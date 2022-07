La situación del fuego de Las Hurdes se complica y deja cuatro efectivos heridos.

José Antonio Navalón ha informado de que cuatro efectivos han resultado heridos en el operativo de Castilla y León y de Extremadura, y que la situación del incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes sigue siendo "bastante complicada" aunque ahora se puede "trabajar" en él. "La situación es bastante complicada. Hemos pasado de una situación muy mala, en un incendio fuera de capacidad de extinción totalmente a un incendio en el que podemos trabajar, pero aún así hoy hemos alcanzado los 40 grados, humedades relativas muy bajas, una situación meteorológica difícil en un incendio que nos está dando todavía bastantes dificultades", ha explicado.

Así, en estos momentos, se encuentran trabajando en la zona medios autonómicos de Extremadura y Castilla y León y medios nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la UME, que se están esforzando en contener el incendio dentro de la cuenca de Riomalo-Ladrillar para intentar que no pase a la zona de Nuñomoral y Aceitunilla.

Más de 300 efectivos los que están trabajando

En total, están trabajando en el dispositivo de extinción más de 300 personas y 17 medios aéreos y el fuego ha arrasado unas 2.500 hectáreas aproximadamente, tanto en la comunidad extremeña como en la de Castilla y León. Cabe destacar que cuando caiga la noche y los medios aéreos dejen de actuar seguirán trabajando sobre el terreno unos 150 efectivos terrestres. Navalón, a preguntas de los medios por cómo se prevé que sea la noche, ha indicado que durante la jornada de este martes el comportamiento del fuego ha sido un "poquito mejor", ya que este lunes fue "más complicado" y en el que "prácticamente el incendio estuvo sin capacidad de extinción" durante todo su desarrollo.

"Hoy, afortunadamente, algunos sectores se han podido contener, por ejemplo el sector de Aceitunilla, que amenazaba la zona de Nuñomoral, y hay otros sectores que no han podido ser contenidos pero al menos su propagación es algo limitada. Digamos que hoy el comportamiento, aunque no ha sido favorable, al menos sí se ha podido estar trabajando en algunas zonas", ha apuntado. De esta forma, ha añadido que se depende de la meteorología y de las previsiones para esta noche, ya que no está claro, ha dicho, si se tendrá una situación de estabilidad o si puede haber algún cambio de viento.

De haberlo, este hecho podría afectar "bastante", ya que hay zonas que están sensibles y podrían volver a reactivarse y complicar la situación. "Vamos a esperar la noche. Si la noche es buena sí que podremos decir y podremos ser un poco optimistas y pensar que para mañana tengamos una evolución favorable, pero la noche nos puede dar un revolcón y, al revés, podríamos encontrarnos mañana con una situación peor que la que teníamos esta mañana", ha asegurado.

También, y preguntado por si se podrían evacuar nuevos núcleos de población, Navalón ha apuntado que ahora mismo "lo más delicado" está en Riomalo de Arriba. "Monsagro también ha sido evacuado en la parte de Salamanca y Aceitunilla y Nuñomoral, que ayer estaban en una situación bastante comprometida, ahora están un poquito mejor, no hemos podido levantar la guardia completamente porque todavía hay unos puntos que terminar de anclar, pero ya no hay una amenaza inminente como la que teníamos", ha aseverado.

Algunos trabajadores se encuentran heridos

José Antonio Navalón, a preguntas de los medios, también ha informado sobre algunos efectivos que han resultado heridos. Así, en el operativo de Castilla y León han tenido que ser atendidos por golpes de calor dos bomberos forestales y un agente del medio natural y en el de Extremadura un trabajador ha precisado una sutura. También, y respecto al incendio cercano a Hervás (Cáceres), ha informado de que la evolución ha sido "algo mejor" que anoche, aunque se tendrá incendio "para algunos días".