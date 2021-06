El inspector de Gürtel abre la puerta a la citación de su 'jefe' por la trama Kitchen

El inspector Manuel Morocho, que dirigió el grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la trama Gürtel, ha dejado este martes al borde de la citación judicial al mando policial que puso en marcha este caso, José Luis Olivera. En su declaración como testigo por la denominada 'Operación Kitchen' no sólo ha denunciado presiones de los mandos superiores para que eliminara ciertos nombres de los informes en los que se analizaron la presunta caja 'b' del PP, sino que también ha relatado un encuentro en el que el exjefe de esta unidad le ofreció un puesto mejor remunerado fuera de España para presuntamente apartarle de la investigación.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que lo manifestado por el inspector Morocho refuerza los indicios que ya tenía el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra el exjefe de la UDEF, por lo que se plantea ya citarle a declarar en el caso 'Tándem', donde se investigan las presuntas irregularidades cometidas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y en concreto en la pieza separada número 7, que versa sobre la 'Kitchen', creada en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas los documentos comprometedores para el partido que conservaba.

Olivera sale en varios audios de las conversaciones grabadas por Villarejo y que fueron incautados por los investigadores en el marco de la 'Operación Tándem'. En uno de ellos, el agente encubierto definió al exjefe de la UDEF como una persona de "confianza". En otros, en el que también participaría el empresario Adrián de la Joya, el comisario jubilado le da detalles de cómo se captaría a Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas, para que actuara como confidente policial, o se escucha cómo concertarían un "control de daños" que para el PP pudieran derivarse de la operación Gürtel, según relata la Fiscalía Anticorrupción en un informe de septiembre de 2020, en el que no pedía su imputación.

El que fuera también director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) negó el pasado 6 de mayo su participación en el espionaje a Bárcenas ante los portavoces parlamentarios presentes en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados sobre este asunto. De hecho, aseguró que el conocimiento sobre este operativo parapolicial, sufragado con fondos reservados, se limitó a lo que Villarejo le contó en sus citas, como que el entonces director adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le encargó localizar bienes y testaferros del entorno del extesorero del PP, pero que le dio poca importancia, ya que a él no le afectaba directamente.

El juez ya le situó entre los investigados

No obstante, el juez cree que su conocimiento sobre la 'Kitchen' no se quedó en simples conversaciones. En el auto del pasado 1 de junio, por el que se llama a declarar como investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, avanzaba que considera como investigado a Olivera, aunque nunca le ha llamado a declarar con esta condición.

En concreto, el magistrado García Castellón señaló en dicha resolución que la investigación ha puesto de manifiesto que Pino, "con abuso de sus funciones, habría encomendado a los también investigados Marcelino Martín Blas, José Manuel Villarejo Pérez, Enrique García Castaño y José Luis Olivera Serrano, entre otros, el desarrollo de labores operativas para obtener del investigado Sergio Ríos Esgueva información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como 'zulo'), documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar".

Tras ello, recogió varias de las anotaciones que se relacionan con este comisario -que ahora se encarga de la gestión de riesgos en la Federación Española de Fútbol- en las agendas de Villarejo que recientemente ha analizado la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional bajo el nombre "Oli". Así, el 22 de abril de 2012, más de un año antes de que se iniciara la 'Operación Kitchen', el comisario jubilado escribió: "le piden (a Olivera) ayuda para salvar al tesorero". Una frase que es similar a otras tres reseñadas en septiembre de ese año en las que se lee: "Pin (Eugenio Pino) le pide (a Olivera) ayudar a tope a Bárcenas"; "Pin le encargó contactar con abogado Bárcenas"; o "reunión ok con abogado de Barc. Buena predisposición. Escrito LB no es Luis el Cabrón".

El juez explicó que el propio Bárcenas aclaró en la declaración que prestó en diciembre de 2020, como víctima de este operativo parapolicial, que estas notas de Villarejo podían tener relación con su "preocupación" sobre que "no era Luis el cabrón y que la Policía hiciese un informe digamos alternativo a la tesis del inspector este Morocho", que en todo momento sostuvo que el extesorero del PP se escondía bajo ese apelativo que apareció en la contabilidad paralela de la trama Gürtel. El extesorero 'popular' añadió, según relata el magistrado instructor, que un interlocutor le trasladó que Olivera le habría dicho que se "olvidara" del asunto porque tenían "claro" que no era dicha persona.

Otras de las notas que aparecen en alusión al comisario Olivera es el 13 de mayo de 2013 en la que, junto a las siglas 'ILH', tal y como Villarejo denominó a Ignacio López del Hierro, reflejó: "Dice que MD (María Dolores de Cospedal) hablará con Chisco (Francisco Martínez) y con Oli (Olivera) y si puede conmigo. Muy decidido a todo".

La oferta de traslado a Morocho

En su declaración como testigo, el inspector jefe de la UDEF que investigó la trama Gürtel y la presunta caja 'b', Manuel Morocho, ha denunciado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que en junio de 2013, justo un mes antes de que empezara a operar la trama 'Kitchen', Olivera le ofreció un puesto mejor remunerado fuera de España, lo que le llevó a pensar que le querían apartar de la investigación. De hecho, ha relatado que en ese encuentro, el comisario recibió una llamada supuestamente del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz interesándose por su reacción a la propuesta, lo que sería una muestra de que contaba con el respaldo político. Desde la defensa del que fuera miembro del primer Gobierno de Mariano Rajoy niegan rotundamente esta conversación telefónica.

Morocho también ha afirmado que, entre otras cosas, sus superiores le conminaron a que no incluyera en sus informes los nombres de altos cargos del PP que aparecían como presuntos receptores de la caja 'b', así como el del López del Hierro, como presunto donante al partido. "Aviso de problemas sobre el último informe Moroc", apuntó Villarejo el 29 de abril de 2013 en relación a un informe de la UDEF, que en ese momento se encontraba analizando los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Olivera negó durante su comparecencia parlamentaria que interviniera para proteger al PP en las causas que le afectaban directamente. "Cuando he investigado a Bárcenas o Gürtel en 2012 me cesan de la UDEF. He sido la apisonadora de la Gürtel", lamentó.