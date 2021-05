El juez cita a Villarejo el 2 de junio por las revelaciones sobre Rajoy en Kitchen.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo reveló este jueves en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación ‘Kitchen’ nuevos datos que pueden resultar de interés para la causa judicial que se instruye en la Audiencia Nacional. El expolicía aseguró ante los portavoces parlamentarios que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía un “interés” en que se consiguiera arrebatar al extesorero del partido Luis Bárcenas información comprometedora para al PP y para “altas instituciones del Estado” y que contactó con él directamente por SMS para darle detalles del operativo.

Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha dictado una providencia en la que vuelve a citar el próximo miércoles, 2 de junio, a las 11.00 horas, a Villarejo para que le explique toda esta información que hasta ahora no había trasladado al magistrado en sus anteriores declaraciones judiciales, tal y como ha adelantado La Información.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, el agente encubierto afirmó que él despachaba sobre la operación con altos cargos del Gobierno y del PP, como la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal o el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y que estos eran los que le pedían que respondiera a las “inquietudes del presidente”.

"Era todo muy monosílabo, era prácticamente ratificar la información que ya le había trasladado a estos indirectos", dijo Villarejo sobre los mensajes enviados al ex jefe del Ejecutivo. Asimismo, destacó que no sabía si el contenido de esos documentos tenían algún tipo de relación con una contabilidad paralela en el PP. "No me dijeron nunca que se trataba de destruir pruebas, sino de verificar si existían o no esas pruebas que medios de comunicación publicaban", precisó.

Operación sufragada con fondos reservados

Según las pesquisas que obran en el sumario de la pieza 7 del 'caso Tándem, entre 2013 y 2015, se habría montado una operación parapolicial, sufragada con fondos reservados, para sustraer al extesorero 'popular' información comprometedora para el PP y evitar que llegara a manos de la Audiencia Nacional, que en ese momento se encontraba investigando si existía una caja 'b' en la formación política.

En relación a las manifestaciones de Villarejo, el juez instructor también quiere volver a interrogar a Martínez, ya imputado, por lo que también le ha citado para el próximo miércoles, una hora antes que al comisario jubilado. Precisamente, el exsecretario de Estado de Seguridad tiene la cita en la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen' un día antes que su comparecencia judicial.

En su declaración ante el juez, Martínez negó en todo momento que la operación de espionaje al entorno del extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas fuera ilegal. También defendió que su jefe, el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, era quien le pedía que recabara información sobre el operativo, algo que éste último --también investigado en la causa-- ha negado tajantemente. Tan contradictorias son ambas versiones que el juez ordenó un careo, que se celebró con cierta tensión el pasado 13 de noviembre. Incluso llegó a requerir el teléfono del exministro para rastrear si éste envió alguno de los mensajes relacionados con la operación policial que Martínez asegura que se intercambió y protocolizó ante dos notarios.

La nueva citación judicial al exsecretario de Estado llega después de que Villarejo le apuntara como una de las personas a las que reportaba sobre la operación para la que, según él, fue 'fichado' para captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial. De hecho, indicó que con Fernández Díaz, ministro durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, habló en "ocasiones puntuales", mientras que destacó que con su 'número dos' sí trató esta cuestión.

Otras posibles citaciones

Fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que por el momento éstas son las únicas citaciones que el magistrado instructor ha acordado, si bien apuntan que tras escuchar a Villarejo es posible que abra una nueva ronda de citaciones. En el caso de María Dolores de Cospedal, otra de las personas a las que se aludió durante la declaración parlamentaria de Villarejo, señalan que su posible citación en la séptima pieza del caso ‘Tándem’ está siendo estudiada desde hace un tiempo, ya que su nombre aparece en distintas anotaciones en las agendas del comisario jubilado que han sido incautadas en el marco de esta investigación.

Durante su comparecencia, Villarejo relató que fue el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quien le llamó hasta en dos ocasiones para que de forma "urgente" acudiera a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces dirigida por Eugenio Pino. Allí, le esperaba el que fuera en ese momento el director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, quien, según la versión del comisario, le habría encomendado que dejara dos operaciones que tenía en curso en Arabia Saudí y el Líbano para que consiguiera que el chófer de Bárcenas colaborara en la operación parapolicial.

Cosidó será el siguiente compareciente en la comisión parlamentaria de 'Kitchen' --al igual que Francisco Martínez, está citado el 1 de junio--, donde seguramente le preguntarán por estas afirmaciones realizadas por Villarejo. En la causa abierta en la Audiencia Nacional, aunque su nombre también ha sido mencionado durante las declaraciones de otros investigados, el juez no le ha llamado a declarar por el momento ni como testigo ni como imputado.