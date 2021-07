El juez amplía la imputación a Francisco González por administración desleal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar el caso ‘Tándem’, ha imputado un nuevo delito de administración desleal al expresidente del BBVA Francisco González, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta utilización de recursos del banco para su "uso exclusivamente personal". El que fuera máximo representante de la entidad financiera ya estaba investigado, desde noviembre de 2019, por cohecho y revelación de secretos.

En un auto notificado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 comunica al expresidente del banco que su investigación también se extiende por "su presunta participación" en este nuevo delito, al constatarse la posible "utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado". Por ello, el magistrado le ofrece la posibilidad de volver a declarar, "si lo estima oportuno", para aclarar los hechos que ahora se le atribuyen.

Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro instaron al juez a que informara a Francisco González de que las pesquisas también iban encaminadas a esclarecer esta cuestión, que salió a relucir en el interrogatorio de otros de los investigados, el que fuera director de Riesgos de BBVA Antonio Béjar. Según señaló en su declaración, el actual jefe de auditoría interna y otrora 'mano derecha' del expresidente, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para que "los detectives esos" que trabajaban para el banco, en referencia a Cenyt -el entramado empresarial de Villarejo, investigaran la situación jurídica del propietario de una finca que González quería adquirir en El Escorial (Madrid).

Gortari declaró el pasado 15 de julio y, al ser preguntado al respecto por este asunto, explicó que, aunque no era habitual que los empleados del banco solicitaran a la propia entidad obtener información registral para cuestiones personales, González sí pidió este tipo de datos para evitar un conflicto de intereses, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Por otro lado, el juez García Castellón también, a instancia del Ministerio Público, ha acordado citar a declarar -aún sin fecha- como investigado al director de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin, por un delito de encubrimiento. Esta imputación deriva de la declaración como investigada de la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia, en la que, informó de que iba a aportar a la causa un dossier con toda la información recopilada sobre los encargos realizados al comisario jubilado, documentación que finalmente no entregó.

Según recoge la resolución del juez, la jefa del Departamento de Seguridad explicó que dicha carpeta en Google Drive se creó a instancia de Tobin para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt. En este contexto, concretó que el primer fichero contenía un resumen de lo que se conocía en dicho momento y que el director de Comunicación era el que autorizaba a las personas el acceso a dichos archivos. Con motivo de esta revisión, Díaz Ochagavia indicó también que se contactó con su antecesor en el cargo, Julio Corrochano -también imputado en esta causa-, y que se recabó desde seguridad corporativa cuanta información pudiese existir en la entidad, tanto soporte físico como informático.

Pese a que la defensa del banco ha insistido en que en dicha carpeta de Google Drive no contenía ningún archivo que no hubiese sido aportado con anterioridad a la causa, Anticorrupción sospecha de que ello no es cierto, por lo que en su escrito del pasado 8 de julio, en el que se mostró a favor de prorrogar esta línea de investigación del caso 'Tándem' durante al menos seis meses, pidió la imputación de Tobin. Los fiscales argumentan que en la información de la que dispuso la consultora PwC para elaborar su 'forensic', más en la documentación referencia por el BBVA, "no consta" ni aquella carpeta, que fue creada por el director de comunicación, "ni la relación específica de metadatos" que permitiría realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta su actualidad.