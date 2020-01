Iglesias: "Si desde ERC van a apoyar los PGE habrá que preguntárselo a ellos"

"Si ERC va a apoyar los Presupuestos habrá que preguntárselo a ellos", así se ha pronunciado Pablo Iglesias horas después de que el hemiciclo haya respaldado la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Iglesias, quien ya se posiciona como la mano derecha del socialista (y su vicepresidente) en el primer Ejecutivo de coalición de la democracia española desde la II República, ha concedido en 'La Sexta' su primera entrevista tras la investidura del líder socialista donde ha evitado responder a la cuestión del referéndum en Cataluña, una cuestión clave para la solidez del nuevo Gobierno que este martes ha salido adelante en el Congreso, en gran medida, gracias a la abstención de los diputados de la formación independentista.

El líder de UP ha abordado, sin embargo, la sentencia al 'procés' del Tribunal Supremo: "Creo que lo que ocurre en Cataluña no lo van a resolver los tribunales sino los políticos". Ante la cuestión separatista, Iglesias ha asegurado que no comurga con la causa independentista pero ha resaltado la necesidad de un acercamiento con los grupos soberanistas. En el plató de El Gran Wyoming el número uno de Unidas Podemos, que este mediodía ha recibido entre lágrimas la consagración del 'Pacto del Abrazo', se ha mostrado más relajado que en la Cámara aunque igual de tajante: "La legislatura va a durar cuatro años porque tenemos mucho que hacer".

Tras una segunda votación donde la fuerte tensión ha dominado el Congreso, la opción de una coalición progresista ha logrado el respaldo de una mayoría simple suficiente para investir al candidato socialista, con 167 síes, 18 abstenciones y 165 noes, lo que constituye el margen constitucional más estrecho de la historia de la democracia española.

Iglesias ha abordado el contenido del acuerdo con la formación socialista del que ha resaltado que "pondrá al ciudadano en el centro", aunque ha reconocido que el pacto no está exento de riesgos: "Aún con el miedo a decepcionar a nuestros electores, preferimos arriesgar y estar en las decisiones". El vicepresidente del nuevo Gobierno ha respaldado la decisión de Sánchez de no desvelar la composición del Ejecutivo hasta la próxima semana, aunque ha calificado el resultado de "muy satisfactorio" y ha agradecido la "generosidad" del líder socialista.

En cuanto a las prioridades de su gestión, Iglesias ha destacado la "urgencia" de una solución contra la violencia machista: "La reforma del Código Penal para que solo 'sí' sea 'sí' va a estar en la agenda del nuevo Gobierno". Pero Iglesias también ha destacado la subida del SMI o los cambios en el sistema universitario. Además, Iglesias se ha mostrado severo ante las acusaciones de algunas voces de la bancada conservadora que ha señalado el riesgo de ruptura de la unidad de España con el nuevo Ejecutivo.