durante todo este proceso".

Igualmente, posiblemente frenados por estos brotes surgidos en el País Vasco, los gobiernos de Cantabria, Asturias, la propia Euskadi, Navarra y La Rioja han paralizado la especie de corredor cantábrico de movilidad entre Comunidades que pretendían llevar a cabo a partir de este lunes, sin completar las dos semanas de Fase 3. Ahora esperarán al fin del estado de alarma, el 21 de junio, para encarar la ‘nueva normalidad’ que traerá pues consigo igualmente, una ‘nueva movilidad’.

Y es que pese a que el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, había mantenido conversaciones con los distintos líderes regionales para permitir el movimiento entre Euskadi, Cantabria, Asturias, La Rioja y Navarra –todas ellas en fase 3– de cara al lunes, ante la decisión de esperar de las distintas regiones, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, habló este jueves de la necesidad de ser "cautos" y dijo que sería "precipitado" avanzar en la movilidad extraterritorial. Una prudencia que fue incluso alabada este jueves por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. "Esto no es una carrera, no hay que ir siempre al mismo ritmo de manera irracional, si no al ritmo que vaya marcando al epidemia", sentenció.

De hecho, Simón considera que el brote (los brotes) del País Vasco no se pueden considerar controlados, sino que hay que esperar días suficientes para cubrir los periodos de incubación. No obstante, cree que aparentemente va bien ya que han pasado suficientes días para considerar que lo que queda "sería poco". En cualquier caso, ha precisado que no tiene detalles aún del origen del brote pero recuerda que se ha producido en un hospital, en dos más bien, que es en principio donde más riesgo de transmisión puede haber. Pero no ha querido aventurar ninguna hipótesis hasta no tener un informe del País Vasco explicando los detalles.

Sin embargo, la consejera de Salud del Ejecutivo vasco, Nekane Murga, ha destacado que los casos de los hospitales de Basurto y Txagorritxu son "focos controlados", que no implican una "transmisión comunitaria" del virus, por lo que la situación general de la pandemia en Euskadi es "satisfactoria". Y ello pese a que el área de partos del hospital de Basurto ha sido cerrada de forma preventiva y los partos derivados al hospital de Cruces en Barakaldo, después de que una paciente haya dado positivo por coronavirus, si bien se desconoce si el contagio de esta mujer se produjo antes o después de que ingresara en el hospital. En todo caso, y según el Gobierno vasco, este caso no parece estar relacionado con el foco de la Covid-19 detectado a principios de semana en otra zona del hospital de Basurto, el cual ya suma 32 contagios, tras los tres nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas. Respecto a la situación en el hospital de Txagorritxu, la consejera ha subrayado que la situación en este centro "se ha estabilizado" y que no se han detectado nuevos contagios en las últimas 24 horas. De esa forma, el número de positivos detectados en este foco se mantiene en siete.

Jesús Oñate, delegado del sindicato LAB, lamenta que se reproduzca una situación que ya vivió el hospital a finales de febrero. Txagorritxu fue la zona cero de la pandemia en Euskadi y el primer caso detectado fue el de una doctora de Medicina Interna. "Pedimos una investigación el 5 de marzo para que se analizaran los protocolos y todavía no tenemos respuesta. Y ahora volvemos con lo mismo", denuncia.

"No sabemos qué está pasando"

En lo referente al foco del hospital Basurto, se han realizado 1.109 pruebas PCR, de las que 837 corresponden a profesionales del hospital, 156 a pacientes y 116, a visitas o contactos estrechos. Por lo que la consejera destaca la "estrecha vigilancia" que se está llevando a cabo y que "está permitiendo, en principio, controlar la situación. Hay nuevos casos, pero se localizan gracias a un cribado precoz" y las medidas de aislamiento y seguimiento que se están adoptando son las "adecuadas", aunque ha advertido de la necesidad de actuar con "prudencia" y de esperar a comprobar la evolución de estos casos en los próximos días. Murga ha destacado la "extraordinaria labor" que están desarrollando los profesionales sanitarios, por lo que pese a los focos detectados en Basurto y Txagorritxu, la situación de la pandemia "va mejorando" en Euskadi. "La tendencia es buena; es momento de mantener una vigilancia estrecha y así lo estamos haciendo", ha manifestado. Murga ha asumido que pueden surgir "nuevos focos de infección" como consecuencia de la progresiva vuelta a la normalidad y de la flexibilización de las medidas preventivas. No obstante, ha reiterado que el Servicio Vasco de Salud está "preparado" para adoptar las medidas oportunas y evitar la "propagación" del virus y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población.

