El juez citará a los compliance de Repsol y Caixa para resolver los flecos del caso.

El mandato es claro. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tendrá que reabrir la vigesimoprimera línea de investigación de la macrocausa 'Tándem' para resolver los flecos que quedaron sueltos el pasado mes de julio cuando decidió archivar el caso con respecto a Repsol, CaixaBank, Antonio Brufau e Isidro Fainé. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se verá obligado a citar a declarar como testigos a los responsables de ambas compañías del Ibex 35 que supervisaron que todas las actuaciones relacionadas con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo cumplieron con sus respectivas normas internas y con la legalidad.

Así lo ha ordenado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto, que se ha dado a conocer este lunes, por el que ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, Podemos, y el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, personado en la causa como perjudicado de los espionajes que realizó el agente encubierto. Los magistrados comparten con las acusaciones que el magistrado instructor se precipitó a la hora de dictar a finales de julio un auto de sobreseimiento contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el máximo responsable de la Caixa y presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, y las compañías que dirigen al considerar que aún quedan diligencias de investigación por practicar.

De este modo, el tribunal hace referencia a las declaraciones que en su día pidieron los fiscales y que el juez instructor denegó, o ni siquiera se pronunció, para despejar cualquier duda sobre la contratación por parte de la petrolera y la entidad financiera del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, en 2011 para analizar los riesgos que acompañaban al pacto sindicado de Sacyr y Pemex para hacerse con el control de Repsol. Por el lado de la empresa que dirige Brufau, los testigos que se quieren escuchar son Enrique Hernández, el 'compliance officer' de la compañía, es decir la persona responsable de controlar que la empresa cumple con los requisitos legales y políticas internas con sus actividades; y el autor del informe pericial de KPMG que Repsol aportó a la causa, que analizaba todo este sistema de cumplimiento normativo que ya estaba instaurado en la corporación en 2011, pero sin adjuntar los documentos que sustenta el examen. Por el lado del banco, las acusaciones interesaron poder escuchar a la responsable del área de auditoría interna María Luisa Retamosa.

El juez acordó archivar el procedimiento con respecto a Repsol y CaixaBank solo 20 días después de imputarlas como personas jurídicas y de escuchar a sus representantes legales, quienes defendieron la transparencia y legalidad del trabajo que desarrolló Villarejo, bautizado como 'proyecto Wine', y que costó 413.600 euros, de los que la petrolera afrontó 218.900 euros y los 194.700 euros restante los abonó el banco, que se adhirió al encargo como principal accionista de Repsol en aquella época. Para ello, el instructor argumentó que ambas firmas tenían implantado entonces "un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", si bien la Sala cree que para llegar a esta rotunda conclusión primero se debe escuchar a los responsables encargados de revisar dichos aspectos.

"No se aplicaron debidamente los controles"

En este sentido, el tribunal asume la postura de Anticorrupción y subraya que existen indicios de que "no se aplicaron debidamente los controles del plan de prevención de delitos" tanto en Repsol como en CaixaBank, ya que se sospecha que la petrolera "fraccionó en tres encargos" el pago de un único trabajo para permitir que el exjefe de Seguridad, Rafael Araujo -procesado por estos hechos-, los autorizara "sin intervención de otros niveles superiores". Asimismo, entre los indicios de irregularidad, el auto de la Sala señala que se pagaron las facturas de Cenyt, pese a que no figuraba como proveedor autorizado, lo que facilitó la omisión de la "preceptiva intervención de la unidad de compras para la realización del cuestionario de calificación", y que no se celebró ningún contrato ni pedido.

En relación a la entidad financiera, la Sala de lo Penal relata que el contrato fue "verbal" y que no existe ningún documento que acredite que los servicios jurídicos de la compañía lo autorizaran. Añade que los conceptos de facturación "no respondían a la realidad de los servicios prestados" y que el alta de Cenyt como proveedor se produjo una vez que se recibió la primera factura. Con todo ello, el tribunal hace especial hincapié en que el artículo 31 bis del Código Penal, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exige el cumplimiento por parte de éstas de la "obligación" de adoptar, antes de la comisión del delito, "medidas idóneas de prevención, vigilancia y control" de conductas ilícitas o que reduzcan de forma significativa el riesgo de su comisión.

La contratación "partió" de Brufau

La Sala además cree que, aunque no consta ningún documento o archivo sonoro que pruebe que el presidente de Repsol y el presidente de Caixa en el momento de los hechos investigados tuvieran algún tipo de participación en la contratación de Cenyt, sí que hay indicios que hacen dudar del conocimiento que ambos tenían del asunto. Así, los magistrados destacan que "la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex, partió del señor Brufau" y que tanto éste como Fainé recibían información detallada del desarrollo del 'proyecto Wine', centrado en la intervención de llamadas telefónicas de Del Rivero y de su entorno más cercano, así como la obtención de datos confidenciales "difícilmente obtenibles de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos". Por ello, ordenan al juez instructor a volver a imputarles para aclarar la posible comisión de de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Así, para valorar todo en conjunto y no dejar ningún cabo suelto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal recoge la petición de las acusaciones y señalan que el informe que elaboró el 'compliance' de Repsol hacía precisamente referencia a que tanto Brufau como Fainé acordaron "compartir los servicios del señor Villarejo" y, además, estaban "al tanto" de su contratación presuntamente ilícita "sin perjuicio de que los contactos con este último (el comisario) los tuvieran sus jefes de seguridad". En este mismo sentido se manifiestan los magistrados con respecto a la jefa de auditoría interna de CaixaBank, cuya testifical consideran oportuna para aclarar por qué en la síntesis de un informe que elaboró "omitió" que el exdirector general de medios del banco, Antonio Massanell -desimputado de esta causa- le había trasladado que el exdirector de Seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño -procesado por su presunta responsabilidad en la contratación del agente encubierto-, "reportaba al presidente" de las gestiones de Cenyt.