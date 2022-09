El juez da por zanjada la Kitchen y pide las peticiones de cárcel a las acusaciones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por zanjado el conocido como 'caso Kitchen'. El magistrado instructor no solo ha rechazado reabrir la investigación sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para imputar a la exsecretaria general de los 'populares' María Dolores de Cospedal y ver hasta qué punto conocía los detalles del operativo parapolicial urdido en 2013 para sustraer información al que fuera encargado de llevar las cuentas de la formación política. Ha emplazado a las acusaciones a que formulen sus peticiones de penas de prisión contra la excúpula policial dirigida por Eugenio Pino; contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus socios; y contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez.

Así se desprende de una de las dos resoluciones que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha hecho pública este martes, mediante la que ha desestimado la petición formulada por las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos, y apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, de volver a citar como investigada a la ex 'número dos' del PP para aclarar si en la 'operación Kitchen' también intervino una "trama política", algo que el juez ya descartó.

Las acusaciones solicitaron volver a imputar a Cospedal, alegando que en su declaración ante el juez, en junio de 2021, mintió sobre sus encuentros con Villarejo. "Había faltado a la verdad", sostiene Anticorrupción. En dicha comparecencia admitió que se reunió en alguna ocasión con el comisario jubilado, pero aseguró que nunca le hizo ningún encargo, ni tenía ningún tipo de interés en el espionaje a Bárcenas. PSOE, Podemos y los fiscales cuestionaron estos argumentos después de que se publicaran en 'El País' una grabación de una conversación que ésta mantuvo en 2013 con el agente encubierto. En dicha charla, la exsecretaria general del PP mostraba su interés sobre una "famosa libretita", en referencia a los conocidos 'papeles de Bárcenas', en la que se reflejaba la contabilidad paralela del PP, y comentaba que "sería mejor poderlo parar" para evitar su difusión.

Sin embargo, el juez instructor insiste en que no hay indicios de delito en estos encuentros y que "no existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales" contra la exministra y exdirigente 'popular'. Con todo ello, recuerda que la investigación de esta pieza separada número 7 de la macrocausa 'Tándem' (o 'caso Villarejo', como se conoce también) quedó finiquitada a finales de julio de 2021, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así, tras resolver esta cuestión de la reapertura pendiente desde la pasada primavera, el magistrado insta a las acusaciones a que presenten sus escritos en los que pueden pedir (provisionalmente) penas de prisión contra los procesados, para poder realizar el siguiente trámite y sentarles de manera definitiva en el banquillo de los acusados.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por La Información apuntan a que las acusaciones populares y Anticorrupción aún tienen una última oportunidad para esclarecer hasta dónde llegaban los hilos de Villarejo. Y es que el juez García Castellón se ha opuesto a reabrir la línea de investigación sobre la 'Kitchen', o abrir una vía paralela, como solicitó el Ministerio Público, pero ha acordado formar una nueva pieza separada (la número 34) para analizar las informaciones y datos aparecidos en medios de comunicación y otros canales de difusión sobre los asuntos que tenía entre manos Villarejo, como puede ser la relación con Cospedal, u otros relacionados con otros encargos y que han sido publicados en prensa.

Declaración de Francisco Martínez

Una decisión que el magistrado ha adoptado después de recibir un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, con fecha del pasado mes de junio. Se trata de una información que ha servido de apoyo a Anticorrupción no solo para interesar la imputación de Cospedal, sino también para pedir que se vuelva a citar como investigado al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco González, algo que finalmente no ha tenido éxito, pues ha sido rechazado por el juez García Castellón. De acuerdo con esta documentación, que ha podido ser consultada por este diario, los investigadores transcriben varias conversaciones que el exalto cargo del Ministerio del Interior mantuvo con el polémico policía en 2014, cuando la 'operación Kitchen' llevaba un año en marcha. Asimismo, la unidad policial subraya que Villarejo reflejó estas charlas en sus cuadernos, los cuales fueron incautados en 2020 y dieron lugar a la formación de la pieza separada número 28, ante las sospechas de que el comisario retirado mercadeaba con información reservada.

En una de estas conversaciones, la que tuvo lugar el el 22 de agosto de 2014, Villarejo y Martínez -a quien el comisario bautizó como 'Chisco'- no solo hablaron de temas relacionados con el operativo parapolicial, como las retribuciones que recibía Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, que fue captado como confidente para el espionaje, y quien recibía 2.000 euros mensuales procedentes de fondos reservados. También hicieron alusión a Cospedal y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -a quien llamaba 'el Barbas' o 'el Asturiano'-. Cabe destacar que el juez instructor rechazó llamar a declarar al exlíder del PP por estos hechos, incluso después de que el comisario jubilado afirmara que le mandaba mensajes para informarle directamente del espionaje a Bárcenas.

"Acuérdate que una de las cosas que a mí me comenta el cocinero -como apodó Villarejo al chófer-, es que había una anotación en los recibos, (ininteligible) a libro, ¿te acuerdas? (...) No sé que de libro, no sé que de... (ininteligible), cantidades fijas de los recibos, no sé si están firmados por Bárcenas o firmados por Rajoy, pero es una de las cosas que si es interesante, tener eso y el ordenador ese que tienen", explicó Villarejo sobre el avance de la 'Kitchen', al tiempo que le indicó que tenía que hablar con "el Gordo", en referencia al exjefe de la unidad de seguimiento de la Policía, Enrique García Castaño, sobre la "entrada".

Comunicación con Rajoy y pagos sin hacer

En relación a ello, Anticorrupción resalta en su informe los ejemplos sobre las muestras de confianza que el policía retirado daba al ex 'número dos' de Interior y cómo llegaba la información al expresidente del Gobierno. Según las transcripciones, Villarejo confesó a Martínez que, "para evitar tensiones", creía que el "único canal de comunicación" por el que él debía rendir cuentas debía ser el exsecretario de Estado. "¿Por qué?, porque queda muy feo, queda muy feo que llegue al Barbas la información por el partido, por el Ministerio, de verdad, ese es mi concepto, creo que muchas cosas se han malentendido por esa doble vía y claro, ella se aprovecha de la tal y el otro también, y... pero claro y encima además no pagan, o sea que son... la leche", indicó.

Por otro lado, la Fiscalía y Asuntos Internos también destacan de esta conversación los comentarios sobre los pagos a Villarejo que supuestamente estaban sin realizar: "Por cierto, hablé el otro día con el (ininteligible) y me ha dicho, me ha prometido que María Dolores, que me iba a pagar en septiembre lo que me deben que todavía no me han pagao" (sic). Asimismo, el comisario recordó a Francisco Martínez que él venía prestando servicios desde años atrás: "En aquella época hablábamos pero todavía no teníamos la confianza que llamamos a tener ¿no? Entonces a mí me encargó, me encargó, no recuerdo si fuiste tú o fue la Cospe o fue el propio Eugenio (Pino) que le diéramos caña a Mario Conde (expresidente de Banesto condenado por estafa y apropiación indebida), ¿te acuerdas?, en las elecciones anteriores, ¿te acuerdas? Lo de Galicia".