Este jueves se realizaron en Euskadi 4.286 pruebas de coronavirus (3.267 PCR y 1.019 test rápidos). De este modo, el País Vasco suma un total de 223.215 PCR y 124.236 test rápidos efectuados. Los nuevos positivos confirmados por PCR, prueba que detecta si una persona contiene el virus y está enferma en ese momento, fueron ocho, todos ellos en Bizkaia, frente a los 13 de ayer. Además, se han detectado 63 casos mediante test rápido, prueba que mide la inmunidad adquirida o los anticuerpos generados por una persona y pueden indicar una infección pasada. Con estos nuevos datos, Euskadi acumula 13.562 casos positivos detectados mediante PCR, a los que se suman los 6.758 casos detectados mediante test serológicos. Hasta el momento, se han producido en la comunidad autónoma 1.587 fallecimientos, tras registrarse a lo largo del día de ayer tres muertes más.

Pero, qué piensa la población sobre la situación que vive Euskadi en torno a la pandemia de la Covid-19? El personal sanitario del hospital de Basurto está “preocupado”, nos reconoce una enfermera que prefiere mantener el anonimato. "No sabemos qué está pasando. Eso es lo más preocuopante. Hay compañeros infectados que están en una misma planta, pero también otros que trabajan en distintas plantas. Tenemos mascarilla y equipos de protección, los pacientes y cvisitantes llevan mascarillas, entonces, ¿por qué nos contagiamos?. Las autoridades sanitarias dicen que está controlado, pero yo no lo veo así". Hay que temer en cuenta que si Txagorritxu fue el punto cero de la pandemia en Euskadi, el hospital de Basurto también tiene un marcado simbolismo, ya que allí falleció la única sanitaria de Osakidetza durante la pandemia,

Nekane, de 33 años, encara su último mes de embarazo y teóricamente le tocaba dar a luz en Basurto, pero "he respirado en el fondo cuando he visto que cerraban el paritorio de Basurto y trasladan los partos al Hospital de Cruces. Me daba miedo tener que ir a Basurto a tener a mi bebé. Mejor en Cruces, aunque el miedo también estará presente vaya donde vaya. Es triste estar en esta tensión cuando vas a tener un hijo porque no sabes si tendrás seguridad. Ni yo mi hijo..."

Jon, de 50 años, casado y con un hijo, vive en Beasain (Gipuzkoa) y trabaja en una factoría sierúrgica en Olaberría, a dos kilómetros de su domicilio. No ha dejado de trabajar ni un solo día, ni en los momentos más duros del confinamiento cuando a finales de marzo y principios de abril se paró todo en España. "Debe de ser que el acero es producto esencial. Yo abro la nevera y tengo un kilo de hierro congelado", dice con ironía. "Considero que el desescalamiento está siendo un despropósito en Euskadi. Hemos sido una de las zonas más afectadas y creo que estamos yendo demasiado deprisa. No hay más que ver la que se lió en el pueblo con las fiestas y el akelarre aquél de la farola, con la concejala de EH Bildu de por medio. Las terrazas y los bares están llenos, las playas en San Sebastián y en toda la costa, igual... Se hace poco caso, la gente va por la calle, mucha de ella, sin mascarilla, sin guardar distancias... Y nadie hace nada. Parece que a Urkullu y a su gobierno solo les importa correr y llegar cuando antes a las elecciones del 12 de julio en una situación de aparente normalidad. Pero nada es normal aquí. Estoy convencido de que habrá nuevos brotes como el de Basurto".